В бизнесе нет мужчин и женщин, главное ответственность и исполнительность

Учредитель и руководитель ЗАО "Фенек" Лариса Петрушенко считает, что в бизнесе нет мужчин и женщин. Но все же она, будучи успешным бизнесменом, не потеряла присущие женщине доброту, сострадание и мягкость.

- Как вы пришли в бизнес?

- В 1993 году я трудилась проектировщиком в госорганизации. Когда меня сократили, устроилась секретарем-референтом в кооперативную фирму «Автограф», которая занималась продажей подшипников. Я была занята не только делопроизводством, но и выполняла всевозможные поручения руководителя. Работая с банками, со страховой компанией, партнерами фирмы, быстро приобретала новые для себя навыки, внедрялась в бизнес. Руководитель это оценил, и предложил заняться продажами. Через некоторое время возникла идея самостоятельной компании. Так, в конце 1993 года мы создали ЗАО «Фенек», занявшись торговлей электрооборудованием. Вместе со мной из «Автографа» в новую фирму ушли еще несколько человек. Тогда данная ниша бизнеса в Беларуси была относительно свободной. Мы быстро находили партнеров. Все свои обязательства исполняли своевременно, завоевывая положительный имидж. На протяжении многих лет нашими партнерами являются крупные производители электротехнического оборудования стран СНГ, а потребителями -энергосистема РБ, предприятия нефтехимического комплекса, перерабатывающей промышленности. При этом около десяти лет назад решили диверсифицировать бизнес, открыв ресторан «Лямус».

- В переговорах с партнерами по бизнесу доводится ли вам включать женское обаяние?

- У руководителей в бизнесе нет пола. Да, обаятельному, культурному человеку всегда легче в налаживании деловых связей и решении проблемных вопросов. Но красивой женщине скидки никто не дает. Иногда посещаю семинары по женскому предпринимательству. И когда какой-нибудь знаменитый лектор рассказывает, как ты должна использовать женские чары в разговоре с партнером, воспринимаю это с улыбкой. Считаю, партнеры в такой ситуации воспримут женщину категорически отрицательно. Они не увидят в ней серьезного отношения к делу и отнесутся к ней с определенной долей скепсиса. Когда пытаются поднять гендерный вопрос, обсуждая, есть ли преимущества или трудности в ведении бизнеса и руководства им у женщин и мужчин, я всегда отвечаю, что пол не имеет значения. Характер, воспитание, отношение к делу – вот главное. Ты доказываешь своими знаниями, умениями, навыками, что ты стоишь того, чтобы с тобой выстроили деловые отношения.

- Торговля электрооборудованием не совсем типичный для женщины бизнес…

- У меня технический склад ума. Заканчивала Новополоцкий политехнический институт (сейчас Полоцкий госуниверситет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Как у всякого технаря, отлично развито логическое мышление, я досконально и быстро усваиваю новую информацию. Стараюсь вникнуть в работу каждого специалиста, чтобы четко понимать, что поставленные мной задачи выполнимы.

- Какого стиля руководства вы придерживаетесь?

- Многие руководители, общаясь со мной, говорят, что надо уметь делегировать полномочия. Но на малых предприятиях (у нас трудится 32 человека) делегировать не всегда удается, часто возникают разовые вопросы, которые приходится решать самой. У меня принцип: знать досконально, что происходит на каждом рабочем месте. И в тоже время по характеру я, наверное, мягкий человек. Что отражается в управлении коллективом.

- В чем проявляется ваша мягкость в бизнесе?

- Когда сотрудник что-то сделал не так, не увольняю человека сразу, даю шанс, верю, что это был неосознанный поступок. Возможно, при этом поступаю ошибочно. Ведь за время, когда даешь шанс проявить себя человеку по-другому, иногда он подрывает бизнес. Например, когда в общепите я вижу, что у официанта не получается, как мне хочется общаться с клиентом, быть гостеприимным - все равно его пытаюсь научить. Некоторые откликаются и трудятся иначе. Но иногда проходит месяц, другой, ничего не меняется. А ведь в подобных ситуациях посетители плохо думают не про официанта, а обо мне как о руководителе, что неспособна набрать персонал. Или в электротехническом бизнесе, например, у человека может не получаться выстраивать логику поставки, контролировать ее выполнение, он плохо работает с документами. Из-за этого срываются сделки. Иногда мягкость и терпимость мешают бизнесу. Но, пока, не могу себя заставить рубить с плеча.

- А доброта и сострадание возможны в бизнесе?

- Опять же по отношению к персоналу периодически проявляю эти качества. Например, однажды к нам устроилась женщина кухонной рабочей. Отработал человек достаточно времени, претензий не было, и вдруг «заболела». Оказывается, она стала злоупотреблять спиртным. Я пожалела человека, и поставила условие: пожалуйста, кодируйся, приноси справку. Тебя уволю, но найду работу. Так и сделала. Устроила ее в другую организацию общепита, поручилась за человека. И сейчас она больше не употребляет алкоголь, на новом месте ею довольны. А уволить я ее должна была. Потому что в ином случае другие работники решили бы, что все позволено, можно так себя вести. И в тоже время эта история стала мотиватором для нашего персонала. Подчиненные увидели, что я работника не бросаю, когда он оступился.

- Когда сталкиваетесь с ситуацией, на которую не можете повлиять, никогда не возникало желания оставить предпринимательство?

- В такие моменты я вспоминаю женщин-руководителей, оказавших влияние на мое профессиональное становление. Очень важно, кто встретится на твоем пути, какие личности повлияют на развитие. Например, я была знакома с великой женщиной со сложной судьбой - директором витебского ОАО «Доломит», почетным гражданином нашего города, Марией Чуманихиной, которая была заботливой женой, матерью, и руководителем успешного предприятия. Она мне рассказывала массу историй из своей жизни, как преодолевала всевозможные трудности. В сложные моменты я вспоминаю эту женщину, и думаю: она ведь не сломалась, находила выход из любой ситуации, и мне надо искать.

- Как снимаете стресс, когда случаются проблемы в бизнесе?

- Переключаюсь на домашнюю работу. Родные уже знают, если я внезапно начинаю бурную деятельность по дому, значит, снимаю стресс. Когда не могу заснуть, и всякие мысли в голову лезут, размышляю о цветочках, которые посажу на приусадебном участке. В общем, переключаюсь на спокойные бытовые темы, и сразу наступает умиротворение.

- На какие жертвы вам приходится идти ради бизнеса?

- За возможность заниматься бизнесом платится слишком большая цена. Это ограничение личностной свободы. Понятно, что я, как человек бизнеса, не работаю, условно говоря, с восьми до пяти, а думаю о бизнесе большую часть свободного времени. Первые семь лет деятельности ЗАО «Фенек» я ни разу не была в отпуске. Да и сейчас не могу его заранее спланировать, потому что бизнес иногда ставит подножку. Каждую неделю, а то и день, появляются внезапные задачи, требующие немедленного решения. Женщине очень тяжело управлять компанией и воспитывать детей. Благо, несмотря на занятость в бизнесе, удавалось достаточно времени выделять на воспитание единственной дочери. К слову, она тоже технарь, закончила факультет прикладной математики и информатики БГУ. И сейчас трудится в Минске в Парке высоких технологий.

- Чем ни при каких обстоятельствах не стали бы жертвовать ради бизнеса?

- Конечно же, здоровьем своим и близких. Будь необходимость выбирать между бизнесом и здоровьем родных, готова все бросить и оставить руководящую должность. Ничего не бывает дороже здоровья близких людей. Деньги - это прах.

- Наличие семьи – это сила или слабость для женщины – руководителя бизнеса?

- Конечно, сила. Некоторые говорят: «Я достигла все сама». Считаю, не бывает такого. Я достигла всего, прежде всего, благодаря тому, что у меня рядом сильное плечо, я 24 года замужем. И с этим сильным плечом мы смогли сформировать команду единомышленников - в бизнесе мы с мужем партнеры.

- Как распределяются обязанности в вашей семье?

- Как и в большинстве других семей. Муж выполняет то, что называют мужской работой, я делаю женскую. После работы я уже не руководитель, а любящая жена и мать.