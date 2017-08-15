Сделано в Беларуси. Топливо и энергетика: продажа «Белтрансгаза», китайские кредиты и атомный проект

За сколько Беларусь продала свои магистральные газопроводы, как начиналась БелАЭС, кто кредитует модернизацию энергетики и сколько топливных войн пережила страна. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю ТЭК Беларуси в 1991-2016 годах.

«Фамильные» драйверы

Выгодная рыночная конъюнктура, своевременно проведенная модернизация НПЗ, геополитическое субсидирование со стороны России через дешевые цены на нефть и газ, «дыры» в союзных соглашениях и природная смекалка белорусов создали в этом 25-летии из топливного комплекса главного драйвера экономического развития страны. С середины 2000-х годов отечественная нефтепереработка, вышедшая на рынок Европы, становится главным источником наполнения бюджета, а «особые» цены на газ дают возможность манипулировать со стоимостью энергии, чтобы поддерживать конкурентоспособность промышленности и обеспечивать социальное спокойствие домохозяйств. Однако малая толика сверхдоходов от экспорта и бонусов от соседки направляются в трансформирование экономики – в модернизацию стареющей промышленности и малоэффективный АПК. В значительном объеме они растворяются при решении локальных, а порой, и популистских задач.

Особый статус топливно-энергетической отрасли для национальной экономики предопределил сохранение большинства активов в руках государства. Доступ для частного капитала в этот сегмент ограничивается владельцами энергоресурсов из России и местными бизнесменами-фаворитами. Российский капитал за эти годы получил контроль над магистральными газопроводами и половиной Мозырского НПЗ, национальный бизнес смог реализовывать свои амбиции только в нефтянке – в давальческих схемах, розничной торговле и сервисе. Первоначальные накопления, сделанные в отрасли, реинвестируются в другие сферы.

Даже в среднесрочной перспективе сложно ожидать, что государство выпустит контроль над ТЭК из своих рук. Подвинуть власти на приватизацию активов, среди которых наибольший интерес представляют «Нафтан», госпакет акций Мозырского НПЗ, «Белоруснефть», нефтепроводы «Дружба» и девственный энергетический сектор, может только ужесточение Россией условий доступа к энергоресурсам или фиксирование мировых цен на топливо на очень низком уровне. Это - перспектива для иностранного капитала, поскольку белорусский бизнес не располагает необходимыми для участия в приватизации ресурсами.

2006

«Вторая нефтяная война»

Россия предъявляет претензии к Беларуси по поводу потерь своего бюджета из-за низких экспортных пошлин, которыми белорусская сторона к тому же не делится со своим союзником вопреки соглашению о Таможенном союзе.

В декабре этого года, поняв тщетность попыток уговорить Минск делиться доходами от продаваемых за рубеж нефтепродуктов из российской нефти, Москва просто вводит таможенную пошлину на экспорт стратегического ресурса в Беларусь. Минск со своей стороны блокирует транзит нефти через Беларусь в Европу.

По условиям компромиссного соглашения, подписанного 13 января 2007 года, пошлина должна взиматься с нефти, которая идет на переработку и дальнейший вывоз за границу в виде нефтепродуктов. На поставки сырья для внутреннего потребления действует нулевая пошлина.

В результате белорусско-российских договоренностей между странами устанавливается распределение доходов от таможенных пошлин на экспорт нефти: в 2007 году 70% получает Россия, 30% - Беларусь. В 2008 году устанавливается соотношение 80:20, в 2009 – 85:15.

По оценкам экспертов, Беларусь теряет около 40% доходов от топливного экспорта. Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters озвучивает сумму потерь - 5 млрд долларов. Но Россия предоставляет партнеру довольно щедрый понижающий коэффициент, который позволяет давальцам и белорусским заводам по-прежнему зарабатывать приличные деньги в условиях роста мировых цен на нефтепродукты.

Газовый скачок

В начале года руководство «Газпрома» объявляет, что рыночные цены на газ будут введены для Беларуси с 2007 года.

Переговоры продолжаются весь год, очередного конфликта удастся избежать в самый канун Нового года - за 2 минуты до боя курантов. Минск и Москва после долгих пререканий, обусловленных провозглашенным Россией курсом на коммерциализацию отношений в сфере топливно-энергетического комплекса, все-таки найдут консенсус.

Согласно подписанному 31 декабря документу, в 2008, 2009, 2010 годах цены на газ для Беларуси составят соответственно 67%, 80% и 90% от европейской цены за минусом транспортных издержек и экспортной пошлины. Несмотря на то, что цена с 47,6 долларов за 1 тыс. куб. м сразу вырастает до 101,3 долларов за 1 тыс. куб. м (стоимость газового импорта увеличивается с 1 млрд до 2 млрд долларов), фактически Беларусь не платит европейскую цену, а лишь оказывается в начале длительного переходного периода на пути к этому.

В течение всего года также продолжаются переговоры по созданию совместного предприятия на базе «Белтрансгаза». Единственным общим знаменателем, к которому сумеют прийти стороны, станет определение в качестве оценщика предприятия нидерландского банка ABN Amro.

Украинская энергия

Впервые после распада СССР возобновляются поставки в Беларусь украинской электроэнергии. Первоначальный объем контракта на этот год составляет 2,5 млрд кВт/ч. Но в течение года белорусы уменьшают выборку этой квоты, ссылаясь на слишком высокие цены.

Беларусь импортирует украинскую электроэнергию во второй половине 2000-х годов и в 2010-е годы. С 2010 года к государственному оператору «Укринтерэнерго» присоединяется Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК), принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову.

Начало БелАЭС

Одна из статей принятой в предыдущем году концепции энергетической безопасности закрепляет необходимость строительства в стране собственной АЭС. Согласно документу, ввод первого энергоблока АЭС возможен в 2013 году.

На совещании, состоявшемся 1 декабря, Александр Лукашенко одобряет предложения Национальной академии наук и правительства по строительству в стране атомной электростанции.

На этом этапе приоритетной для размещения будущей АЭС называется площадка в Чаусском районе Могилевской области.

2007

Крупнейшая M&A-сделка

фото: gazprom.com

18 мая Государственный комитет по имуществу Беларуси и «Газпром» подписывают договор купли-продажи акций «Белтрансгаза».

Согласно договору, начиная с 2008 года и на протяжении четырех лет «Газпром» получает по 12,5% акций белорусского газотранспортного оператора. Ежегодные перечисления россиян в белорусскую казну фиксируются на сумме 625 млн долларов, а вся сумма составляет 2,5 млрд долларов.

25 ноября 2011 года правительство Беларуси поставит последнюю точку в процессе перехода системы магистральных газопроводов в собственность «Газпрома». В этот день будет подписано межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Госкомимущество продаст остальные 50% акций белорусского предприятия за 2,5 млрд долларов, и «Газпром» станет владельцем 100% акций «Белтрансгаза».

Сделка (две части) по продаже «Белтрансгаза» становится и остается до 2016 года крупнейшей в истории независимой Беларуси.

В 2013 году «Белтрансгаз» будет переименован в «Газпром трансгаз Беларусь».

С 2007 года «Белтрансгаз», а потом – «Газпром трансгаз Беларусь» возглавляет Владимир Майоров. Он юрист по образованию и долгое время трудится на преподавательской должности в Гомельском госуниверситете им Ф. Скорины. На газовую должность Владимир Майоров будет переведен с поста заместителя председателя Гомельского облисполкома.

Нефтяной кулак

Создается Белорусская нефтяная компания – главный государственный трейдер на внешних рынках.

С этого времени через БНК проходят основные потоки экспорта продукции белорусских НПЗ – около 1 млн тонн нефтепродуктов в год. В денежном выражении пик поставок – около 15 млрд долларов - приходится на 2012 год.

Дочерние предприятия БНК созданы и работают: с 2008 года - в Великобритании (BNK (UK), с 2010 - в Украине («БНК-Украина»), с 2011 – в Польше (BelOil Polska), с 2012 – в Латвии (TransBaltic Oil) и России (Европейская трейдинговая компания).

В 2012-2016 годах компанию возглавляет Александр Демидов, при котором БНК заявит о себе как серьезном игроке европейского топливного рынка.

Китайская энергетика

Начинается эпоха китайских денег в энергетике Беларуси.

В этом году китайский Eхimbank предоставляет Беларуси льготный кредит (около 43 млн долларов), средства которого используются при реконструкции Минской ТЭЦ-2.

Все кредиты из Китая, получаемые в рамках энергетического перевооружения, связанные. Подрядчиком на модернизации Минской ТЭЦ-2 становится CСOEC (Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству). В 2011 году CСOEC запустит в эксплуатацию два парогазовых блока общей мощностью 65 МВт.

фото: budport.com.ua

С 2008 года начинается модернизация Минской ТЭЦ-5. Та же китайская компания CСOEC возведет на ней парогазовый блок мощностью 400 МВт. Большую часть средств (260 млн евро) предоставит The China Development Bank. Запуск блока при участии Александра Лукашенко происходит в 2012 году.

С 2011 года СМЕС (Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация) начинает строительство парогазовых установок мощностью 427 МВт каждая на Лукомльской и Березовской ГРЭС. Кредитные линии Eхimbank составляют 634 млн долларов. Проект реализован в 2014 году. С 2016 года СМЕС приступает к реконструкции Гомельской ТЭЦ-1.

В 2011 году The China Development Bank выделит 189 млн долларов на строительство Витебской ГЭС мощностью 40 МВт. Подрядчиком становится CNEEC (Китайская национальная корпорация по электрооборудованию). Сдать объект планируется в 2017 году.

В 2012 году в результате международного тендера определяется строитель линий электропередач для БелАЭС. Им становится компания NCPE (Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при Китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации). 323,8 млн долларов в виде кредита выделяет на проект Eхimbank.

В 2015 году Eхimbank даст еще 48,3 млн долларов на реконструкцию подстанции «Минск-Северная». Ее осуществляет тоже NCPE.

В 2010 году правительство Беларуси подготовит перечень из 34 энергообъектов, возведение или реконструкцию которых планируется осуществить за счет китайских кредитов. Среди тех объектов, которые до 2016 года пока не станут китайскими, Немновская, Бешенковичская, Верхнедвинская, Речицкая, Могилевская, Шкловская ГЭС, Барановичская, Витебская, Новополоцкая, Могилевская, Мозырская ТЭЦ и Бобруйская ТЭЦ-2, некоторые подстанции в Минске.

Иранский проект

В этом году начинается сотрудничество Беларуси и Ирана в нефтяной сфере.

National Iranian Oil Company и «Белоруснефть» подписывают сервисный контракт на разработку нефтяного месторождения Джуфейр и создают совместное предприятие «Белпарс Петролеум Компании». Стоимость проекта составляет 500 млн долларов, геологические запасы углеводородов этого месторождения оцениваются в 300 млн тонн. Согласно генеральному плану разработки Джуфейр, добыча нефти может составить около 1,3 млн тонн в год.

Александр Лукашенко и Махмуд Ахманидежад, фото: dailymail.com.uk

В мае 2010 года объявляется, что во второй половине этого года Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в Иран, где в том числе примет участие в официальном открытии месторождения.

Визит не состоится, а в 2011 году, не объявив о причинах, «Белоруснефть» выйдет из проекта. По сообщениям иранских СМИ, причинами становятся разногласия сторон, касающиеся методов и технологий ведения работ, а также размер денежной компенсации иранской стороне за использование Беларусью ее месторождения.

Новый конфликт с «Газпромом»

С начала 2007 года «Газпром», следуя договоренностям, повышает цену для Беларуси почти до 100 долларов за 1 тыс. куб. метров.

Но белорусы игнорируют решение монополии, продолжая все первое полугодие платить по «собственному тарифу». Когда к лету долг переваливает за 450 млн долларов, «Газпром» объявляет о сокращении поставок на 45%. Угроза действительна, деньги возвращаются, и оплата идет по установленному «Газпромом» тарифу.

Комсомольский нефтяник

В этом году вместо осужденного Александра Боровского кресло председателя концерна «Белнефтехим» занимает Валерий Казакевич.

До своего назначения он работает главой аппарата Совмина, руководит концерном «Белресурсы», возглавляет секретариат главы Администрации президента. У нового главного нефтяника страны в биографии есть «топливный» и «комсомольский» периоды. В 1982-1986 годах Валерий Казакевич является секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии, а в 1993-2001 годы руководит госпредприятием «Оргнефтехим».

Авантюра «Северной звезды»

Зарегистрированная в Люксембурге компания Polar Stars Group, которую представляет в Беларуси неизвестный бизнесмен Николай фон Келер, получает в концессию два месторождения бурых углей и горючих сланцев – Житковичское и Бриневское.

фото: multiurok.ru

Инвестор обещает привлечь 1,8-2 млрд долларов в строительство рудников и горно-обогатительных комбинатов мощностью по переработке сланцев 5 млн тонн в год. Кроме того, должны быть возведены электростанции на 500 МВт и энерготехнологический комплекс по глубокой переработке сланцев, в том числе в моторное топливо.

Белорусское государство за свой счет проводит геологические изыскания, но только в 2011 году расторгает инвестиционный договор с несостоятельным партнером, который так и не приступает к реализации проекта.

2008

Островецкий выбор

В декабре 2008 года определяется площадка для размещения будущей Белорусской АЭС.

Из четырех вариантов, среди которых фигурируют две основные (Краснополянская и Кукшиновская) и две резервные (Верходвинская и Островецкая), выбор делается в пользу последней. Она расположена в 18 километрах от районного центра Островец.

Следующим этапом становится выбор типа реактора, его поставщика и строителя Белорусской АЭС. Изначально в качестве наиболее возможного генподрядчика называется российский «Атомстройэкспорт», а источника ресурсов – российские кредиты. Интерес к возведению объекта проявляют также американская Westinghouse, французская Areva, компании из Китая, Чехии и других стран.

Кульчиковский проект

На Белорусском инвестиционном форуме, проходящем в ноябре этого года в Лондоне, Минэнерго Беларуси и польская компания Kulchik Holding подписывают договор о намерениях по строительству угольной электростанции в Зельве.

Ян Кульчик, фото: pl.com.ua

Проект оценивался в 1,3 млрд долларов. В 2010 году владелец компании, самый богатый поляк мира Ян Кульчик, подписывает два соглашения с «Гродноэнерго». Первое касается строительства электростанции в Зельве мощностью 920 МВт, второе – сооружения трансграничной линии электропередачи напряжением 400 кВт, соединяющей белорусскую электроподстанцию «Россь» с польской энергетической системой.

Но при заключении третьего соглашения, в рамках которого должно создаваться на паритетной основе сбытовое предприятие, у сторон возникают трения. Поляки хотят продавать в Польшу 50% электроэнергии, вырабатываемой всей энергосистемой Беларуси. Белорусская сторона видит источником экспортной электроэнергии исключительно Зельвенскую станцию. Интерес Яна Кульчика к проекту падает также на фоне экономического кризиса и политической и экономической изоляции, в которой после выборов 2010 года оказывается Минск. В итоге польский миллиардер находит лучшим выйти из одного из самых масштабных инвестиционных проектов, которые намечаются к реализации в Беларуси в конце 2000-х.

Некоторое время в качестве других инвесторов в угольный проект рассматривается Владимир Пефтиев и дружественные Минску турецкие бизнесмены. Но проект не состоится.

Топливный топ

Представители ТЭК – крупнейшие доноры белорусской казны.

В этом году Министерство по налогам и сборам публикует топ-10 крупнейших налогоплательщиков Беларуси. Топливные компании составляют в нем большинство.

Первое место в этом году достается «Беларуськалию», места со второго по пятое занимают, соответственно, «Нафтан», Мозырский НПЗ, «Белтрансгаз» и «Лукойл-Белоруссия».

Шестое и седьмое места «оккупируют» БМЗ и «Минск-Кристалл», но в конце первой десятки - снова только топливные бизнесы: «Минскэнерго», «Белоруснефть» и «Юнис ойл» Анатолия Тернавского.

По итогам 2014 года «Белтрансгаз» опередит «Беларуськалий». В топ войдут также «Нафтан», Мозырский НПЗ, «Лукойл Белоруссия», ГТФ «Неман», «Табак -Инвест», Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл» и «Минскэнерго».

Трагедия на реке

13 июля трагически погибает Алексей Костюченко, возглавлявший «Гомельтранснефть «Дружба» в течение десяти лет.

Топ-менеджер, являющийся также председателем координационного совета хоккейного клуба «Гомель», выпал из лодки во время рыбалки под Брагиным и утонул.

Алексей Костюченко имел титул почетного жителя города Гомеля.

2009

Раздел заправок «Славнефти»

Владельцы «Славнефти» проводят первый раздел ее активов – сети АЗС.

фото: sputnik.by

«Газпром нефти» достаются 38 АЗС, расположенных во всех регионах за исключением Могилевской области, а также нефтебазы. У ТНК-BP и ее дочки «ТНК-БиПи-Запад» примерно столько же АЗС, неохваченной у нее оказывается Гомельская область.

В 2013 году ТНК-BP и ее активы в Беларуси и других странах перейдут в собственность «Роснефти».

Розничный проект «Татнефти»

Российская компания «Татнефть» и концерн «Белнефтехим» подписывают инвестиционный договор, по которому предполагается развитие на территории Беларуси сети автозаправочных комплексов.

В 2011 году, следуя плану развития сети АЗС на белорусском рынке, созданная для работы на белорусском рынке «Татбелнефтепродукт» откроет первую заправку в Барановичах. Всего планируется построить сеть из 37 АЗС.

Дело «Евроэнерго»

Задерживается Игорь Павлиш, руководитель одной из самых успешных частных инжиниринговых компаний в энергетическом секторе «ИПП Евроэнерго».

Бизнесмена, который на протяжении почти десяти лет поставляет энергетическое оборудование для крупных энергообъектов, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и создании преступной организации. Вместе с ним по делу проходит помощник министра энергетики Андрей Жуков. Генпрокуратура оценивает общий ущерб в 50 млрд рублей.

В заключении Игорь Павлиш пробудет 3 года и 7 месяцев. Позже по большинству эпизодов он будет оправдан

2010

Венесуэльская эпопея

В этом году вспыхивает самый серьезный нефтяной конфликт в отношениях России и Беларуси.

Россия объявляет, что понижающий коэффициент на нефть для Беларуси будет распространен только на 6,3 млн тонн (для переработки на внутренний рынок), а за остальные объемы нужно будет платить 100-процентную экспортную пошлину. Минск твердо стоит на том, что экспортные пошлины внутри создаваемого Таможенного союза невозможны, и рассчитывает на их полную отмену с момента создания единой таможенной территории России, Беларуси и Казахстана.

фото: actualcomment.ru

В поисках альтернативы российскому сырью Беларусь начинает двухлетнюю эпопею с доставкой в Беларусь венесуэльской, потом азербайджанской нефти. Сначала ее везут танкерами прямо из Венесуэлы, потом качают по трубопроводу «замещающие» ее объемы из Азербайджана.

В 2010 году Белорусская нефтяная компания и венесуэльская PDVSA заключают рамочное соглашение на поставку 30 млн тонн нефти в 2011-2013 годах: по 10 млн тонн ежегодно. С мая 2010 года организуются караваны танкеров (по 2-3 в месяц) в Одессу (Украина), Мууге (Эстония) и Клайпеду (Литва). Оттуда по железной дороге нефть доставляется на белорусские НПЗ. В 2011 году в дополнение будет организована прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса – Броды». При этом венесуэльская нефть в рамках трехсторонних договоренностей заменяется на азербайджанскую. Беларусь гарантирует Украине прокачку в течение 2011-2012 годов по 4 млн тонн нефти в год, а в перспективе - и 8 млн тонн.

Но опыт показывает – нефтепродукты из нее дороже, чем из российского сырья. Для России Беларусь важна как участник новой интеграции - Единого экономического пространства. В итоге Минск и Москва договариваются: экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Беларусь, обнулены, но введены экспортные пошлины на нефтепродукты, которые перечисляются в российский бюджет. Разница между стоимостью российской нефти (она поступает из России еще и по льготным ценам) и нефтепродуктов на мировом рынке позволяет нефтепереработке Беларуси остаться драйвером экономики. Более, того в 2015 году Минск, затормозив ратификацию договора об образовании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), добивается, чтобы вся экспортная пошлина от продажи нефтепродуктов до 2024 года шла в белорусский бюджет. Также Минску будет увеличен ежегодный объемов поставок нефти с 18 млн до 24 млн тонн при условии ввоза на российский рынок 1 млн тонн бензинов.

Украинский вектор

В этом году начинается экспансия белорусского нефтяного госсектора на украинский рынок. «Белоруснефть» и потом «Белорусская нефтяная компания создают дочерние сбытовые компании, которые в 2012 году объединятся в компанию «БНК-Украина».

Вскоре «БНК-Украина», продающая ресурсы Мозырского НПЗ и «Нафтана», становится крупнейшим оператором украинского рынка, а Украина – главным потребителем белорусских нефтепродуктов.

фото: tut.by

По итогам 2012 года, в котором Беларусь экспортирует нефтепродуктов на сумму 14,5 млрд долларов, Украина занимает среди их потребителей второе место после Нидерландов (5 664,3 млн долларов) с объемом 4 238,5 млн долларов. В 2013 году южная соседка все еще уступает Нидерландам. Из всего объема поставок (10,1 млрд долларов) на нее приходится 2850,5 млн долларов, на Нидерланды - 3 246,6 млн долларов.

В 2014 году Украина впервые становится главным рынком сбыта нефтепродуктов белорусских заводов, закупив их на 3 162,2 млн долларов при общем объеме поставок 9,8 млрд долларов. Второе место у Соединенного Королевства – 2 368,7 млн долларов.

В 2015 году Великобритания на время опередит Украину: объем отгрузок в эти страны составит соответственно 2 832,1 млн и 1 702,7 млн долларов при совокупном показателе 6,8 млрд долларов.

Но уже в 2016 году Украина - снова первая. В нее будет ввезено нефтепродуктов на сумму 1 749 млн долларов при общем объеме 4,05 млрд. Второй потребитель – Соединенное Королевство (949,1 млн долларов).

В 2012 году на украинском рынке начнет работу сервисное предприятие «Сервис ойл», созданное «Белоруснефтью» для оказания услуг по гидравлическому разрыву пластов на газовых месторождениях компании «КУБ-газ». Владельцем 70% акций «КУБ-газа» с 2010 года является Kulchik Holding. Но эти месторождения расположены на территории Луганской области, которая с 2014 года окажется в эпицентре антитеррористической операции. «КУБ-газ» будет вынуждена прекратить работы и законсервировать скважины. Однако белорусы быстро найдут замену. В 2015 году «Белоруснефть» заключит крупный контракт на проведение аналогичных операций для «Укргаздобычи» в Полтавской области.

Азербайджанская помощь

В преддверии пересмотра четырехлетнего контракта на поставку газа вспыхивает новый газовый конфликт. «Газпром» требует вернуть ему до 21 июня 192 млн долларов накопленной задолженности, грозя постепенно снижать объемы поставок газа для внутреннего рынка Беларуси.

Долг появляется из-за «разночтений» - Минск с начала года «платит» по своей цене. Конфликт удается оперативно урегулировать, но для этого приходится занимать деньги у Азербайджана, президент которого Ильхам Алиев ссудит правительству Беларуси 200 млн долларов.

Литовский терминал

Аргументом в перманентных спорах Минска с «Газпромом» должен стать терминал сжиженного газа, строить который белорусские власти планируют совместно с литовцами.

Катарский, нигерийский, норвежский сжиженный газ, по видению белорусских чиновников, должен поступать на совместный терминал на Балтике, разжижаться там и потом по системе газопроводов отправляться в Беларусь. Проект для Беларуси закончится, когда она продаст «Белтрансгаз» и получит очередную скидку на цену от «Газпрома».

Литовцы доведут дело до завершения и начнут завозить норвежский газ, резко уменьшив объемы закупок «голубого топлива» у «Газпрома».

Гидроэнергетическая программа

В этом году принимается госпрограмма строительства в Беларуси сети гидроэлектростанций. Она рассчитана на 2011-2015 годы.

На начальном этапе интерес к инвестированию в малую гидроэнергетику проявляет израильский бизнесмен Элиэзер Фишман, турецкие и индийский компании. Но в итоге ее реализация сводится к возведению небольших ГЭС за счет бюджета, кредита Евразийского банка развития и китайского Eximbank.

фото: grodnopromstroy.by

В конце 2012 года в рамках программы сдается первая и единственная ГЭС на Немане – Гродненская. Ее мощность составит 17 МВт и на 2016 год, это крупнейшая ГЭС в Беларуси. Гродненская ГЭС построена за счет государственных денег.

В 2010-х годов начнется строительство еще двух ГЭС. В тендере на возведение Полоцкой ГЭС победит российская компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех». Мощность Полоцкой ГЭС составляет 22 МВт, проект финансируется Евразийским банком развития.

Также на Западной Двине возводится Витебская ГЭС, которую строит за счет китайского кредита китайская компания CNEEC. Это будет самый мощный объект в гидроэнергетике страны - мощность Витебской ГЭС составит 40 МВт.

Ввод Полоцкой и Витебской ГЭС в эксплуатацию намечен на 2017 год.

Ветряной интерес

В этом году Миноблисполком и немецкая компания Enertrag подписывают инвестиционный договор о строительстве ветропарка мощностью 160 МВт. Стоимость проекта оценивается в 360 млн евро.

Планируется, что первый в Беларуси промышленный ветропарк разместится вблизи деревни Волма Дзержинского района. Мощности будущего комплекса смогут обеспечить электроэнергией два таких района, как Дзержинский.

Подготовка к реализации проекта прекращается на этапе согласования в Минобороны. В военном ведомстве считают, что «ветряки» могут нарушить работу радаров, которые располагаются недалеко от Дзержинска. Альтернативные площадки не устраивают Enertrag.

Интерес к инвестициям в ветряную энергетику Беларуси будут также проявлять турецкие бизнесмены и «Трайпл». Самым крупным проектом, реализованным к 2016 году в этой области, является парк «Гродноэнерго» в Новогрудском районе.

Его основой в 2011 году становится ветроустановка мощностью 1,5 МВт, построенная на китайский кредит в населенном пункте Грабники. Рядом с первым ветрогенератором в течение 2015-2016 годов будут возведены еще пять и построена подстанция «Ветропарк», через которую осуществляется выход в национальную энергетическую систему. Совокупная установленная мощность крупнейшего ветропарка страны составляет 9МВт.

В середине 2010-х годов по темпу прироста ветроэнергетических мощностей Беларусь становится лидером в Восточной Европе. К 2016 году на территории страны работают более 60 ветроустановок общей мощностью около 70,4 МВт.

В целом в 2015-2016 годы мощности Беларуси по выработке возобновляемой электроэнергии увеличиваются на 97,2 МВт. По темпу прироста в эти годы она уступает только России (692,1 МВт) и Грузии (379,2 МВт), которые активно развивают гидроэнергетику, и находится практически на уровне Казахстана (110,4 МВт) и Украины (100 МВт).

Отходный бизнес

С начала 2010-х годов в Беларуси активно развивается бизнес по переработке твердых бытовых отходов и продуктов жизнедеятельности ферм и производству электроэнергии.

фото: energobelarus.by

Пионером становится компания TDF Ecotech, за которой стоят Алексей Ваганов и его партнеры из России и ряда других страны. В 2010 году на бывшей свалке «Тростенец» под Минском TDF Ecotech открывает первую электростанцию, которая работает на свалочном газе. В 2013 году запускается второй аналогичный объект на полигоне коммунальных отходов «Северный». Предполагается создать сеть из не менее 10 электростанций, но к 2016 году TDF Ecotech удастся запустить только биогазовые комплексы в агрокомбинатах «Снов» и СПК «Лань-Несвиж».

В этот же сегмент приходит шведская компания Vireo Energy, которая входит в состав инвестиционной компании Kinnevik Group. Совместно с «Оршанской спецавтобазой» она реализует совместный проект по переработке коммунальных отходов в электроэнергию на полигоне под Оршей.

В 2016 году литовская компания Modus energija объявляет о планах создать на территории Беларуси 25 биогазовых комплексов мощностью по 1 МВт. Стратегическим партнером компании становится государственный агрохолдинг «Мачулищи». По оценкам, на реализацию программы понадобится 100 млн евро.

Международные эксперты весьма высоко оценивают уровень развития белорусского сектора биоэнергетики. В 2016 году в нем работают 7 перерабатывающих твердую биомассу и 16 биогазовых ТЭЦ, питающих сети централизованного теплоснабжения, а также более 3000 котлов на основе биомассы для отопления общественных зданий и домов в сельской местности.

Брендовые нефтетрейдеры - партнеры

В конце 2010 года в Минске регистрируется представительство одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров - нидерландской компании Trafigura.

Trafigura, Shell и Glencore являются ключевыми покупателями белорусских нефтепродуктов, по статистике вывозимых в Нидерланды, Соединенное Королевство и другие страны Европы.

2011

Приравненные к ненцам

В рамках продажи «Газпрому» остальных 50% акций «Белтрансгаза» Минск получает очередную газовую льготу от него.

Подписывается новое соглашение (оно действует до 2016 года), согласно которому цена газа для Беларуси рассчитывается в долларах как сумма тарифа на газ в Ямало-Ненецком АО, стоимости транспортировки до Беларуси и хранения газа в российских ПХГ.

Однако через несколько лет, на фоне падения цен на газ в Европе и пересмотра «Газпромом» контрактов практически со всеми своими европейскими покупателями, Беларусь окажется по этому контракту уже не в выигрыше. Попытка самостоятельно пересмотреть его приведет к очередному затяжному газовому конфликту.

Победа «Атомстройэкспорта»

фото: fr.advisor.travel

В ноябре этого года российский «Атомстройэкспорт» и «Дирекция строительства атомной электростанции» подписывают контракт на сооружение двух энергоблоков Белорусской АЭС.

Этому предшествует заключение российско-белорусского межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС. Россия соглашается с требованиями Минска выделить долгосрочный кредит на строительство станции и соответствующей инфраструктуры в объеме 10 млрд долларов. Авансовые платежи на закупку оборудования начнут поступать с 2013 года через «Внешэкономбанк».

Согласно техническим параметрам на Островецкой площадке возводятся два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый. Первый планируется сдать в 2018 году, второй – в 2020 году.

В ходе предварительных согласований Александр Лукашенко предлагает российской стороне построить «собственный» третий энергоблок на этой же площадке.

Строительные работы начинаются с 2013 года после подписания президентом Беларуси указа №499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции». В середине 2010-х годов благодаря проекту Островецкий район превращается в одного из лидеров по привлекаемым иностранным инвестициям и уровню средней заработной платы.

Третьяковская модернизация «Нафтана»

С этого года начинается новый этап модернизации «Нафтана». Она осуществляется под руководством нового лидера завода Владимира Третьякова.

Выпускник знаменитого Губкинского института, работавший на Мозырском НПЗ, а также заместителем главы «Белоруснефти», сменит на этой должности Вячеслава Якушева, ушедшего сразу после 60-летнего юбилея на пенсию.

В течение 2011-2015 годов в модернизацию завода будет инвестировано свыше 1 млрд долларов, но она не будет осуществлена в сроки. Проект продлят до 2019 года. Генподрядчиком реконструкции, целью которой является увеличение глубины переработки нефти, станет испанская компания Duro Felguero.

«Брестэнерго» vs «Альфа-Банк»

Участие в кредитовании программы модернизации белорусской энергетической системы приводит «Альфа-Банк» в суд.

В 2010 году российский банк откроет «Брестэнерго» кредитную линию на 30 млн долларов. Средства предназначаются на финансирование закупок оборудования для модернизации энергоблоков и строительства высоковольтной линии на Березовской ГРЭС. Но уже в следующем году «Брестэнерго» проигнорирует выплаты по сумме кредита и процентам, и это заставит банкиров обратиться в Арбитражный суд Москвы.

«Альфа-Банк» через некоторое время вернет деньги.

Приватизация «Вески-Эмульбита»

В октябре этого на аукционе Миноблимущества продается один из крупнейших в стране производителей битума – расположенный недалеко от Червеня завод «Веска-Эмульбит».

Российская компания «Нафта-строй» в ходе аукциона с увеличит цену в 70 раз (с 3,8 млрд до 265 млрд рублей) и обойдет своего конкурента – объединившихся топ-менеджеров «Вески-Эмульбита» из семьи Голубовских и минского девелопера Игоря Римского.

фото: kapital.kz

Однако новый покупатель не перечислит деньги, и в 2012 году будет объявлено, что завод выкупил нефтетрейдер «Интерсервис» за сумму около 4,5 млн долларов. Новый владелец обязывается погасить долги и в течение двух лет вложить в модернизацию около 10 млн долларов.

«Энергетический» Абызов

Михаил Абызов, фото: amic.ru

Российская инжиниринговая «Группа Е4» выигрывает тендер на строительство парогазовой установки для Жодинской ТЭЦ. Работы будут выполнены к 2014 году.

Это первый и пока последний контракт экс-минчанина Михаила Абызова на своей родине.

Михаил Абызов – уроженец Минска. Отец будущего миллиардера работал электриком, мать – электрогазосварщиком. С ранних лет бизнесмен подрабатывает – разнорабочим в типографии, на пивзаводе в Минске. В школе он отличается математическими способностями. Как победителя олимпиад его замечают в Москве и принимают в специальную физико-математическую школу при МГУ.

Михаил Абызов поступает в университет, но уходит со второго курса МГУ в бизнес. В 1990-е Михаил Абызов занимается продажей турецкого ширпотреба, оргтехники, болгарского лечо, работает на бирже. В конце 1990-х годов он оказывается в Новосибирской области в качестве учредителя «Объединенной российской топливно-энергетической компании», занимающейся зачетами. В 1997 году Михаил Абызов становится владельцем 18% «Новосибирскэнерго», акции которой получает в обмен на топливо. За бизнесменом закрепляется реноме одного из самых успешных российских антикризисных управляющих. Его замечает еще один выходец из Беларуси - Анатолий Чубайс, и в 1998 году приглашает 26-летнего бизнесмена на должность начальника департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России». С 1999 по 2004 год Михаил Абызов является заместителем председателя правления энергетической компании, а в 2005 году возглавляет одну из крупнейших угледобывающих компаний России «Кузбассразрезуголь».

В 2007 году Михаил Абызов основывает свой бизнес – инжиниринговую компанию «Группа Е4», в которую входят приватизированные в результате реорганизации строительные и сервисные подразделения РАО «ЕЭС России». Он скупает другие активы и создает для их управления Группу RU-COM. С 2011 года Михаил Абызов регулярно входит в топ-200 богатейших бизнесменов России, составляемый Forbes. В версии 2016 года он занимает 133-е место с капиталом 600 млн долларов. Среди активов Михаила Абызова значатся энергетические компании «Сибэко» и «Элсиб», строительный бизнес «Дальмостострой», сельскохозяйственный холдинг «КоПитание» и венчурный фонд Bright Capital, который инвестирует в три десятка проектов в энергетике, интернете и некоторых других отраслях.

Во время экономического кризиса Михаил Абызов испытывает проблемы с возвратом «Группой Е4» средств кредиторам. В 2015 году он вынужден продать этот бизнес.

В течение нескольких лет, сначала в правительстве Владимира Путина, потом Дмитрия Медведева, Михаил Абызов занимает должность министра по связям с открытым правительством.

2012

Растворительно-разбавительный скандал

Поставленные с декабря 2010 года перед необходимостью перечислять весь объем экспортных таможенных пошлин от продажи нефтепродуктов в бюджет России белорусские власти и их коммерческие партнеры находят лазейку, чтобы обойти ограничения.

В перечень нефтепродуктов, при экспорте которых Беларусь должна уплачивать вывозную пошлину, не входят разбавители и растворители. В 2011 году, и особенно с 2012 года, резкими темпами растет их экспорт через страны Балтии на европейский рынок. Только за половину 2012 года объемы поставок доходят до 2,5 млрд долларов, и Беларусь внезапно становится крупнейшим игроком в этой нише. Как выясняют россияне, под видом растворителей и разбавителей на экспорт идут те же нефтепродукты, но экспортную пошлину в российский бюджет Беларусь не перечисляет.

Юрий Чиж, фото: pressball.by

Скандал, несмотря на масштабы подлога, удается быстро замять. Среди крупнейших поставщиков растворителей и разбавителей называются компании «Интерсервис» и «Трайпл».

Третий нефтеперерабатывающий

На фоне увеличения поставок российской нефти и роста доходов от продажи переработанных их нее нефтепродуктов владельцы трейдера «Интерсервис» Николай Воробей и Александр Шакутин интересуются созданием на территории Беларуси третьего нефтеперерабатывающего завода.

Его планируется создать на базе бывшего Новополоцкого завода белково-витаминных концентратов, который передается собственникам «Интерсервиса» указом президента. Последние регистрируют компанию «Новополоцкий НПЗ», которая собирается создать «инновационное производство» по переработке нефти и прочих углеводородов мощностью 1,5 млн тонн в год.

В конце 2013 года в свете ужесточения условий поставок нефти из России владельцы Новополоцкого НПЗ отказываются от топливной темы и объявляют о перепрофилировании завода в другом направлении. В течение последующих лет идет подготовка к строительству в Новополоцке группы заводов по выпуску машиностроительных комплектующих, проект оценивается в 270 млн долларов.

Но в 2016 году проект нефтеперерабатывающего завода будет реанимирован. В этом году «Дирекцию строящегося Новополоцкого НПЗ» возглавит амнистированный указом Александра Лукашенко бывший заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков.

Уплывшие миллиарды Чижа

Открыть дверь Юрию Чижу и его партнеру Алексею Олексину в элиту топливного бизнеса мира должен контракт между «Трайплом» и «Башнефтью», которую в это время контролирует Владимир Евтушенков.

фото: gazeta.ru

В середине этого года компании подписывают годовой контракт на экспорт «Трайплом» нефтепродуктов на сумму 4,36 млрд долларов. Договор действует до 31 июля 2013 года и, по предварительным условиям, может быть пролонгирован еще на год. Но в марте этого года Евросоюз вводит санкции против Юрия Чижа, «Трайпла» и других компаний холдинга, и контракт остается на бумаге.

Вне действия санкций остаются входившие в холдинг «Трайпл» топливные компании «Трайплэнерго» (позже – «Энерго ойл»), «Неонафта», «Белнефтегаз». Они станут частью доли Алексея Олексина, который разорвет деловые отношения с Юрием Чижом и сблизится с его негласным соперником - сенатором Александром Шакутиным.

Российский вектор

Выполняя обязательства перед Россией, принятые в обмен на увеличение поставок нефти, Беларусь наращивает поставки бензина на российский рынок. Для этого в 2012 году в Смоленске регистрируется Европейская трейдинговая компания.

ЕТК продает белорусские бензины на торговых площадках Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и «Биржи «Санкт-Петербург», а также отгружает их владельцам сетей АЗС, нефтебаз и другим потребителям. В Смоленской области по франшизе под брендом «Белорусская нефтяная компания» открывается несколько партнерских АЗС.

Наиболее значительны объемы поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок в 2014-2015 годах: ЕТК попадает в топ-600 крупнейших российских бизнесов по объему выручки. В 2014 году она 516-я, в 2015 – 538-я по версии RAEX. В 2016 году ввиду невыгодной конъюнктуры поставки в Россию снижаются на 70%. Это обстоятельство становится для Москвы официальным поводом для сокращения поставок нефти на переработку в Беларусь.

Хотины - нефтяники

Белорусские бизнесмены Юрий и Алексей Хотины, с начала 2000-х годов обосновавшиеся в Москве и ставшие одними из крупнейших владельцев недвижимости на российском рынке, начинают скупать нефтяные активы.

фото: а-tsm.ru

В конце этого года структуры Хотиных выкупят у Сбербанка России нефтяную компанию «Дулисьма». Ее возглавит известный во второй половине 1990-х годов белорусский бизнесмен Виктор Лагвинец. В 2013 году семья скупает лицензиатов нескольких месторождений, компании «Архангеловское», «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», активы Kuwait Energy. Также примерно за 300 млн долларов приобретается 29,9% акций крупной публичной компании Exillon Energy. Приобретениями 2014 и 2015 годов станут «Иреляхнефть» (предыдущий собственник «Алроса»), «Негуснефть» сенатора Леонида Лебедева и «Полярное сияние», которым ранее владели ConocoPhillips и «Роснефть». В активы Хотиных относят также компанию «Техэнерго» с участком в Сибири.

По подсчетам аналитиков, вложения Юрия и Алексея Хотиных в нефтяные активы составят около 950 млн долларов. Объем ежегодной добычи их нефтекомпаний оценивается в 2,5 млн тонн, а запасы нефтяных активов - более чем в 650 млн тонн.

Брестская энергия

В мае этого года представители компании «Белэнергия» и местных властей в торжественной обстановке закладывают под Брестом капсулу в фундамент стройки итальянской теплоэлектростанции.

Этот проект – продолжение тесных контактов, которые возникают на рубеже 2000-х и 2010-х годов между лидерами Беларуси и Италии Александром Лукашенко и Сильвио Берлускони. После исторического визита итальянского президента в Минск в 2009 году проходит встреча Александра Лукашенко с руководителями корпорации Finmeccanica, крупнейшим акционером (свыше 33,7%) которой является правительство Италии. Планируется, что одна из ее дочек Ansaldo Energia поучаствует в строительстве на территории Беларуси первой теплоэлектростанции, которая будет полностью принадлежать иностранному собственнику.

По плану итальянцы должны возвести к концу 2015 года станцию мощностью 400 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Новая ТЭЦ должна обеспечить около 18% новых генерирующих мощностей Беларуси, объем инвестиций в объект и инфраструктуру оценивается в 415 млн евро. Предполагается, что 70% электроэнергии ее оператор «Белэнергия» будет отправлять в Европу.

Ansaldo Energia не появится в Беларуси, дальше капсулы дело не идет.

2013

Нефтяной актив в Сибири

В этом году Беларусь, кроме месторождений под Речицей и в Венесуэле, становится собственником запасов нефти в Сибири.

Созданная двумя годами ранее на базе филиала «Белоруснефти» сервисная компания «Белоруснефть-Сибирь» приобретает на аукционе нефтяную компанию «Янгпур». Ее продает ВТБ Банк, а ранее компания входит в группу «Технефтьинвест» бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Федора Хорошилова.

НК «Янгпур» владеет лицензией на Известинский участок в Ямало-Ненецком автономном округе площадью более 1 тыс. кв. км, в него входят шесть месторождений. На момент сделки общий объем извлекаемых запасов и ресурсов предприятия составляет свыше 40 млн тонн, годовая добыча нефти и газового конденсата – около 140 тыс. тонн.

Монопольное предложение Сечина

Игорь Сечин, фото: news.zborg.ru

С начала 2010-х годов в рамках нового формата поставок российской нефти в Беларусь на переработку ввозом сырья занимаются только добытчики ресурса. Это восемь компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть» и «Зарубежнефть».

Игорь Сечин, назначенный в прошлом году президентом самой крупной нефтяной компании России - «Роснефти», пытается подмять под себя белорусский рынок.

В конце года один из самых влиятельных чиновников России предлагает Минску наделить «Роснефть» статусом специмпортера сырья, фактически монополизировав таким образом поставки российской нефти в страну. «Роснефть» претендует на половину из 22 млн тонн нефти, перерабатываемой на белорусских НПЗ. Также «Роснефть» хочет взять на себя вместо «Газпрома» годовое обеспечение потребностей «Гродно Азота» в природном газе (2 млрд кубометров).

Игорь Сечин встречается с Александром Лукашенко. Но против роста влияния «Роснефти» выступают не только другие поставщики, но и многие чиновники России и Беларуси. Предложение главы «Роснефти» не получает одобрения.

Отставки в Минэнерго

В апреле Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергетической отрасли. Его итогом станет смена министра и руководителей крупных структурных подразделений отрасли.

«Энергетики у нас сформировали «государство в государстве», с элементами мафии и банды», - заявляет глава Беларуси. В отставку отправлены министр энергетики Александр Озерец, его первый заместитель Эдуард Товпенец (через два года он будет осужден) и гендиректор «Белэнерго» Алексей Ширма.

Новым министром становится Владимир Потупчик, ранее бывший заместителем председателя Совета Республики Национального собрания.

Закрытие Америки

Прекращается экспорт белорусских нефтепродуктов на рынок США.

В предыдущие годы именно нефтепродукты составляли основные потоки экспорта Беларуси на один из самых богатых рынков мира. В 2007 году объемы составляют 272 млн, в 2008 – 411 млн, в 2009 – 463 млн, в 2010 – 22,5 млн, в 2011 – 218 млн, в 2012 – 47,5 млн, с 2013 – 0 долларов.

2014

Назначение Ляшенко

Новым главой «Белнефтехима», сменившим со скандалом ушедшего Игоря Жилина, становится Игорь Ляшенко.

Выпускник экономфака Гомельского госуниверситета делает карьеру на Гомельском химическом заводе, дослужившись до начальника планово-экономического отдела. В концерне «Белнефтехим» он работает с 2013 года в качестве первого зама Игоря Жилина.

2015

Суд на Товпенцом

К пяти годам лишения свободы приговаривается один из самых влиятельных чиновников отрасли - экс-глава «Белтопгаза» и первый заместитель министра энергетики Эдуард Товпенец. В течение еще пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности.

Эдуард Товпенец, фото: nn.by

Его обвиняют в лоббировании интересов екатеринбургского холдинга «Теплоэнергосервис», осуществлявшего реконструкцию ряда энергетических объектов – Березовской ГРЭС, Мозырской и Витебской ТЭЦ.

Гособвинитель подает также гражданский иск к Эдуарду Товпенцу на сумму 208,2 млрд рублей. В такую сумму оценены следствием потери государства от действий бывшего чиновника, приведших к срыву сроков модернизации Березовской ГРЭС.

2016

Новая газонефтяная война

Беларусь пытается в одностороннем порядке пересмотреть цену поставляемого российского газа. Это приводит к новому конфликту интересов между Минском и Москвой, который распространяется и на нефтяную сферу.

С конца 2015 года Беларусь заново прочитывает межгосударственный договор 2011 года, по которому цена российского газа для белорусских потребителей исчисляется исходя из цены для Ямало-Ненецкого автономного округа плюс цены транспортировки до границы Беларуси и платы за хранение в российских газохранилищах. При таком раскладе цена составляет 132 доллара за тысячу куб. метров. Белорусы считают, что цену нужно рассчитывать по-иному: цена на рынке Германии минус стоимость транспортировки по белорусскому и польскому участку «Ямал-Евопы» и экспортная пошлина. При такой схеме цена составляет 73 доллара за 1 тыс. кубометр.

В итоге к концу 2016 года, по подсчетам российской стороны, Беларусь недоплачивает «Газпрому» 550 млн долларов.

В споре по газу Москва с середины года задействует нефтяной аргумент. «Транснефть» резко снижает поставки в Беларусь нефти на переработку. По итогам 2016 года импорт снижается на 20,7% до 18,1 млн тонн. Это серьезно сказывается на доходах белорусского бюджета, который зависит от поступлений, полученных в результате нефтепродуктов.

Решение спорных вопросов перенесено на 2017 год.

Солнечный velcom

В августе этого года досрочно завершает свой «солнечный проект» в Брагинском районе один из мобильных операторов – австрийская компания velcom.

фото: onliner.by

Установленная мощность объекта рекордна для Беларуси – 18,48 МВт. Рекордным становится и объем вложенных в проект инвестиций – 24 млн евро.

Несколько ранее, в июле, около деревни Рудошаны Мядельского района свою фотоэлектрическую станцию мощностью 5,8 МВт запускает литовская компания Modus energija. 50% инвестиций в проект (общий объем – 10,6 млн долларов) составляют ее средства, 50% — кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития.

На май 2017 года запланирован запуск самой мощной в стране солнечной электростанции под Речицей. Ее строительство с осени 2016 года ведет государственное производственное объединение «Белоруснефть». Установленная мощность объекта составит 57,8 МВт, стоимость проекта оценивается в 65 млн евро.

По состоянию на 2016 год Беларусь находится на четвертом месте (после Украины, России и Казахстана) на территории бывшего СССР по мощностям в солнечной энергетике.

Падение реактора

фото: grodno.in

В июле этого года достоянием СМИ и общественности становится инцидент на стройплощадке БелАЭС.

Выясняется, что во время перемещения корпус реактора для первого энергоблока БелАЭС соскальзывает по стропам и соприкасается с землей. Несмотря на заверения «Росатома» в том, что из-за нештатной ситуации корпус не получает повреждений, белорусская сторона настаивает на его замене. «Росатом» идет ей навстречу и объявляет, что поставит новый корпус. Правда, это сказывается на сроках ввода в эксплуатацию первого энергоблока, который перенесен с 2018 на 2019 год.

На инцидент резко реагирует Литва, выражающая недовольство строительством у своей границы АЭС. Ее лидеры призывают ЕС ввести мораторий на закупку электроэнергии с БелАЭС.