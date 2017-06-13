Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: не интересная приватизация и новый калийный альянc

Как уходили «красные химики», кто создал БКК и почему не состоялась приватизация химических гигантов. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют вторую часть истории химической промышленности Беларуси.

В процессе перегонки

«Республика большой химии», в которую Беларусь превратилась в ходе советской индустриализации, только после получения независимости стала настоящей хозяйкой химических активов. Среди них выделяется уникальный для национальной экономики проект - один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий». О том, что химическая отрасль особенно ценна для национальной экономики, может говорить тот факт, что за 25 лет ни одно из бывших советских предприятий не стало объектом приватизации.

Карта размещения предприятий большой химии за этот период практически не претерпела изменений. Новые отметки на ней - это два крупных greenfield-проекта, реализованные российским капиталом: «Омск Карбон Могилев» и «Август-Бел». Частный капитал сосредоточился на нишах, не закрытых государственными производителями. Самых заметных успехов он добился в производстве косметических средств, фактически с нуля создав за эти годы региональный бренд на постсоветском рынке – «Белорусская косметика». В региональные лидеры вышли также производители синтетических моющих средств («Сонца»), средств защиты растений, пластмассовой тары, которая стала одной из важнейших экспортных позиций.

Необходимость поддержания и увеличения конкурентоспособности крупных химических производств и глобализация мировой экономики, тем не менее, делает еще более актуальным привлечение в отрасль стратегических инвесторов. Особенно это касается зависящих от импорта энергоресурсов и сырья «Гродно-Азота», Гомельского химического завода, «Белшины».

2000

Смена власти на «Беларуськалии»

Происходит смена руководства на «Беларуськалии».

Петр Калугин, которого некоторые эксперты рассматривают в качестве возможного кандидата на пост президента от промышленной элиты, избирается депутатом Палаты представителей Национального собрания. Калугин не может совмещать законотворческую деятельность с профессиональной, и поэтому покидает пост руководителя «Беларуськалия».

Вместо Петра Калугина президент Беларуси в 2001 году лично назначит нового руководителя объединения - Андрея Башуру. Кандидат технических наук и лауреат госпремии Республики Беларусь будет возглавлять «Беларуськалий» до 2009 года.

Сын Петра Калугина, Алексей, с 2000 года будет возглавлять представительство Вентспилсского торгового порта в Беларуси и до 2010 года являться председателем Белорусской федерации боулинга.

Сепаратистский «Уралкалий»

К этому году консолидирует контрольный пакет (80%) в «Уралкалии» выпускник Пермского мединститута Дмитрий Рыболовлев.

Дмитрий Рыболовлев, фото: sportarena.com

Он считает, что в рамках совместного с «Беларуськалием» и «Сильвинитом» трейдера МКК «Уралкалий» обделяется на наиболее привлекательных экспортных рынках, и принимает решение о начале самостоятельной внешнеторговой деятельности. Тем не менее юридически «Уралкалий» продолжает оставаться акционером МКК.

На внешних рынках «Уралкалий» конкурирует как с МКК, так и с канадскими производителями.

Дмитрий Рыболовлев периодически предпринимает попытки установить контроль над «Сильвинитом», в котором владеет около 20% акций. Но Анатолий Ломакин и директор «Сильвинита» Петр Кондрашов сумеют отбиться от этих попыток.

Европейские ограничения для «Азота»

ЕС вводит пятилетнюю антидемпинговую пошлину на поставляемую гродненским «Азотом» карбамидно-аммиачную смесь.

Ее размер составляет 17, 86 евро за тонну, пошлины касаются 15% всего экспорта предприятия.

Но «Азоту» удается успешно переориентировать экспорт этой продукции на США и Канаду.

«Сибур» Голдовского, «Газпрома» и Михельсона

Сотрудничество химических предприятий Беларуси с главным химиком России Яковом Голдовским, к этому времени в рамках Сибирско-Уральской нефтехимической компании (АК «Сибур») сконцентрировавшим в своих руках значительные профильные активы в СНГ, перерастает в совместный бизнес. Концерн «Белнефтехим» и АК «Сибур» на паритетных началах создают совместное предприятие «Белнефтехим- Сибур».

Его задачей становится обеспечение предприятий белорусской химии сырьем и полуфабрикатами – сжиженным газом, прямогонным бензином, синтетическим каучуком, бензолом, этиленгликолем, полипропиленом и пр. Российский холдинг поставляет в Беларусь до 2 млн тонн продукции в год.

В 2001 году «Газонефтехимическая компания» Якова Голдовского попытается размыть в холдинге долю своего партнера - «Газпрома». Попытка закончится поражением известного бизнесмена, который недооценивает влияние новых российских властей. «Газпром» инициирует процедуру банкротства АК «Сибур» и вынуждает помещенного под арест Якова Голдовского передать свои акции государственному газовому монополисту. В 2002-2003 годах АК «Сибур» будет возглавлять экс-минчанин и будущий создатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин.

В 2005 году «Газпром» реорганизует АК «Сибур» в «Сибур Холдинг», в 2010-2011 годах контрольный пакет компании у государства выкупят структуры самого богатого в 2016 году россиянина Леонида Михельсона («Новатэк»).

Совместный дистрибутор «Белнефтехим - Сибур» просуществует до 2008 года.

Приватизация «Прелестной леди»

Редкое событие для белорусской экономики начала 2000-х годов: приватизируется один из крупнейших в бывшем СССР производителей лаков для волос - Брестский завод бытовой химии (БЗБХ). 53% акции производителя «Прелестной леди» (бренд трансформируется из советской «Прелести») у трудового коллектива выкупают российская группа Ost-West Korporation и еще 11 инвесторов.

фото: findtm.ru

Ost-West Korporation к этому времени является владельцем новомосковского завода «Аэрозоль». Но к середине 2000-х годов инвестор теряет интерес к этому бизнесу. В 2007 году он продает российское производство в Новомосковске группе «Арнест», сосредоточившись на торговле упаковочным материалом и производстве (крупнейшем в России) музыкальных инструментов - гармоней, баянов, аккордеонов. Участие в БЗБХ также оказалось не нужным OWK. В 2008 году 49,2% акций брестского завода приобретает компания Harvest Invest Group.

При ней завод теряет долю на рынке и наращивает долги. Попытку реанимировать некогда известное производство в 2015 году предпримет брестский бизнесмен Олег Рончинский, выкупивший контрольный пакет БЗБХ. Но в 2016 году в отношении него будет заведено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Он будет вынужден эмигрировать в США.

С ноября 2016 года БЗБХ по решению Экономического суда Брестской области находится в процедуре санации.

«Белхимэнерго» для Ворфоломеева

Входящее в состав концерна «Белнефтехим» инжиниринговое предприятие «Белхимэнерго» становится единственным в отрасли, в отношении которого одобрена продажа контрольного пакета акций.

За 200 тыс. долларов его приобретает компания «Белвиллесден». Ей достаются 9 производственных участков, 3 базы и офис «Белхимэнерго» в Минске.

«Белвиллесден» занимается импортом рыбы, содержит сеть гипермаркетов «Гиппо». Одним из владельцев «Белвиллесдена» является глава крупной частной топливной компании «Белтопэнерго» Василий Ворфоломеев.

2001

Российский интерес к «Полимиру»

«Полимир» планируется внести в качестве одного из активов белорусской стороны в создающуюся на паях со «Славнефтью» «Славянскую нефтяную компанию».

Инициатором создания «Славянской нефтяной компании» выступает президент российско-белорусской государственной компании «Славнефть» Михаил Гуцериев. Новая совместная компания должна заняться разработкой одного из нефтяных месторождений, эксплуатирующихся «Славнефтью». Отставка Михаила Гуцериева ставит крест на этом проекте.

Российский бизнесмен, впрочем, еще не раз будет заявлять о своем интересе к одному из лидеров белорусской химической отрасли. В 2006 году Михаил Гуцериев уже в качестве руководителя «РуссНефти» предложит проект создания на базе «Полимира» современного нефтехимического комплекса.

В 2001 году на «Полимире» происходит смена руководителя. Вместо Вячеслава Антипина, возглавлявшего предприятие в самый сложный период его существования (в 1996-2001 годы), на завод приходит Александр Боровский.

В 2005 году 65-летний Вячеслав Антипин умрет.

Уход «шинника» Полякова

В начале 2001 года руководство концерна «Белнефтехим» не продлевает контракт с генеральным директором «Белшины» Аркадием Поляковым.

Трудовой коллектив дважды в письменной форме просит оставить на посту директора, который руководит предприятием уже много лет. Но президент принимает решение назначить вместо него первого заместителя Могилевского облисполкома Дмитрия Сивицкого.

Аркадий Поляков уезжает из Беларуси и некоторое время работает первым заместителем директора «Омскшины», входящей в группу «Сибур».

«Итера» в «БелПАКе»

Российская компания «Итера» выкупает 50% акций «БелПАКа» у его американских соучредителей.

Игорь Макаров, фото: dp.ru

В 2002-2004 годах, после того, как в модернизацию производства будет вложено около 14 млн евро, мощности предприятия расширятся с 35 тыс. до 115 тыс. тонн ПЭТФ-гранулята в год. Параллельно «Итера» строит под Минском завод по производству ПЭТФ-преформ — «Итера ПЕТ».

Вторую часть пакета в 50% акций рассчитывает выкупить у белорусских соучредителей «БелПАКа» российская компания «Сибнефть» Романа Абрамовича, но получает отказ.

«Авангардная» попытка на «Белшине»

Скандалом заканчивается попытка российского банка «Авангард» Кирилла Миновалова получить контроль над «Белшиной».

В этот период проходит кампания по выборам президента Беларуси, и альтернативные кандидаты обвиняют Александра Лукашенко в том, что он продает белорусские заводы в обмен на поддержку российских олигархов.

На этом фоне проект вхождения «Авангарда» в капитал «Белшины» будет отвергнут.

2002

Масштабное разгосударствление и российские приватизаторы

В начале года Александр Лукашенко и белорусское правительство объявляют о начале приватизации крупнейших предприятий белорусской нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. На торги выставляются новополоцкие «Нафтан» и «Полимир», три завода «Химволокно» (в Могилеве, Светлогорске и Гродно), «Белшина» и гродненский «Азот».

фото: migha.ru

О своей заинтересованности в приобретении их акций публично объявляют «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Итера», «Газпром», «Татнефть», «Амтел», «Сибур». Руководители этих компаний в апреле встречаются с Александром Лукашенко, который объясняет им нюансы приватизации «по-белорусски»: контрольный пакет они не получат и при этом будут обязаны обеспечить поддержку и развитие социальной базы на полученных производствах, а также реализацию крупных инвестиционных программ.

Практически все претенденты на белорусские активы отказываются от дальнейших действий, но это не останавливает процесс акционирования предприятий. В течение года акционированы «Полимир», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно» и «Белшина». Несколько притормозится процесс акционирования на могилевском «Химволокно» - в связи с необходимостью вывода из его структуры завода искусственного волокна, а светлогорское «Химволокно» по-прежнему останется государственным предприятием.

Власти, однако, заявят, что торги все равно состоятся в 2003 году.

Динары для светлогорского «Химволокна»

фото: about-planet.ru

Светлогорское «Химволокно» получает от Кувейтского фонда арабского экономического развития кредит.

Его объем составляет 16,5 млн долларов. Деньги инвестируются в реконструкцию завода полиэфирных нитей и создание на нем новой продукции. Это – крупнейшее в Европе производство полиэфирных нитей, запущенное с участием немецких специалистов в 1984 году.

Всего первая в независимой Беларуси программа модернизации будет стоить около 60 млн долларов. В 2004 году проект будет завершен, светлогорское «Химволокно» освоит выпуск мультифиламентных крашенных нитей.

Могилевский концессионный проект

В рамках преобразования в акционерное общество Могилевского завода искусственных волокон (МЗИВ) обсуждается возможность передачи этого предприятия в первую в истории независимой Беларуси концессию.

В качестве потенциального концессионера рассматривается швейцарская фирма United Technology Corporation. В рамках возможного концессионного проекта предусматривается соучастие белорусского инвестора. Им выступает группа компаний «Авиценна», подконтрольная Евгению Капустину. «Авиценна» занимается дистрибуцией химических нитей и волокон, разработкой и производством оборудования для обработки металлов, а также поставками мяса птицы и овощей в Россию, интернет-проектами и медицинскими услугами.

Белорусская законодательная база, однако, не будет готова к реализации подобных проектов.

Могилевский ЗИВ останется самостоятельным юридическим лицом до 2012 года, в котором вернется в состав «Могилевхимволокна».

Калийные попытки «Итеры» и Журавковой

В этом году предпринята первая попытка пересмотреть условия сбыта белорусских калийных удобрений вне МКК.

Ее инициатором выступает российский газовый трейдер «Итера». Владельцу «Итеры» Игорю Макарову удается добиться квоты на 100 тыс. тонн удобрений, которые компания реализует на индийском рынке. Но из-за низких цен, по которым она продает эту партию местным потребителям, происходит обвал на рынке. На восстановление уровня цен МКК понадобятся значительные усилия и время.

Параллельно получить под контроль экспорт удобрений пытается Управление делами президента, которое в это время возглавляет Галина Журавкова. Она обещает нарастить доходы, которые поступают в белорусскую казну. Правительству удается отсрочить реализацию этого предложения и по итогам года доказать, что «Беларуськалий» может увеличивать объемы продаж и доходы и без вмешательства УДП.

2003

Аукционы без покупателей

4-5 июня проходят конкурсы по приватизации 4-х предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

На первом из них потенциальным инвесторам предлагаются пакет «Нафтана», а также «Полимира» (43,2% за 311 млн долларов), на втором — акции «Гродно Азота» (43% за 293 млн долларов) и «Гродно Химволокна» (43,6% за 71 млн долларов). По условиям торгов, потенциальные покупатели должны оплатить акции в три этапа: в 2003 году — 20% стоимости пакета, в 2004—10%, в 2005 — 10%. Обязательными условиями продажи являются сохранение среднесписочной численности рабочих и социальных гарантий, участие в природоохранных мероприятиях, сохранение объектов социальной сферы. От новых владельцев ожидают существенных инвестиций в производство: в «Полимир» - 168 млн долларов, в «Гродно Азот» - 71, 5 млн долларов.

Как и прогнозировалось, конкурсы закрываются в связи с отсутствием заявок со стороны инвесторов.

2004

Калийный компромисс

Вступив с 1 мая 2004 года в ЕС, десять новых стран поднимают вопрос о продолжении для них поставок калийных удобрений вне действующих антидемпинговых санкций на эту продукцию.

По оценкам белорусских экспертов, потеря этих рынков (в первую очередь, Польши, которая является одним из крупнейших покупателей белорусского хлористого калия) привела бы ежегодной потере 50 млн экспортных долларов.

В результате переговоров белорусской стороны с ЕС удается достичь компромисса. «Беларуськалию» выделяется специальная квота на поставку удобрений на эти рынки.

«Химические» предложения «Итеры»

Пакет предложений по участию в ряде предприятий белорусского нефтехимического комплекса в белорусское правительство направляет «Итера».

Компания готова взять в доверительное управление на 5 лет контрольные пакеты «Гродно Азот» и «БелПАКа», а также поучаствовать в модернизации «Могилевхимволокна». Предложения «Итеры» будут рассматриваться длительное время. В 2005 году правительство откажет в их удовлетворении.

В 2006 году «Итера» подпишет с белорусскими властями соглашение о продаже своей доли в «БелПАКе». Оно будет предусматривать выплату за пакет акций «Итеры» и погашение вложенных в модернизацию производства сумм. Концерн «Белнефтехим» для бесперебойного обеспечения производства сырьем (параксилолом) примет решение о строительстве цеха по его выпуску на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Конец эпохи Бамбизы

С поста председателя концерна «Белнефтехим» уходит Иван Бамбиза. Его сменяет бывший генеральный директор «Полоцк-Стекловолокна» Бронислав Сивый.

Практически одновременно с Брониславом Сивым в Минск переезжает и его бывший заместитель по идеологии Владимир Матвейчук, который становится главой Национальной телерадиокомпании. Но ни Бронислав Сивый, ни Владимир Матвейчук не смогут надолго удержаться в своих креслах, покинув их через год.

Потеря Лангова

В одной из вильнюсских клиник от сердечного приступа умирает руководитель «Гродно-Азота» Валерий Лангов.

В следующем году руководителем предприятия будет назначен бывший директор Сморгонского завода оптического станкостроения и экс-заместитель главы Гродненского облисполкома Александр Радевич. Во главе второго по значению производителя удобрений он пробудет до 2009 года.

2005

Создание БКК

фото: tut.by

Это - ключевой год в реформировании схемы экспорта калийных удобрений.

В начале года Александр Лукашенко впервые встречается с владельцем контрольного пакета российского «Уралкалия» Дмитрием Рыболовлевым. Обсуждаются перспективы объединения сбыта двух производителей вне рамок ММК.

Весной на очередном совещании по вопросам экспорта калийных удобрений президент Беларуси под угрозой уголовного преследования требует от премьер-министра Сергея Сидорского и других чиновников ускорить процесс избавления от посредников, из-за которых белорусский бюджет «теряет около 100 млн долларов в год». Летом создается закрытое акционерное общество «Белорусская калийная компания» (БКК), учредителями которой становятся «Беларуськалий» и «Гродно Азот». Осенью, после очередного визита в Минск Дмитрия Рыболовлева, принимается решение о вхождении в состав БКК «Уралкалия». «Беларуськалий» получает в новом трейдере 45-процентную долю, «Уралкалий» становится владельцем 50% акций, еще 5% в уставном фонде БКК владеет БелЖД. Перед новой структурой поставлена задача — в ближайшее время довести долю БКК на мировом рынке до 45%.

Тогда же заявляется, что с 1 января 2006 года сбыт белорусских и российских удобрений будет осуществляться или через эту структуру, или самостоятельно. Представители правительства Беларуси также объявляют, что «Беларуськалий» выходит из состава участников МКК. Ведутся переговоры с другим российским производителем хлористого калия - «Сильвинитом». Его руководитель Петр Кондрашов посетит Минск и будет принят Александром Лукашенко, но в итоге продолжит продажу удобрений через МКК.

Первым генеральный директором БКК станет бывший заместитель министра торговли Владимир Николаенко. Он будет руководить совместным трейдером до 2012 года. Под его руководством БКК добьется максимальной доли на мировом рынке удобрений - 43%. Заместителем Владимира Николаенко станет представитель «Уралкалия» Олег Петров. На протяжении некоторого времени он является самым высокооплачиваемым топ-менеджером, работающим в компаниях-резидентах Беларуси.

В связи с ростом цен на калийные удобрения в течение 2004 - 2010 годов «Беларуськалий» превращается в одного из основных источников поддержки белорусской экономики, генерируя около 5% ВВП и до 10% экспортной выручки. Наряду с переработкой поставляемой из России нефти, экспорт калийных удобрений является одной из важнейших статей дохода бюджета Беларуси.

Взлет и падение Боровского

Александр Боровский, фото: belgid.by

Бронислава Сивого, занимавшего кресло главы «Белнефтехима» около года, сменяет один из самых ярких топ-менеджеров 2000-х годов Александр Боровский.

Уроженец Бобруйска, выпускник Белорусского технологического института к этому времени имеет почти 30-летний стаж работы на «Белшине», где при Аркадии Полякове он дорастает до директора завода массовых шин. Также Александр Боровский шесть лет руководит «Полимиром». В 2001 году Боровский работает советником секретариата президента «Белнефтехима» Ивана Бамбизы.

Новый этап карьеры Александра Боровского в «Белнефтехиме» продлится чуть более двух лет. В мае 2007 года глава концерна будет задержан КГБ Беларуси по подозрению в хищении и злоупотреблении должностным положением. Примерно через год он будет осужден на 5 лет лишения свободы, суд запретит ему в течение трех лет занимать руководящие должности. Однако уже через несколько месяцев это решение будет дезавуировано Александром Лукашенко, который не только помилует бывшего главу «Белнефтехима» и снимет все ограничения, но и назначит его руководить «БелавтоМАЗом». В должности генерального директора автозавода Александр Боровский будет находиться в течение 2009-2012 годов.

После смещения Боровского около полутора месяцев концерн «Белнефтехим» будет возглавлять с приставкой «исполняющий обязанности» его заместитель, бывший декан факультета Полоцкого госуниверситета Владимир Волков. «Замом» он останется при двух следующих начальниках концерна Валерии Казакевиче и Игоре Жилине. В 2014 году Владимир Волков будет задержан, осужден за взяточничество. В 2016 года Александр Лукашенко помилует его и отправит возглавлять дирекцию строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Локальный успех калийщиков

По истечении очередного пятилетнего срока действия антидемпинговых пошлин ЕС рассматривает возможность пролонгирования или отмены санкций в отношении производителей калийных удобрений из России и Беларуси.

Итогом затянувшегося более чем на год процесса станет выделение «Беларуськалию» квоты в объеме 700 тыс. тонн удобрений в год, которые он может поставить во все страны-члены ЕС.

Перераспределение активов «Могилевхимволокна»

С целью улучшения финансово-экономического положения на «Могилевхимволокне», которое страдает от нехватки оборотных средств и загруженности складов, принимается решение о продаже дополнительной эмиссии акций в 5,6% двум нефтеперерабатывающим заводам - «Нафтану» и Мозырскому НПЗ.

Они становятся акционерами «Могилевхимволокна», получив по 2,3% акций предприятия. Государству на заводе принадлежит 88, 8%, трудовому коллективу — 0, 05 % акций.

Кохановский актив Гориловского

Российский бизнесмен Мирон Гориловский, создавший крупнейшего на постсоветском пространстве производителя полимерных труб «Полипластик» (входит в топ-200 крупнейших компаний России), приобретает Кохановский трубный завод «Белтрубпласт».

фото: vitvesti.by

Это крупнейший белорусский производитель полимерных изделий (труб, фитингов и комплектующих), мощность которого составляет 20 тыс. тонн изделий в год. В состав белорусского подразделения также входит торговая компания «СТС-Белполипластик».

В 2016 году 48,25% «Полипластика» купит инвесткомпания «А1», входящая в состав «Альфа-групп».

Пластмассовые короли

На несколько лет крупнейшие белорусские производители пластиковой упаковки для косметики и бытовой химии объединяются в холдинг Indastrial Group. Группа обеспечивает тарой фабрики Беларуси, России, Украины, Молдовы, Балтии, Польши, Болгарии.

Крупнейшим участником Indastrial Group является компания «Митра» (создана в 1990 году) Бориса Голубовича. Также в состав холдинга входят фабрики «Громин», «Пластика», «Пакопласт».

Производство пластмассовой упаковки привлекает несколько десятков бизнесменов, которые создают успешные компании и выводят отрасль в число важных поставщиков валюты в бюджет страны.

фото: classical-news.ru

В Витебске в 1996 году выпускник Витебского технологического института легкой промышленности и бывший военный Николай Силинов создает компанию «Альянспласт». Она специализируется на выпуске банок и ведер из пенопропилена, открывает производственный участок в Шумилино. Продукцию «Альянспласта» покупают в Латвии, Литве, Польше, Германии, Турции, Италии.

Могилевчанин и депутат Могилевского горсовета Святослав Куприянчик привлекает в свой бизнес немецкого инвестора – компанию Jokey-Plastik Wipperfuerth Герберта и Ральфа Кеммериха и Петера Дермбаха. Они открывают фабрику «Джокей Пластик Могилев», которая выпускает под брендом Jokey ведра и контейнеры. Продукция сбывается также в России, Казахстане, Узбекистане и Украине.

2006

Китайские проблемы БКК

БКК в течение полугода не может договориться о поставках калия на самый главный рынок сбыта белорусских удобрений - китайский. Это обусловлено повышением отпускных цен (в среднем на 30-40 долларов за тонну) для китайских потребителей.

Отсутствие контракта с Китаем приводит к тому, что летом на некоторое время будут остановлены все рудники «Беларуськалия». Контракт будет подписан только в июле. Китайская сторона пойдет на некоторые уступки, согласившись покупать белорусский калий по 190 долларов за тонну вместо 165 долларов, но планы по наращиванию валютных поступлений в белорусскую казну не будут выполнены.

Модернизации «Беларуськалия»

Правительство принимает программу модернизации «Беларуськалия» на 2006-2012 годы.

За этот период предполагается не только повысить производительность объединения, но и нарастить мощности с 8 млн до 9 млн тонн калийных удобрений в год за счет ввода в эксплуатацию двух новых рудников — Краснослободского и Березовского. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации программы, оценивается в 4,7 трлн рублей.

фото: director.by

Краснослободский рудник, благодаря которому поддерживается сырьевая база 2-го рудоуправления, будет сдан в эксплуатацию в мае 2009 года. С июня 2012 года начнет работать Березовский рудник, который обеспечивает рудой обогатительную фабрику 1-го рудоуправления.

Уже в рамках новых программ перспективного развития в 2013 году на «Беларуськалии» будет запущен цех по производству сложных минеральных NPK-удобрений, а в 2014 году завершено строительство химического комбината по глубокой комплексной переработке хлорсодержащего сырья.

Березовская «Франдеса»

фото: by.utro.news

Группа белорусских инвесторов, среди которых фигурируют Валерий Дымент, Михаил Качанов, Анатолий и Андрей Громы, создают в Березе производство средств защиты растений «Франдеса». Проект поддерживает Национальная академия наук во главе с Михаилом Мясниковичем.

В здании бывшего ветсанутильзавода инвесторы производят гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители семян (один из брендов – «Гром») и достаточно быстро отвоевывают серьезную долю у импортеров.

В 2016 году, однако, «Франдеса» оказывается в центре крупного скандала. КГБ объявляет, что владельцы компании, начиная с 2008 года, вывели из страны и скрыли от налогообложения около 45 млн долларов. Эта сумма значительнее хищений, которые выявлены правоохранителями в рамках параллельно проходящих расследований на «Консуле», «Биокоме» и «Серволюксе». Некоторые владельцы «Франдесы» будут задержаны. В конце 2016 года Валерий Дымент, погасив часть ущерба, выйдет на свободу под подписку о невыезде.

В июле 2016 года указом президента централизованные закупки средств защиты растений будут переданы под контроль государственного холдинга «Белресурсы». Он с этого момента в ходе открытых конкурсов определяет поставщиков фунгицидов, гербицидов, протравителей и инсектицидов для потребителей в госсекторе.

2007

Американские санкции

В ноябре этого года отдел контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в связи с нарушением прав человека вводит санкции в отношении концерна «Белнефтехим». Замораживаются находящиеся под юрисдикцией США банковские счета концерна, его представительств и дочерней компании Belneftekhim USA.

В мае 2008 года «черный список» расширится за счет «Полоцк-Стекловолокна», «Лакокраски» и Белорусского нефтяного торгового дома. Правда, уже с сентября 2008 года в отношении полоцкого и лидского предприятия последует приостановка санкций. Но они возобновятся после разгона демонстрации, прошедшей в Минске после выборов президента в декабре 2010 года. Также в 2011 году санкции будет распространены на «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшину» и «Гродно Химволокно».

В октябре 2015 года власти США на фоне потепления отношений с Беларусью после новых президентских и парламентских выборов и освобождения политзаключенных приостановят санкции против белорусских предприятий. Режим приостановки будет дважды продлен в течение 2016 года.

2008

Поглощенный «Полимир»

В этом году акционеры двух предприятий, в составе концерна «Белнефтехим» входящих в первую десятку по оборотам, принимают решение об объединении.

На совместном собрании акционеров «Нафтана» и «Полимира» принимается решение о включении последнего в состав нефтеперерабатывающего завода. Предприятия с момента их создания связаны технологически.

Объединение преследует еще одну цель. Переговоры с потенциальными инвесторами, проведенными в начала 2000-х годов, показывают их заинтересованность в приобретении единого производственного комплекса.

Израильская туба

Белорусский рынок привлекает крупную израильскую компанию Lageen Group.

На базе существующего с 1999 года белорусского производства туб для парфюмерно-косметической, пищевой, медицинской промышленности «Леан Групп» (ее владельцами являются Владимир Санковский и Сергей Карпович) вырастает крупнейший производитель этой продукции в СНГ – «Леан Лагин Мирупак».

Продолжение следует…