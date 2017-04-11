Сделано в Беларуси. Авто и непродовольственный ретейл: «Фокусы», РАМПО и импортозамещение

Кто привозил первые западные телевизоры, как появились «Фокусы», сколько было импортозамещающих программ и чем известны Суравнев и Старых. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют первую часть проекта, посвященную истории non-food-ретейла.

Захваченные в сети

Белорусский сегмент non-food-ретейла, включая торговлю автомобилями, стал одним из первенцев в развитии частной инициативы в экономике страны и важнейшим источником первоначального накопления капитала. Многообразие направлений способствовало тому, что проявить в нем свои предпринимательские способности смогли многие. Глобальная информатизация, когда торговля стремительно уходит в онлайн, снижает порог входа на рынки для нового поколения бизнесменов.

За эти годы частный бизнес с нуля сформировал автомобильный рынок. Практически в каждом направлении появились частные компании – лидеры. Государство сохранило сильные позиции только в книжной и ювелирной торговле. Также в его руках остались крупные торговые объекты - ГУМ, ЦУМ, Торговый дом «На Немиге».

Проблемами для бизнеса в этом сегменте является экономическая нестабильность, чрезмерное административное регулирование, а также масштабы рынков. По последней причине самые крупные белорусские сети малоинтересны известным инвесторам, которые рассматривают Беларусь в своей экспансии в предпоследнюю или последнюю очередь. Автомобильный рынок практически полностью контролируется национальным капиталом. За прошедшее 25-летие белорусский non-food-ретейл привлек только одного по-настоящему значительного игрока – альянс финской и литовской компаний Kesko Senukai в “ОМА”. Беларусь продолжает оставаться tabula rasa для IKEA, H&M, только в прошлом году здесь появился JYSK и только сейчас ожидается приход Inditex.

1991

Рыночные отношения

В эпоху тотального дефицита эпицентром розничного товарооборота в секторе FMCG становятся вещевые рынки. Они возникают и развиваются в 1990-2000-е практически во всех крупных и малых населенных пунктах страны.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов популярны приграничные гродненские рынки, где совершают оптовые закупки граждане СССР, потом – СНГ. Крупнейший из них «Корона», которой с течением времени переходит в управление одноименного предприятия. В Гомеле известен Прудковский рынок компании «Сабина». В Минске бывший шабашник Юрий Аверьянов с партнерами и минскими властями организует «развал» на стадионе «Динамо». Со временем возникают специализированные открытые торговые площадки – автомобильные, строительные и т.д. На минском стадионе «Локомотив» происходит стихийная торговля автомобилями, которую Юрий Аверьянов переводит на свою площадку в Малиновке. Он же создает строительный рынок в Уручье. В начале 1990-х три партнера Евгений Шигалов, Михаил Прокопович и Олег Хартанович начинают создавать самый крупный в истории страны по площадям, направлениям и по числу работающих на нем торговцев рыночный комплекс Торгового дома «Ждановичи».

Эпоха рынков закончится в середине 2000-х годов естественным путем. Власти применят немного административного ресурса, реализуя программу по развитию «объектов цивилизованной торговли» (торговых центров). Самые успешные ипэшники, выросшие к этому времени в юрлица, займут в них помещения под магазины и сети магазинов. На местах некоторых рынков их хозяева, упустив момент, тоже пытаются открывать торговые центры. Но обороты не сравнятся с теми, которые проходили через их руки в начале и середине 1990-х годов.

фото: bogemia.by

Процветает челночный бизнес. Базар в Белостоке в районе Кальварийской улице – самая крупная торговая площадка Польши в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Ее оборот в разы превышает бюджет города. На территории базара действует 40 контор обмена валюты, в которых ежедневно обменивается по 3-4 млн долларов. Белостокские торговые центры, с течением времени вытеснившие неорганизованную торговлю, и сегодня является самым посещаемыми площадками для выезжающих за рубеж «на закупы» белорусов. После 1998 года под воздействием российского кризиса и политики (создание Таможенного союза) восточное направление постепенно переманивает основные потоки «закупщиков». Местом притяжения значительного числа белорусских предпринимателей, промышляющих в секторе FMCG, становится знаменитый московский «Черкизон».

Посткомсомольский бизнес Суравнева

Один из самых крупных частных бизнесов, который достается из советского прошлого независимой Беларуси, это созданная при ЦК ЛКСМБ Республиканская ассоциация молодежных предприятий и организаций РАМПО. Во главе РАМПО стоит бывший завсектора культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев. Став одной из самых мощных коммерческих структур начала 1990-х, РАМПО сохраняет офис в бывшем здании белорусского комсомола.

По ее зонтиком действуют несколько фирм, занимающихся торговлей оргтехникой, продуктами питания и бытовой техникой. В Беларуси Георгий Суравнев и его партнеры продвигают в начале 1990-х технику Pioneer, Siemens, Bosch, Philips, DeLonghi, Bompani, Severin и других брендов. Компании принадлежат лучшие в стране магазины, она первой в стране начинает осваивать региональный рынок.

В 1995-1997 годах РАМПО на базе минского Научно-производственного объединения «Гранат» выпускает телевизоры Grundig. РАМПО не переживет российского кризиса 1998 года. Часть ее осколков перейдет в руки российских кредиторов. Георгий Суравнев останется в другом «осколке» – фирме «Юрита». Она уйдет с рынка бытовой техники и займется сначала продажей кухонной мебели, отделочных материалов, а потом гофроупаковки.

Первый внешний монополист

Четвертый год действует преемник советских внешнеторговых объединений и прототип управделамовских «Белвнешторгинвеста» и «Белой Руси» Республиканское хозрасчетное внешнеторговое объединение «Белорусинторг».

Оно создано в 1987 году при Совете министров БССР. Его дочки занимаются экспортом тканей, обуви, посуды, игрушек, галантереи, импортом ТНП, сырья, материалов, полуфабрикатов и технологического оборудования для фабрик и заводов, выпускающих ТНП, экспортом торфа, древесины, мебели, агропромышленной продукции и импортом сырья и материалов для этого сектора («Белвнешпром»), экспортно-импортными товарообменными операциями («Белинторгобмен») и платными услугами во внешнеэкономической деятельности («Белтехна»). Руководит «Белорусинторг» В. Андрюшин. Еще при правительстве Вячеслава Кебича возникают вопросы по его деятельности. При его преемники Викторе Громике «Белорусинторг» активно развивает новое направление – поставки на экспорт вооружений и входит в «большую четверку» по распродаже арсеналов БВО. В 2006 году Виктор Громик будет осужден, а «Белорусинторг» сначала лишен лицензии на этот вид деятельности, а потом ликвидирован.

Контролем за «Белорусинторгом» и внешними экономическими связями в начале 1990-х занимается Государственный комитет по внешним экономическим связям. Им руководит (в 1990-1994 годах) бывший директор «Дормаша» Владимир Радкевич. В 1994 году он станет первым министром внешних экономических связей, но практически сразу же лишится этого поста в результате прихода к власти Александра Лукашенко. Владимир Радкевич вновь возвратится на «Амкодор» и будет работать на нем (в 2001-2005 годах – в качестве председателя совета директоров) до середины 2000-х годов.

1992

«Фокусы» Ордовского-Танаевского-Бланко

Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко, фото: finparty.ru

В конце 1980-х - начале 1990-х в городах СССР разворачивает бизнес уроженец Венесуэлы, потомок эмигрантов из России Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко.

В 21 год он начинает бизнес в этой латиноамериканской стране – импортирует аудио-и-видеотехнику и открывает несколько пунктов по продаже и проявке фотопленки Kodak. Эти направления Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко развивает и после 1989 года, в котором после женитьбы на советской балерине Татьяне Латыниной (дочери олимпийской чемпионки гимнастки Ларисы Латыниной) он переезжает в СССР. Первый салон «Фокус Kodak-Express» он открывает в Таллинне, на пике их число переваливает за 450 практически и существуют они во всех республиках бывшего СССР.

С Беларусью Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланко связывает генеалогическое древо. По мужской линии Танаевских он представитель древнего шляхетского рода герба Лебедя из Минского воеводства, известного с XVI века. По женской бизнесмен относится к роду Превыш-Квинто герба Дрыа Виленского воеводства Великого княжества Литовского. В 1992 году открывается первый фотосалон «Фокус Kodak-Express» в Минске, местным бизнесом управляет компания «Белая Вежа». Его партнерами становятся Вячеслав Ларченков и Александр Сухарев.

После 1998 года фотобизнес Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланко идет на спад. Сказываются российский кризис, конкуренция и технологическая революция – вытеснение пленки цифрой. В отличие от России, где ему не удается договориться с «Вымпелкомом», в Беларуси бизнесмен находит общий язык с владельцами первого оператора мобильной связи МЦС Идом Самави и Владимиром Пефтиевым. «Фокус» начинает продавать услуги подключения к сети Velcom.

Архитектурная семья Скорыниной

Дочь архитектора-лауреата Ленинской премии, выпускница архитектурного факультета БПИ и экс-сотрудница «Минскпроекта» Юлия Скорынина с мужем Игорем и двумя друзьями открывает фирму «Джифф». На первых порах кроме проектирования компания занимается тем, что имеет спрос и обещает хорошие прибыли – от оргтехники до картин. С приходом в бизнес бывшего легкоатлета, чемпиона СССР по бегу с барьерами Сергея Усова упор делается на архитектурных услугах для частных заказчиков, на торговле и производстве стройматериалов. Несколько компаний («Мебесон», «Лавесон», «ЦМФ Фронтколор», «Кроновест», «Пан-Инвест», «Десятка-строй», «Ю-Пласт», УК «Практик») объединяются под зонтиком-брендом «Архитектурно-строительной компании Юлии Скорыниной». Холдинг становится одним из крупнейших дистрибуторов стройматериалов на белорусском рынке и реализует их также на соседних рынках.

В конце 2000-х Юлия Скорынина отойдет от оперативного управления компанией. Бизнесом руководит Сергей Усов и ее сыновья. Кирилл отвечает за архитектурно-строительное подразделение, Никита курирует розничный бизнес – сеть DIY-маркетов «Практик» и «Склад на МКАД».

«ОМА» и другие DIY-лидеры

В этом году начинает бизнес компания «ОМА» - сегодняшний лидер оптового и розничного рынка стройматериалов Беларуси.

фото: belapb.by

У ее истоков стоят Олег и Владимир Глазуновы, Михаил Хомиченок, Сергей Дудко, Дмитрий Петруша, среди акционеров значится Инновационный фонд «Молодежь». В течение 1990-х создается и развивается сеть филиалов, а в 2003 году компания открывает первый в стране строительный гипермаркет «Строительный дом «ОМА». До середины 2000-х годов владельцы ретейлера создадут собственные и по франчайзингу торговые центры в Бобруйске, Барановичах и Гомеле. В 2004 году как крупная частная компания «ОМА» получит нагрузку от государства – колхоз в Березинском районе.

В 1992 году менеджеры и трудовой коллектив приватизирует сеть магазинов стройматериалов «Сделай сам». Одноименное закрытое акционерное общество сумеет сохранить весомую долю в конкуренции с ипэшниками и новыми сетями. В настоящее время «Сделай сам» объединяет три магазина и оптовый склад в Минске и торговый центр «Макси+» в Бобруйске.

В 1994 году Александр Ополько, Игорь Кремень и Сергей Гринцевич регистрируют фирму «Эрнис», которая инвестирует в сеть строительных магазинов «Палас». В 2010 году владельцы бизнеса откроют крупноформатный объект – гипермаркет «Материк» в минской Каменной Горке. В 2017 году еще один «Материк», площадь которого будет в два раза больше минского, планируется запустить в Гродно.

Еще одна белорусская компания, которая занимает весомую долю на рынке строительных материалов, это «Стройтекс ТК». В 2003 году она запускает свой первый розничный объект на проспекте Пушкина, который в 2006 году получает бренд «Новоселкин». Несколько «Новоселкиных» в течение 2000-х открываются в столице и Гомеле, а в 2014 году дочка холдинга «Астомстрой» выводит на рынок строительные гипермаркеты Mile. В 2016 году они работают в Минске, Бресте и Могилеве. Владельцами бизнеса являются Татьяна и Юрий Кольцовы.

Часовщики Зайцев и Костюкович

Начинают свой бизнес, дистрибуцию ювелирных изделий и часов и создание крупнейшей в стране специализированной сети, Игорь Зайцев и Олег Костюкович.

фото: torgmebel.by

Созданный ими бренд Ziko состоит из первых слогов их фамилий. В 2010-х годах ювелирные изделия, часы и аксессуары они продают в свыше 80 магазинах в Беларуси, а также пытаются наладить франчайзинговую торговлю в Казахстане. В 2015 году владельцы Ziko начинают с целью покорения рынка СНГ производственный проект – выносят на новую площадку под Минском завод Zorka и приглашают на должность его директора известного топ-менеджера Дмитрия Дичковского. Последний, однако, не проработает в новой должности и года. В 2016 году их бизнес выкупит украинский бизнесмен с белорусским паспортом Артур Гранц.

Частный бизнес активно развивает сети магазинов ювелирных изделий. Одну из самых крупных «7 карат» и «585» («Платина групп») создает Алексей Корягин. Ему принадлежат также крупнейшая в стране сеть ломбардов и дистрибуторы ювелирных украшений, трикотажа и аксессуаров “Диамантпром” и “Белюниторг”. Другие крупные игроки – “Мономах” (Андрей Чайка, “Белсервисдом”), “Славия” (Александр Кустов, “ПроРАМПО”), “Золотая мечта” и “Царское золото” (“Залант”).

1993

Нидерландско-немецкая Немига

фото: bel.sputnik.by

Открывает двери советский долгострой на улице Немига – универмаг Торговый дом «На Немиге».

С 1991 года его возведением занимается советско-нидерландское, потом - белорусско-нидерландское предприятие «РоденМинск». С 1995 года компанию возглавляет бывший министр торговли БССР, заместитель министра торговли Беларуси Владимир Демьянович.

В 1998 году вместо голландцев инвестором в проект становится немецкая компания S. Hartmann Handelsvermittlung и бизнес становится совместным предприятием «Торговый дом На Немиге». Контрольный пакет одного из самых популярных торговых объектов принадлежит Мингорисполкому, долю в Торговом доме «На Немиге» имеет разработчик и продавец продуктов военного назначения «Белфортекс».

Одним из владельцев «Белфортекс» является бывший член правления и начальник планово-экономического отдела внешнеторгового объединения «Белорусинторг» Владимир Булойчик. Сама компания «Белфортекс» создается в 1991 году, у нее в собственности находится одна из самых популярных в начале 1990-х валютных секций в магазине «Электроника». Компания является одним из крупнейших на белорусском рынке поставщиков бытовой техники французского бренда Moulinex, а также торгует Philips. Но уже к середине 1990-х Владимир Булойчик уходит из этой ниши.

В конце 1990-х – начале 2000-х Торговый дом «На Немиге» прирастает новыми подразделениями, включая продовольственный комплекс. По итогам 2013 года компания держится в топ-25 розничных бизнесов страны по розничному товарообороту. В середине 2000-х годов S. Hartmann Handelsvermittlung выйдет из бизнеса.

Сила «Электросервиса и К»

Первый дистрибуторский договор с брендом Braun подписывает одна из трех крупнейших на сегодняшний торговых компаний в сегменте бытовой техники и электроники «Электросервис и К». «Электросервис и К» до сегодняшнего времени является эксклюзивным представителем немецкой марки на белорусском рынке.

У ее истоков стоя Максим Авраменко, Геннадий Конойко, Алексей Алексеев и другие акционеры. Большинство из них отходит от оперативного управления компании. Геннадий Конойко, увлекающийся охотой, становится владельцем крупного охотхозяйства «Обстерно» в Миорском районе.

фото: yandex.ua

В 1994 году владельцы «Электросервиса и К» открывают первый магазин под брендом «Электросила». На пике в сеть входят около трех десятков собственных и франчайзинговых магазинов. В 2002 году открывается флагманский магазин «На росстанях» на улице Красной. Посетителей он привлекает причудливым дизайном – оформленной в виде чемодана витриной, дирижаблем из вилок и рыбой из кованого металла. Ставка на партнеров в регионах, однако, оказывается не очень успешной.

В 2015 году создается интернет-магазин Sila.by и меняется концепция развития розничного бизнеса. Владельцы делают ставку на новый формат магазинов «Электросила», которые совмещают небольшую торговую площадь с пунктом онлайн-продаж sila.bу.

Партнеры заграничных электронщиков

Международные производители бытовой техники и электроники и их бренды Philips, Moulinex, Sony, Samsung, Panasonic, Siemens, Bosch, Braun, Pioneer, Tefal, Rowenta, Severin, DeLongi, Unit столбят место на белорусском рынке. В первые пять лет 1990-х они работают через моноимпортеров, в середине 1990-х открываются первые мультибрендовые магазины.

Moulinex работает сначала с «Белфортексом» Владимира Булойчика, потом с «Пилигримом» и «Торенкором» Виктора Бегуна. Samsung начинает завоевание белорусского рынка с помощью компании «Электра-СК», Braun сотрудничает с «Электросервисом и К» Максима Авраменко и его партнеров, Pioneer – c «РАМПО» Георгия Суравнева.

Один из наиболее активных игроков этого период - это голландский Philips, открывший представительство в гостинице “Минск”. Первую партию техники этого бренда в 1993 году через Москву на белорусский рынок завозит “Дайнова”. Кроме бытовой техники и электроники представительство продвигает медицинское оборудование и полупроводники для “Горизонта” и “Витязя”. Около 70% продаж бытовой техники Philips в Беларуси в 1994-1997 годах обеспечивает “Пуше”, в 1994 году открывшая один из крупнейших в Восточной Европе торговых и сервисных центров. В 1994 году на проспекте Франциска Скорины компания водружает огромный логотип, долгое время символизирующий высокие позиции Philips на рынке. Также с Philips, прежде чем, окончательно уйти «в металл» сотрудничает «Дайнова» Адама Палюховича. Она откроет несколько брендовых магазинов в Бресте и Минске.

В течение некоторого времени представители Philips обсуждают с владельцами «Пуше» проект создания крупной сети фирменных магазинов. «Пуше» предлагает открыть не менее 50 торговых точек – собственных и на условиях франчайзинга. Проект не состоится, а сотрудничество будет прервано после разгрома бизнеса Александра Пупейко в 1996-1997 годах.

В 1990-2000-е в сегменте появляются новые игроки, из которых наибольшей динамикой отличается «Патио». Также в отдельные периоды крупными дистрибуторами бытовой техники являются «Минтехпром» (Philips) Бориса Некрасова, «Туссон» (Unit) Леонида Бараца и Алексея Лебединского, «БЛТ» (Tefal, Rowenta) Виктора Другаченка, «Пилигрим», «Сэлдом-С». Российский кризис 1998 года проредит ряды дилеров, уйдут “РАМПО”, “Бранекс” и другие. После 1998 года начинается подъем «Патио» Евгения Литвина, компания сначала представляет продукцию Bosch, потом – Philips. Появляется на рынке компания “Новый век” Игоря Рудого.

Сегодняшнее состояние рынка формируется к 2010 году – в тройку лидеров к старожилам “Электросервис и К” и “Патио” присоединяется “Корона-Техно” Павла Топузидиса и Владимира Петровича. В 2010 - е годы владельцы “Евроторга” Сергей Литвин и Владимир Василько запустят специализированную сеть магазинов “Техно плюс”. С конца 2000-х годов все они пытаются вписаться в новый формат торговли – е-commerce.

1994

Министерство Маринича и суд над экс-министром

Вместо отправленного в отставку экс-председателя Госкомвнешсвязи и первого министра МВЭС Владимира Радкевича кресло руководителя ведомства занимает его первый заместитель Михаил Маринич. Выпускник БПИ, Института иностранных школ, ВПШ, бывший минский градоначальник возглавляет эту структуру до ее ликвидации, последовавшей в 1998 году.

В 1999-2001 годах Михаил Маринич будет работать послом в Латвии, Эстонии и Финляндии. В 2001 году он уйдет с должности по собственному желанию, чтобы баллотироваться в президенты. Михаил Маринич зарегистрирует инициативную группу, но не соберет необходимые 100 тыс. голосов. После выборов он создаст ассоциацию «Деловая инициатива» и попытается активно участвовать в общественно-политической жизни страны. В 2004 году экс-министр будет арестован КГБ и осужден на пять лет по обвинению в краже оргтехники в посольстве США. Официальное заявление Госдепартамента США, что никаких претензий к обвиняемому не имеет и компьютеры, проходящие по делу, переданы «Деловой ассоциации» безвозмездно, не будет учтено. На свободу политзаключенный Михаил Маринич выйдет после очередных президентских выборов в 2006 году.

В 2014 году Михаил Маринич умрет.

От Bosch до «5 элемента»

На улице Кульман Евгений Литвин, владелец компании «Патио», открывает магазин бытовой техники Bosch. Этот объект станет первым камнем в будущей крупнейшей белорусской специализированной сети магазинов. В 2005 году «Патио», уже являясь одним из лидеров рынка, пригласит покупателей в два новых фирменных объекта – Sony на проспекте Незавимости и Samsung в Гродно. С 2006 года сеть развивается под брендом «5 элемент». В 2016 году она состоит из около 40 торговых объектов.

фото: kp.by

Экспансию «5 элемента» и превращение ее в самый крупный торговый проект в сегменте обеспечивает привлечение новых инвесторов. В 2007 году совладельцами управляющей компании «Патио» становятся Андрей Балабин, Евгений Новоселецкий, Андрей Сидорин, Игорь Филяев.

На перетекание клиентов в онлайн владельцы бизнеса оперативно реагируют созданием интернет-магазина 5element.by, который становится одним из лидеров на онлайн-рынке бытовой техники. В онлайн через Alloplus.by уходит и их проект в «мобильной» рознице.

Прямой «Цептер»

На белорусский рынок выходит одна из самых успешных в мире компаний прямых продаж – Zepter International. В ней сегодня занято около 2 300 человек, продвигающих в свыше 30 городах страны продукцию по пяти направлениям (медицинскому, косметическому, ювелирному и предметам роскоши, систем для приготовления и хранения пищи и приборов для экологии дома).

Практически с самого начала появления Zepter Group в Беларуси ее дочкой «Цептер Интернационал» руководит Ирина Плащинская. С конца 2000-х годов Zepter Group инвестирует в финансовый сектор, создав на банковском рынке «Цептер Банк», в страховании – «Цептер Иншуранс», в лизинге – «Цептер Лизинг». Также холдинг Филиппа Цептера учреждает первую белорусскую морскую судоходную компании «Белморфлот», контрольный пакет которой позже будет продан польской фирме. .

Из других известных компаний прямых продаж, представленных в непродовольственном сегменте, активно в Беларуси развиваются продавцы косметики и товаров для красоты Oriflame и Faberlic.

«Сквирел» Лазаря

Дмитрий Лазарь, фото: diva.by

Математик Дмитрий Лазарь, закончивший несколько лет назад БГУ, создает компанию «Сквирел». В 1998 году она откроет на строительном рынке в Уручье первый салон керамической плитки и в этом же году заявит о себе на российском рынке.

В настоящий момент это, пожалуй, один из самых успешных розничных проектов в этом сегменте. «Сквирел» занимается импортом и продажами итальянской плитки и натурального камня, а также сантехники, мебели, посуды и строительной химии. В ее структуре - отделения и салоны в около двух десятков городов Беларуси и России, партнером в России выступает итальянская компания Imola Ceramica.

В 2013 году Дмитрий Лазарь и его партнеры решаться на экстраординарный шаг – открытие салона итальянской плитки в Вашингтоне.

Белорусско-китайский Leader

Торжественно открывается в центре Минска на проспекте Франциска Скорины белорусско-китайский «международный универмаг» Leadar. В мероприятии принимает участие председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Управляет магазином совместное предприятие, в нем предлагается начинающий завоевать белорусский рынок китайский “ширпотреб”. Магазин просуществует несколько лет, предприятие ликвидируется в 2013 году.

1995

ГУМ в новейшей истории

Директором крупнейшего торгового объекта страны ГУМа (в советские времена на него приходится 5% товарооборота Минска) Николай Карачун. В середине 1990-х годов значительная часть ассортимента составляет китайский ширпотреб, позже предприятие становится витриной продукции отечественной промышленности.

В 1997 году ГУМ преобразуется в открытое акционерное общество, его акциями владеют нынешние и бывшие сотрудники и государство. В 2009 году к ГУМу будет присоединен один из торгов Центрального района Минска, на базе которого развивается сеть магазинов «Щедрый».

Пахнущий бизнес

Создается компания “Кравт”. Через десять лет этот бизнес, делающий упор на дистрибуции парфюмерии, станет лидером рынка и владельцем крупнейшей в стране сети специализированных магазинов. Его собственниками являются Валерий Костюкевич и Виктор Дубов.

В элитном сегменте, получив контракт Chanel, начинает с 2003 года работать Сергей Левин. В 2010-е годы он привлекает в качестве партнера в сеть магазинов Zvesda американского бизнесмены, экс-владельца производителя и дистрибутора безрецептурных лекарств Sagmel Леона Сагальчика.

1996

«Декорум» Старых и конфликт с Фишманом

фото: vpokaz.ru

Одним из первых гегемонию ипэшников на отечественном рынке стройматериалов (в начале 2010-х на них приходится еще около 60% от всего оборота в 800 млн долларов) пытается нарушить Владимир Старых. Созданная им компания Торговый дом «Декорум» (позже – Торговый дом «Ставком») в середине 1990-х становится владельцем крупнейшей в стране сети специализированных магазинов. В 2002 году на проспекте Франциска Скорины Владимир Старых строит крупнейший на тот момент DIY-супермаркет “Декорум”.

В 2008 году Владимир Старых пытается придать новый импульс своему бизнесу в рамках совместного проекта с израильским миллионером Элиэзером Фишманом. Владелец Fishman Group договаривается с белорусскими властями о реализации нескольких девелоперских проектов и параллельно планирует распространить на белорусский рынок свой розничный проект Home Center. Базой для белорусской сети должен стать действующий «Декорум», для развития которого создается совместное предприятие (50% на 50%) «Модерн трейд». Планируется открыть как минимум четыре супермаркета товаров для дома в Минске и в регионах. Но из- за проблем с финансированием со стороны израильского инвестора проект не получает развития, и бывшие партнеры в 2010-2011 годах не без скандала вынуждены разойтись.

Home Center Элиэзера Фишмана не единственный нереализованный проект в DIY-рознице в кризисном периоде. Вынужден в итоге отказаться от выхода на белорусский рынок владелец санкт-петербургской компании «Корпорация СБР» Евгений Лебедев. Первоначально он заявлял о намерениях открыть 10-15 небольших DIY-магазинов «Метрика» в белорусских регионах.

1997

«Сделано в Беларуси»

Стартует первая «Государственная программа импортозамещения в 1997-2000 годах». Документ, которым начинает претворяться в белорусской экономике автаркическая концепция, принимается на основании годом ранее подписанного Александром Лукашенко указа №394 «О мерах по защите внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей».

В рамках госпрограммы в различных отраслях определяется перечень продукции, предназначенной для замещения импорта, сроки создания и освоения конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции, необходимые объемы и источники финансирования этого процесса и ожидаемая экономия валютных средств за счет сокращения импорта аналогичного товара.

Всего белорусам предстоит пережить три программы. Следующая будет действовать в 2001-2005 годах, потом в 2006-2010 годах. В 2011 году будет принята «Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы».

По официальным данным, в рамках первой программы на реализацию импортозамещающих проектов было направлено 92 млн долларов, а выпущено продукции на 590 млн долларов, включая 135 млн долларов – экспортной. В 2001-2005 годах объем производства по программе вырос до 1,47 млрд долларов, а экспорт до 640 млн долларов. По третьей программе (2006-2010 годы) производство выросло до 11,8 млрд долларов, а экспорт до 3,6 млрд долларов.

Характерными проблемами, которые мешают достичь поставленных целей, все время остаются недостаточная проработка импортозамещающих проектов на стадии их планирования и подготовки с точки зрения окупаемости затрат и конкурентоспособности, значительные расходы на инвестиционный импорт и высокие затраты на производство, отсутствие должной координации при реализации импортозамещающей продукции. Как следствие, зачастую белорусские образцы уступают импортным аналогам.

Модернизированный ЦУМ

Завершается сдачей третьей очереди (первая и вторая сданы в 1994 году) начатый в 1988 году проект реконструкции и расширение минского ЦУМа. Непосредственно работы на одной из крупнейших торговых площадок начинаются в 1990 году, но из-за проблем с финансированием затягиваются до 1997 года. Общая площадь торгового объекта увеличивается до 26 тыс. кв. метров. На открытии обновленного ЦУМа присутствует Александр Лукашенко.

В 2007 году на переговорах с белорусским правительством желание приватизировать ЦУМ высказывает израильский бизнесмен Лев Леваев. Но ему будет отказано.

1998

Книжный формат

В торговле печатной и книжной продукцией доминируют государственные компании. Минская «Белкнига» (акционирована в 2006 году) в 2016 году имеет свыше 75 магазинов в Минске и пяти областях. Также в сегменте работают «Белсоюзпечать» и ее региональные дочки. В Могилевской области книжная торговля и киски печати находятся в ведении «Могилевсоюзпечати».

В этом году новый формат торговли на рынок выводит Андрей Гриневич. Он создает первую онлайн-компанию по торговле книжной продукцией, компьютерными играми, школьными принадлежностями, канцтоварами Oz.by («Оз маркет»). Еще один проект этого бизнесмена – это интернет-аукционы Ay.by.

1999

Путь Fashion House

Создается первая компания, входящая в структуру одного из современных лидеров fashion-рынка Беларуси Группы компаний Fashion House. Ее юридические лица («Багирабизнес», «БелВиринея», «Белмаркетцентр», «Янтарный шмель» и др.) управляют около 40 франчайзинговыми магазинами Mango, Jennyfer, Mexx, Women`secret, GeryWeber, Only,Jack&Jones,Veromoda,Tally Weijl, Diesel, G-Star, Boss и др. Некоторые из франшиз группы приобретены для развития на рынках России и Украины. Магазины открываются в Киеве, Москве и Мытищах.

Во главе Fashion House стоит Роман Сафроненко.

2000

«Золотая акция» для оптовика

«В целях соблюдения экономических интересов государства» премьер-министр Беларуси Владимир Ермошин подписывает постановление правительства о введение на три года «золотой акции» на крупной оптовой минской компании «Торгодежда». Акционированная в 1994 года бывшая Минская областная оптовая база занимается оптовой реализацией одежды и текстиля преимущественно государственных и полугосударственных производителей.

В ходе разгосударствления в 1990-е в акционерные общества преобразуются все крупные столичные и региональные оптовики, занимающиеся реализацией товаров FMCG – «Трикотажторг», «Обувьторг», «Белхозторг», «Белгалантерея», «Белимпортторг» (Брест), «Витебский Хозторг», «Облоптторг» (Гомель), «Диалог-Гомель», «Белхозторг-1М» (Могилев), «Гродно Культорг» и другие.

В конце 2000- начале 2010- годов некоторые из них оказываются в центре скупки акций менеджментом и сторонними инвесторами.

Продолжение следует…