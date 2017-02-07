Сделано в Беларуси. Легкая промышленность: фабрика экс-министра, Salamander и новые швейники

Кто придумал бренд «Милавица», почему ушел Salamander и как начинали свое дело Мартынов, семья Сипаровых и братья Байко, - история легкой промышленности страны, подготовленная EJ.BY и его генпартнером МТБанком.

Перекроенные перспективы

В новый исторический период, который начался для Беларуси с распадом СССР, легкая промышленность страны вошла с ворохом нерешенных проблем. За 25 лет незавимости их не только не стало меньше, но и заметно прибавилось.

Построенные в советские времена для трудоустройства жен машиностроителей, горняков, металлургов фабрики состарились вместе со своими кадрами. Наверное, только за одним исключением («Милавица») их менеджеры в 1990-е годы не сумели увидеть будущее и перестроить бизнес. Ставка не на собственные бренды, на продажу услуг давальцам привела к тому, что, когда в конце 1990-х забурлила легкая промышленность в теплых краях с самыми дешевыми рабочими руками, отечественные фабрики фактически остались с одним потребителем - Россией. Но и этот рынок постепенно теряется – полугосударственным предприятиям с устаревшим оборудованием и лекалами трудно конкурировать с российскими частниками. Более того, с середины 2000-х годов российские компании постепенно вытесняют белорусские с национального рынка.

Частный бизнес пробовал отыскать свое место в отрасли. Если до кризиса это удавалось, то накрывший экономику страны кризис 2010-х годов значительно перекроил их ряды и перспективы дальнейшего инвестирования. Кризис актуализировал скорейшее вписывание более-менее стабильно работающих в Беларуси бизнесов в мировые тренды, в частности, наращивать и переходить полностью на аутсорсинг. В госсекторе выживаемость демонстрируют (до поры до времени) производители уникальных продуктов вроде льняных (Оршанский льнокомбинат) и специальных («Моготекс») тканей.

1991

Плановое перевооружение

В независимость легкая промышленность Беларуси вступает на третьем году реализации «советского» семилетнего плана технического перевооружения отрасли и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Он был принят Советом министров БССР в 1988 году. В преамбуле документа констатируется, что «материально-техническая база легкой промышленности не отвечает современным требованиям, особенно в неудовлетворительном состоянии находятся кожевенно-обувная промышленность, отделочные производства текстильных предприятий, оборудование которых изношено почти на 50%». В соответствии с программой в рамках «увеличения выпуска товаров на основе всемерного ускорения научно-технического прогресса, достижения качественно нового уровня развития производства» Министерству легкой промышленности БССР ставится задача к 1995 году довести выпуск товаров «улучшенного качества и особо модных изделий» до 46% в общем объеме, делать упор на товарах «для детей, молодежи, лиц старшего возраста, одежды и обуви для занятий спортом, туризма и активного отдыха», увеличить в 5 раз (до 10 млн пар) выпуск качественной и комфортной обуви и т. д.

Одним из механизмов повышения эффективности отрасли должно стать переобучение кадров. С этой целью планируется в течение семи лет организовать стажировку «научных работников, технологов, художников-модельеров, конструкторов изделий, дессинаторов и других специалистов на передовых отечественных предприятиях отрасли, на предприятиях и в организациях стран - членов СЭВ, СФРЮ и на предприятиях ведущих капиталистических фирм».

В модернизацию отрасли планируется в течение 1989-1995 годов направить не менее 600 млн рублей «за счет фонда развития производства, науки и техники и кредитов». Крупнейшими проектами программы определяются строительство хлопкопрядильной фабрики в Жодино (50 млн рублей), прядильной в Быхове (50 млн рублей) и отделочной в Кобрине (46,5 млн рублей), вынос на новые площадки Гродненского (48 млн рублей) и Могилевского (45 млн рублей) кожевенных заводов, реконструкция отделочной фабрики на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении (35 млн рублей), техническое перевооружение Гродненского производственного прядильнониточного объединения (34,3 млн рублей), реконструкция и создание отделочного производства на Минском камвольном комбинате (27,2 млн рублей) и строительство фабрики нетканых материалов в Микашевичах (24 млн рублей).

В связи со сложным экономическим положением, в котором в начале 1990-х годов оказывается страна, большинство проектов не реализовано, а по осуществленным неоднократно возникают претензии со стороны правоохранительных органов. Одним из самых громких становится дело по не возврату кредита, полученного под закупку израильского оборудования генеральным директором Борисовской швейной фабрики Леонидом Козиком. Он возглавляет фабрику в 1985-1990 годах, а позже работает в Совмине, занимает должность заместителя главы Администрации президента. В 2014 году Леонид Козик уйдет на пенсию с поста председателя Федерации профсоюзов Белорусской, которую возглавлял с 2002 года.

Задачи, которые ставятся перед легкой промышленностью Беларуси в конце 1980 — начале 1990-х, не выполнены. Если в 1988 году, когда принята программа модернизации отрасли, износ основных фондов составляет 40%, то к середине 2000-х годов он достигает уровня около 90%.

«Милавица» Валехи

фото: tut.by

Премьер Вячеслав Кебич освобождает от обязанностей министра легкой промышленности БССР Зинаиду Валеху. Она возглавляет министерство с 1985 года, а до этого работает (с 1969 года) начальником производственного отдела, потом главного инженера на Минском производственном швейном объединении «Комсомолка». После отставки с поста министра Зинаида Валеха возвращается на родное предприятие в качестве директора.

Еще в 1990 году Минское производственное швейное объединение «Комсомолка» делится на минскую швейную фирму и молодечненскую швейную фабрику. В 1991 году минская «Комсомолка» одной из первых в стране преобразуется в арендное предприятие и получает новое имя – «Милавица». Бренд разрабатывают по заказу фабрики в Союзе писателей Беларуси, его автором становится писатель Владимир Павлов.

В 1992 году «Милавица» преобразуется сначала в открытое, а с 1996 года в закрытое акционерное общество. Фабрику полностью контролируют менеджмент (ключевые фигуры Зинаида Валеха, главный инженер Галина Лукашенко) и трудовой коллектив и пенсионеры предприятия. В 1992 году открывается первый фирменный магазин фабрики, а в 1996 году «Милавица» первой в Беларуси получает сертификат соответствия системе качества ISO 9001-96. При Зинаиде Валехе «Милавица» прирастает новыми активами: становится акционером Минского транзитного банка и «Белвнешэкономбанка», в ее состав как «Юнона» возвращается молодечненская швейная фабрика.

Немецкое начало «Белвеста»

На территории независимой Беларуси остается созданное в 1988 году одно из первых совместных с иностранными инвесторами предприятий на территории СССР - фабрика «Белвест» в Витебске.

фото: mussklprozz/ru.wikipedia.org

Его учредителями являются обувная фабрика «Красный Октябрь» и известная немецкая компания Salamander. Немцам в «Белвесте» принадлежит 45% акций, 55% — находится в собственности государства. Первую продукцию «Белвест» выпускает в 1989 году. Совместное предприятие осуществляет значительные поставки на российский рынок, где во второй половине 1990-х годов составляет конкуренцию даже материнской компании.

В советские времена Salamander успевает открыть еще одно совместное предприятие - «Ленвест» в Ленинграде. Оно старше, чем витебское - создано в 1987 году. Но в 1994 году немцы выйдут из состава учредителей «Ленвеста».

25-летний проект политолога Мартынова

Николай Мартынов (слева), фото: vkurier.by

В этом году 34-летний политолог Николай Мартынов, проработавший несколько лет на витебском «КИМе», а с 1990 года являющийся экспертом коммерческого отдела «Белвеста», совместно с тремя партнерами организует в Витебске небольшое частное обувное предприятие «ЛМ+MK».

В 1994 году оно преобразуется в компанию «Марко». До 2007 года совладельцем «Марко» является немецкая фирма Ewimex Warenhandelsgesellschaft Иствана Хаука. В конце 1980-х – начале 1990-х Ewimex - крупный дистрибьютер Salamander, реализовавший также несколько инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отраслях Узбекистана и России. До 2008 годов среди партнеров Николая Мартынова по «Марко» числятся также его брат Виктор и технический директор Николай Ковальков.

Николай Мартынов, которому сегодня принадлежит свыше 95% в капитале фирмы, рискует, начиная конкурировать с расположенными практически рядом «Белвестом» и «Красным Октябрем». Но проект состоится. В 2016 году компания «Марко», выпустив 55-миллионую пару в своей истории, торжественно отметит свое 25-летие.

1992

Создание «Беллегпрома»

На базе предприятий Министерства легкой промышленности БССР создается Белорусский концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности. В 1994 году его переименуют в Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности («Беллегпром»). Первым президентом «Беллегпрома» становится бывший министр легкой промышленности БССР Николай Гулев. Он руководит отраслью до своей отставки в 1995 году.

В лучшие годы в состав «Беллегпрома» входит около 200 предприятий и организаций текстильной, трикотажной, швейной и кожевенно - обувной подотраслей, а также дистрибуторы - оптовики. В настоящее время концерн объединяет около 90 компаний, включая частные фирмы. Еще в середине 2000-х годов на госпредприятия «Беллегпрома» приходится свыше 80% производства продукции легкой промышленности в стране. В последние годы доля госсектора сократилась до менее 50%.

Небольшое количество предприятий легкой промышленности входит в состав созданных в этом же году концернов «Белместпром» и «Белхудожпромыслы». Концерн «Белхудожпромыслы» в 1996 году станет частью Управления делами президента Беларуси. В 2006 году он будет реорганизован в Государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы». Концерн «Белместпром» в 2006 году будет ликвидирован.

«Милавица» и Triumph

С этого года начинается и развивается сотрудничество минской «Милавицы» и одного из крупнейших европейских производителей корсетных изделий, немецкой компании Triumph.

Компании работают по давальческой схеме до середины 2000-х годов, когда немцы окончательно уйдут в поисках дешевых рабочих рук в Юго-Восточную Азию. Сотрудничество с немцами благоприятно отражается на «Милавице» - в первую очередь, в плане технологического развития.

Турецкие могилевчане

В Могилеве – одном из важнейших центров белорусской легкой промышленности - открывает производство турецкий бизнесмен Учар Теййип.

Его компания «Карбелтекс» производит постельное белье, полотенца, халаты и скатерти, одеяла, тюль и ковры, которые сбытваются в России. В группу входят турецкие активы ( Vip Vual, Karteks, Hivas Hotel), белорусское подразделение возглавляет его сын, выпускник РУДН Осман Учар.

В 2011 году турецкие бизнсемены начнут новый проект в Могилеве, инвестировав в производство детских подгузников (« БелЭмса»). На период белорусского строительного бизнеса Осман Учар также выступит соинвестором в проекты по производству бетона («Гамикаэ АБЗ») и строительству жилья и коммерческой недвижимости («Босфор-строй», «Учар-строй»).

1993

Доступ на рынок Евросоюза и Турции

В этом году Беларусь и Евросоюз подписывают двустороннее соглашение, регулирующее на протяжении последующих лет правила и объемы поставок белорусских текстильных изделий на европейский рынок.

Объемы экспорта ограничены специальными квотами, которые ЕС выделяет легкой промышленности Беларуси по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта может ежегодно увеличиваться на 5%. Соглашение будет пролонгировано в 1995-м, потом в 1999 году. В общей сложности в рамках системы квот Беларусь ежегодно поставляет в Европу текстильной продукции на сумму 100 млн долларов, еще на 80 млн долларов — вне квот.

До середины 2000-х годов текстиль — вторая по объему статья экспорта Беларуси в Европу. Большую часть из получаемых от продажи текстиля средств предприятия используют на приобретение в Европе сырья и оборудования.

В 1997 году во многом похожую систему ограничений поставок белорусского текстиля на свой рынок введет Турция. С этой страной будет подписан меморандум о взаимопонимании по торговле текстильными изделиями.

Испанское «Белкельме»

В Белоозерске открывается совместное белорусско-испанское предприятие «Белкельме», специализирующееся на выпуске спортивной обуви.

В проекте, который запланирован еще Госкомспортом СССР, участвует известная испанская компания Kelme Internacional (33% акций), ставшая поставщиком кроссовок сборной Советского Союза на сеульской Олимпиаде-88. С белорусской стороны участниками «Белкельме» становятся Национальный олимпийский комитет Беларуси и Бобруйский кожевенный комбинат. Кредит на строительство (под гарантии правительства Беларуси) выделяет одно из крупнейших банковских учреждений Испании Banco Bilbao Vizcaya.

фото: metasalon.by

Фабрику введут в эксплуатацию в 1995 году, техническим директором «Белкельме» становится испанец Луис Маэстрэ. Продукция успешно реализуется в Беларуси (на пике фабрика владеет 7 фирменными магазинами), находит потребителя в России. Также значительные объемы отгружаются головной компании, которая поставляет технологии, лекала и сырье на давальческих условиях. Кризис, который настигает Kelme Internacional в 2004 году (начало процедуры банкротства), становится причиной проблем у «Белкельме». Совместное предприятие не сможет погасить и кредит Banco Bilbao Vizcaya, что вместо него сделает Министерство финансов.

В 2006 году из состава учредителей выйдут НОК РБ и Бобруйский кожевенный завод, вместо которых владельцами совместного предприятия станут государственное предприятие «Брестместпром» (32%) , «Беллегпром» (4%) и российская торговая компания «Ареса», выкупившая 26% акций у Бобруйского кожевенного комбината. Владельцами «Аресы» являются белорус Дмитрий Слабко и россиянин Александр Аистов. В 2012-2013 годах у госорганов возникнут претензии к «Аресе» и хождение ее акций будет заблокировано Министерством финансов Беларуси.

В 2015 году 26% акций «Аресы» приобретет витебский холдинг «Марко». Новый владелец заявит о намерении перенести производство спортивной обуви из Витебска на «Белкельме», планируя нарастить производство со 100 тыс. до 1 млн пар в год. Но в итоге по «Белкельме» начнется процедура банкротство, а производственные мощности будут сданы в аренду специально созданному Николаем Мартыновым новому предприятию «Вердимар». На него переведен и трудовой коллектив (240 человек) бывшего «Белкельме».

Итальянцы для «Динамо»

Итальянская компания Uniforms Program Textile начинает сотрудничество с Белорусским физкультурно-спортивным обществом «Динамо».

С советских времен БФСО «Динамо» ведет хозяйственную деятельность, включая переданные ему в 1970-х годах швейное предприятие в Бресте и трикотажные фабрики в Пинске, Орше и Гродно. На их базе в течение 1990-х годов организуются совместные компании с участием итальянского инвестора. Uniforms Program Textile реконструирует помещения, завозит оборудование, обучает персонал и обеспечивает их заказами. На фабриках «Динамо Программ» шьется спортивная одежда для общества, для национальной олимпийской сборной, а 90% составляют заказы мировых брендов – Champion, Diesel, Nike, Adidas, Asics

В 2009 году в состав “Динамо Программ Гродно” входит в качестве нового соучредителя компания Champion Europe.

Династия на «Ленте» и легпромышленные частники

Ационируется Могилевская лентоткацкая фабрика. Созданная на ее базе компания «Лента» – один из примеров династического государственно-частного партнерства в отрасли.

Нина Петрова (в центре), фото: mogilewnews.by

Фабрику с 1986 года возглавляет заслуженный работник промышленности Республики Беларусь, почетный гражданин Могилева Нина Петрова. В ходе приватизации крупный пакет акций производства, специализирующегося на выпуске текстильной галантереи, гардин и гардинного полотна, достается ей и ее семье. В 2003 году менедждмент с согласия властей предпринимет попытку привлечь инвестиции Европейского банка реконструкции и развития и продать ему 31% государственных акций. Но ЕБРР откажется от инвестиций. В 2011 году Нину Петрову в должности генерального директора «Ленты» сменит ее сын, долгое время проработавший на фабрике главным инженеров, Сергей Петров.

В этом же году начинает свой бизнес «Ромгиль-Текс» слонимский предприниматель Роман Гиль. Ранее в рамках кооператива он шьет мужскую и женскую одежду. В лучшие годы в его компании, которая открывает производственные участки в Зельве, Дятлово и выкупает дом быта в Любани, работает свыше 400 человек.

В 2000-х годах начинается новая волна интереса бизнеса к инвестированию в легпром. Самые известные структуры этого периода – созданная в 2006 году Александром Бобрышевым в Борисове фирма «Линж» (бренд Westerly) и открытая в 2002 году в Могилеве компания «Балекс». «Линж» выкупит борисовскую фабрику «Швейник» и войдет в состав концерна «Беллегпром». Но в 2016 году «Линж» будет объявлен банкротом.

1994

Реорганизация «Луча» и первый холдинг

В этом году начинается процесс реструктуризации Минского производственного обувного объединения «Луч».

фото: tut.by

В 1990 году оно преобразовано в арендное предприятие, в 1994 году акционировано, но к этому времени крупнейший производитель обуви в стране (на него в советские времена приходится около 30% всего выпуска обуви в Беларуси) оказывается в предбанкротном состоянии из-за роста складских запасов и задолженности по ранее полученным кредитам.

В течение 1995-1996 годов на базе объединения формируется холдинг – Минское обувное открытое акционерное общество «Луч», на котором остаются долги и обязательства перед кредиторами. На производственных мощностях «Луча» начинают работать «с чистого листа» пять совместных предприятий, которые должны, в том числе, постепенно погашать долги материнской компании. Холдинг контролирует все «дочки», также создается около 10 предприятий на базе непрофильных активов объединения. Акционерами МО ОАО «Луч» становятся менеджмент, трудовой коллектив и дочерние предприятия. Доля государства составляет 0,015%. Во главе процесса реорганизации стоит председатель совета директоров холдинга Вячеслав Верниковский. С 1992 года он также возглавляет Республиканский клуб директоров, существующий при Белорусском союзе предпринимателей и арендаторов.

В пять производственных дочерних предприятий привлекаются иностранные инвесторы. В компанию «Отико», которая создана еще в 1993 году, инвестирует немецкий партнер. В 1996 году создаются «Сивельга» с участием итальянского капитала, «Чевляр» - словенского, «Ле Гранд» - ирландского. В 1997 году начинает работать на базе площадки в Узде совместное предприятие с киприотами «Рейлит».

1995

Хлопковый скандал

фото: vestikavkaza.ru

Белорусские текстильные предприятия остаются без хлопка, который до этого года они получают по клирингу из Узбекистана.

Александр Лукашенко обвиняет в срыве поставок сырья лидера оппозиции Геннадия Карпенко. Тот в ответ подает в суд иск о защите чести и достоинства на сумму 2 млрд рублей. Рассмотрение заявления Геннадия Карпенко вскоре, однако, приостанавливается в связи с подготовкой проекта Закона «О защите чести и достоинства президента Республики Беларусь». Нормативным актом устанавливается новый механизм подачи гражданских исков к президенту.

В этом и в течение следующего года узбекский хлопок все-таки поступает на белорусские фабрики по клиринговым контрактам. Но в 1997 году Узбекистан категорически отказывается продолжать торговлю в таком формате и требует только «живые» деньги. Правительство вынуждено освобождать предприятия отрасли от обязательной продажи половины валютной выручки, а также выделяет им кредиты на закупку сырья. Предпринимаются попытки договориться о поставках хлопка по бартеру с Туркменистаном и Казахстаном. В качестве одного из ключевых поставщиков рассматривается корейская корпорация Daewoo.

С начала 2000-х годов белорусские фабрики снабжаются хлопком, который закупается на Ливерпульской бирже.

Кадровые чистки

С формулировкой «за допущенное резкое уменьшение объемов производства товаров народного потребления, имеющиеся серьезные недостатки в работе» отправлены в отставку два влиятельных директора в промышленности Беларуси. Это Александр Санчуковский из «Горизонта» и генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения Геннадий Страхов.

Геннадий Страхов приезжает в Барановичи в качестве молодого специалиста и вырастает в руководителя одного из крупнейших предприятий легпрома.

Должность Геннадия Страхова достается Сергею Руцкому - бывшему министру легкой промышленности Киргизской ССР. Он руководит Барановичским ПХБО до начала 2000-х, когда сначала примет решение баллотироваться в депутаты Национального собрания, а потом уйдет на работу в концерн «Беллегпром».

В середине года «в связи с выходом в отставку» освобождается от должности президента «Беллегпрома» Николай Гулев.

Династия Сипаровых

Бывший декан механическо-технологического института Витебского технологического института (в 1979-1985 годах) Геннадий Сипаров основывает швейную компанию «Имельда».

У него уже имеется коммерческий опыт – бизнесмен поставляет в Беларусь швейные машинки Pfaff и Singer и возглавляет в Витебске дочернее предприятие российского производителя – «Витебск-Подольск».

«Имельда» некоторое время работает по заказам «Милавицы» и шьет корсеты. В 2000 году заказчиком компании становится немецкий бренд Triumph, для реализации контракта с которым создается предприятие «Грация». Позже швеи компаний Геннадия Сипарова шьют для Lauma, Zara, H&M, Promod, «Твоё». На пике развития – в конце 2000-х – в группу входят фабрики «Имельда», «Грация», «Амели ТД», а также дистрибуторские компании в Беларуси («Имельда ТК») и в России («Фаворит»). Фабрики производят собственные марки женского белья и работают на давальческих условиях на площадках в Витебске, Городке, Лужесно, Бешенковичах, Рубе и Барани.

В начале 2010-х годов Группа компаний «Имельда» переходит под оперативное управление сына бизнесмена Юрия Сипарова. Дочь Светлана, некоторое время работающая в бизнесе отца, «болезненно» расходится с ним и создает свой проект «Марк Формэль».

Карьерная лестница Нарышкина

Эдуард Нарышкин, фото: a-tv.md

В этом году во главе одного из двух крупных текстильных предприятий Бобруйска - арендного предприятия «Бобруйсктрикотаж» - становится специалист по космическим аппаратам и уроженец города Эдуард Нарышкин. В советское время он служит на базе в Крыму, после увольнения в 1994 году заканчивает Белорусский государственный экономический университет.

У руля производителя производителя трикотажа Эдуард Нарышкин, который в 2000 году войдет в состав Совета Республики Национального собрания Беларуси, пробудет до 2002 года, и пойдет на повышение – в концерн «Беллегпром». Во главе регулятора легкой промышленности экс-директор «Бобруйсктрикотажа» пробудет до 2009 года. После работы в концерне Эдуард Нарышкин – один из самых востребованных топ-менеджеров на рынке труда Беларуси: в 2009-2010 годах он работает в «ТНК-БиПи Запад», в 2010-2011 годах – в компании Александра Шакутина «Спамаш», в 2012 году становится заместителям директора по инвестициям Национального центра обмена трафиком, а в 2012-2015 годах возглавляет наблюдательный совет «ИнтерПэйБанка». В 2016 году Эдуард Нарышкин руководит представительством компании Nordcell в Беларуси и занимается политикой. Он – заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости.

У другого известного представителя бобруйского легпрома Теймураза Бочорошвили карьерная лестница ограничивается возглавляемой им с 1993 года и по сегодняшний день фабрикой «Славянка».

1996

Вторая волна чисток

В отрасли продолжается чистка директорского корпуса.

Сначала на совещании с участием Александра Лукашенко «за неоднократное игнорирование поручений правительства об обеспечении своевременных расчетов за льноволокно» отправлен в отставку директор арендного производственно-торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат», бывший народный депутат Верховного совета БССР и Беларуси (в 1990-1996 годах) Георгий Кокореко. Он возглавляет единственное в Беларуси и одно из самых крупных в СНГ и Европе предприятий по производству льняных тканей с 1988 года. Георгия Кокореко сменит почти на десятилетие (1996-2007 годы) уроженец Орши Валерий Шатков.

В этом же году заводится уголовное дело в отношении одного из самых ярких и активных директоров отрасли — генерального директора Могилевского производственного объединения шелковых тканей (позже – открытого акционерного общества «Моготекс») Владимира Семенова.

Владимир Семенов возглавляет республиканскую стройку по возведению «Комбината шелковых тканей», начавшуюся в 1971 году, и остается во главе запущенного в 1973 году комбината. В 1991 году объединение становится Могилевским арендным предприятием шелковых тканей. Владимир Семенов, несмотря на сложные экономические времена, инициирует многие проекты – модернизирует и расширяет производство, начинает строительство фабрики «Лента», организует совместно с португальским инвестором предприятие «Сопотекс» (61%), участвует в химическом проекте «Белпак» (5%), создает Торговый дом «Моготекс».

Владимира Семенова обвиняют в использовании служебного положения в личных целях. За директора заступается президент Португалии, но безуспешно – экс-глава комбината признается виновным и осуждается. В общей сложности в заключении Владимир Семенов пробудет около трех лет и выйдет на свободу в 1998 году. В 1999 году арендное предприятие будет преобразовано в открытое акционерное общество «Моготекс», в котором государство получит контрольный пакет. С 2002 года и по сегодняшний день «Моготекс» возглавляет выпускник Могилевского машиностроительного института Виктор Матиевич.

Serge Атрощенко

Сергей Атрощенко, фото: onliner.by

Минчанин Сергей Атрощенко создает фирму Serge , специализирующуюся на производстве нижнего белья.

До 2010-х годов компания – один из главным примеров успешных бизнес - проектов, созданных с нуля в легкой промышленности Беларуси. По экспертным оценкам, Serge по объемам, уровню технологий и динамике развития занимает второе место после «Милавицы» среди частных компаний. В лучшие года на фабрике и в магазинах фирмы занято 700 человек. В конце 2000 – х Сергей Атрощенко ищет инвестиции для расширения бизнеса.

Сергей Атрощенко известен также вложениями в медийный бизнес. До 2001 года он является владельцем 60% доли в еженедельнике «Свободные новости», а после конфликта с партнерами и редакцией создает другой проект – еженедельник «Обозреватель». Он просуществует до 2013 года и закроется «по экономическим соображениям».

Еще одним проектом бизнесмена станет основанное в 2006 году модельное агентство Serge.

В середине 1990-х годов возникают несколько десятков частных бизнесов. Некоторое время в отрасли активно работает под собственным брендом U &M будущий «стекольный король» Беларуси Александр Муравьев и его партнеры Юрий Савин и Вадим Карпов.

1997

Семейный бизнес Байко

Валентин Байко, фото: nn.by

Бывший учитель Валентин Байко, его брат Дмитрий и Ричард Шерель, купив два станка, создают в Гродно небольшое предприятие по выпуску чулочно-носочных изделий «Конте Спа». Сначала оно работает по заказам. В 2001 году «Конте Спа» запускает собственный бренд Conte.

За 20 лет бизнес братьев вырастает в одного из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в СНГ. Торговые компании холдинга продвигают продукцию в Беларуси, России, Украине, Польше, Молдове, Армении, Казахстане, Литве, США, Эстонии, Бахрейне, Канаде, экспорт составляет около 70% от всего объема реализации.

На протяжении всего времени бизнесмены диверсифицируют бизнес, пытаются работать в производстве растительного масла и в аптечной отрасли, создают третью по размерам дрогери - сеть Optima, открывают в Гродно «Метро Клуб», несколько кафе. Важнейшим направлением становится недвижимость: в 2016 году в собственности семьи Байко и партнеров находится свыше 40 объектов в различных регионах Беларуси. В середине 2015 года на фоне общей стагнации на рынке недвижимости Байко открывают самый большой по площади в Гродно торговый центр OldCity. В 2017 года бизнесмены планируют открытие многофункционального торгово-развлекательного центра «Тринити». Комплекс, водведение которого кредитует польский банк BGK и строит польская компания Unibep, станет одним из крупнейших торговых центров во всей Беларуси.

На 2016 год 41% долей в «Конте Спа» владеет Дмитрий Байко. Его брату Валентину, возглавляющему собрание участников компании, принадлежит 40%, еще 11% - у Ричарда Шереля. «Фронт-менеджером» является Валентин Байко, который входит в Совет по развитию предпринимательства в Беларуси, руководит областным подразделением Белорусской федерации гребли и является почетным консулом Украины в Гродно.

Кожевенная перестройка

По примеру «Луча» происходит реструктуризация крупнейшего в Европе кожевенного производства – Минского производственного кожевенного объединения (бывшего МКПО «Большевик»).

Головная площадка возведена в Гатово под ключ в 1988 году итальянскими специалистами Concerie Cogolo и по объемам производства кожи в СССР уступает только предприятию в Рязани. В 1992 году госпредприятие преобразовано в арендное предприятие, в 1994 году – акционировано. К этому времени проектные мощности МПКО, рассчитанные на производство 500 млн кв. дм кожи, загружены только на 10-20%.

На базе гатовского предприятия по «лучевской» схеме (с сохранением за материнской компанией контрольного пакета) первоначально создается 3 совместных предприятия: с итальянцами – «Амико» (оно входит также в капитал обувной «Сивельги»), с киприотами — «Гатово-Теннери», с ирландцами — «Смиловичский кожевенный завод». Позже их число становится больше, структура акционеров периодически меняется.

В этом же году с целью обеспечения обувной промышленности сырьем правительством принимается решение о запрете вывоза за пределы страны кожевенного сырья. Отныне 70% ресурса в обязательном порядке должны оставаться на предприятиях Беларуси, а остальные 30% распределяться на тендерах, в которых белорусские обувные фабрики также могут принимать участие. Однако эта схема не решает проблем с обеспечением отрасли качественным сырьем, которая по-прежнему активно использует давальческие схемы.

Продолжение следует…