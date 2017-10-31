Сделано в Беларуси. Медиа, общепит, туризм и услуги: McDonald`s, телереформа и клубное движение

Когда появился MсDonald`s, зачем открывали ОНТ, где можно отдохнуть в Беларуси и чем хотели привлечь туристов в первой отраслевой госпрограмме. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют еще одну часть истории сектора услуг в 1991-2016 годах.

Дремлющие возможности

Зарегулированность сферы услуг стала главной причиной того, что этот сектор белорусской экономики не получил заметного развития и не стал источником первоначального накопления капитала как в странах бывшего социалистического блока и большинстве государств СНГ. Если до середины 1990-х здесь наблюдалась позитивная динамика, то после изменения экономического курса услуги застыли в развитии. В ряде ниш (охранная деятельность) государство установило свою монополию. В итоге доля услуг в ВВП страны и доля занятости населения в этой сфере остается низкой.

Высокий порог входа, обусловленный сложностью регистрации и развития, слабая конкуренция, проблемы с кадрами сказались на уровне качества услуг. Поэтому приход на белорусский рынок таких крупных игроков как McDonald`s и Tez Tour позволил им сравнительно быстро и легко стать лидерами в своих нишах. Для повышения качества и своей конкурентоспособности с начала 2010-х годов белорусский бизнес активно использует франчайзинговую модель.

Проблемы в промышленном секторе, приведшие к массовым сокращениям рабочих заводов и фабрик, заставляют власти переосмыслить важность этого сектора с точки зрения трудоустройства населения страны. Их действия по либерализации отношений могут стать важным импульсом для развития сектора и повышению его роли в экономике страны.

1994

«Испанский куток» и бизнес «Росинтера»

Ростислав Орловский-Танаевский-Бланко, фото: tvrain.ru

В этом году бизнесмен Ростислав Орловский-Танаевский-Бланко («Росинтер») открывает в Минске один из символов белорусского ресторанного бизнеса 1990-х - «Іспанскi куток». Заведение в столице Беларуси появляется спустя четыре года после начала работы русскоязычного аналога («Испанского уголка») в Москве.

Заведение располагается на месте ресторанчика, который содержит экс-футболист минского «Динамо» Геннадий Хасин. Последний становится дольщиком местной дочки российского холдинга - «Белросинтера». Партнерами Ростислава Орловского- Танаевского-Бланко станут еще несколько белорусских стритретейлеров, среди которых Вячеслав Ларченков и Александр Сухарев.

В конце 2000-х годов «Испанский куток» будет заменен франчайзинговым T.G.I. Friday`s. Российский бизнесмен создаст в Беларуси одну из крупнейших сетей общепита, в которую будут входить также «Планета Суши», Il Патио, «Печки-Лавочки» (сейчас – «Свои»), «Мока Лока» и др.

В начале 2000-х годов Ростислав Орловский-Танаевский-Бланко попытается привести на белорусский рынок «Ростик`c - KFC» - совместный бренд с Yum!Brands Inc. Однако из-за позиции американского франчайзера проект не состоится.

«Макс-шоу» и первый развлекательный холдинг

Под эгидой зарегистрированной в этом году компании «Делюр» формируется крупнейшая сеть развлекательных заведений Беларуси 1990-х. Ее владельцами станут Юрий Аверьянов и Роман Хлопиков.

фото: photo.bycard.by

Бизнесменам принадлежат самая популярная дискотека «Макс-шоу» в кинотеатре «Октябрь», «Блиндаж», «Триклиний», «Русалочка» на Минском море, «Акрополь». В 1998 году «Макс-шоу» скандально прославится стрельбой, во время которой будет ранен один из тренеров хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров. В него стреляет криминальный авторитет из банды «поселковых» Александр Логинов. Последний получит 12 лет тюрьмы.

В конце 1990-х годов пути Юрия Аверьянова и Руслана Хлопикова разойдутся, и они поделят бизнес. Юрий Аверьянов заберет под крышу компании «Интэкс» заведение «Блиндаж» (будущую «Африку») и откроет в 2000-х Madison Club.

Семья «чистильщиков»

Выпускник минского радиотеха Эдуард Апсит вместе с супругой Еленой начинает оказывать услуги по уборке офисов. Через несколько лет их компания «Чистый свет» разрастется за счет рынков России и Украины, центральный офис холдинга будет перенесен в Москву.

фото: facilicom.by

В 2016 году бизнес семьи Апситов существует в рамках Группы компаний Facilicom, которая оказывают фасилити-услуги (управление недвижимостью) в России, Украине и Беларуси. Белорусский участник холдинга «Чистый свет плюс» - крупнейший игрок на отечественном рынке клининговых услуг.

Classified -пионер

Через Москву на белорусский медийный рынок приходит новый формат - classified-издания.

Компания «Пронто-Москва», которой владеет нидерландский холдинг Trader Сlassfield Media, учреждает в Беларуси «дочку» «Белпронто».

«Белпронто» занимается издательством серии газет и журналов в формате classified – «Из рук в руки», «Работа сегодня», «Мобильные телефоны» и пр. В конце 1990-х годов «Пронто-Москва» одной из первых пойдет в интернет, где создаст онлайн-версию irr.ru. Вскоре появится и ее белорусский клон - irr.by.

В 2007 году «Пронто-Москва» и ее бизнесы в Беларуси, Казахстане и Украине перейдут под контроль основателя одной из крупнейших турецких медиа-империй Айдина Догана (Dogan Yayin Holding). В 2015 году в связи со снижением доходов на офлайн-сегменте турецкими владельцами будет принято решение о закрытии бумажной версии издания в Москве.

Крыши для Гильбурда

Компания уроженца Могилева, инженера-монтажника и бывшего начальника лаборатории роботов на МАЗе Александра Гильбурда «Эскорт» устанавливает на крыше здания возле Белгосцирка рекламную конструкцию для Philips. Это первый клиент бизнесмена. Позже Александр Гильбурд реорганизует бизнес в компанию «Колорэкспресс» и станет одним из главных подрядчиков по производству и установке наружных рекламных конструкций. Также его компании занимаются производством сувенирной продукции.

1995

«Багира» и фитнес

Мастер спорта по спортивной гимнастике и чемпионка СССР Наталья Новожилова открывает один из первых в стране фитнес-центров «Багира».

Фитнес-центр работает по нескольким известным западным программам и сохраняет свою клиентуру до середины 2010-х годов, несмотря на стремительное увеличение числа конкурентов.

Одним из веховых событий в нише становится открытие в 2004 году в футбольном комплексе «Манеж» спортивно-оздоровительного клуба «Мир фитнеса». Консультирует белорусских владельцев заведения крупнейшая на тот момент российская сеть фитнес-клубов «Планета фитнес».

В 2010-е годы в Беларуси активно развиваются франчайзинговые фитнес-проекты. Один из самых известных – это заведения, открытые по американской франшизе FitCurves. Клубы FitCurves работают в Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гродно, Минске, Могилеве, Молодечно и других городах страны.

1996

Приход McDonald`s

фото: rastishka.by

Важнейшее событие на рынке общепита Беларуси. В ночь с 9 на 10 декабря открываются три ресторана самой успешной в мире сети fast-food - McDonald`s. В этот день принимают первых клиентов заведения, расположенные на проспекте Ф. Скорины, недалеко от мединститута и на площади Бангалор.

Рестораны открывает американский топ-менеджер Карен Бишоп – до 2002 года белорусские McDonald`s подчиняются офису в США.

Беларусь становится сотым по счету регионом, в котором работает бренд. McDonald`s появляется здесь раньше, чем в Украине, а белорусские заведения до середины 2010-х годов входят в число самых посещаемых McDonald`s в мире.

Мозырский триумф

В этом году впервые в истории футбола независимой Беларуси прерывается гегемония минского «Динамо», с 1992 года пять раз подряд выигрывающего золотые медали.

Низвергает колосса мозырский клуб МПКЦ, который в 1994 году на базе местного «Полесья» создает частная компания Мозырский производственно-коммерческий центр. В этом же году «выскочки», играющие в высшей лиге всего второй сезон, становятся и обладателями Кубка Беларуси.

Владельцем клуба и одноименного бизнеса является Николай Ященко. Компания МПКЦ занимается недвижимостью, строительством, дистрибуцией промтоваров, оказывает автотранспортные услуги. Но средств на содержания клуба бизнесмену хватает только до 1998 года, и он продает МПКЦ одной и из структур «Славнефти». Клуб переименуется в «Славию» и сумеет взять еще одно золото белорусского чемпионата – в 2000 году.

Что касается Николая Ященко, то его бизнес просуществует до начала 2000-х годов. Он уедет в Польшу, где создаст бизнес по организации сборов для футболистов.

В белорусский футбол, кроме Евгения Хвастовича, Анатолия Капского, Юрия Чижа, Николая Ященко, будут инвестировать другие бизнесмены: Владимир Делендик – в «Дариду», Виталий Нис – в «Савит», Виктор Курило – в «Ислочь», Денис Шунто – в «Крумкачи». Но никто из них больше не сумеет привести свои команды к главным наградам первенства.

1997

Nielsen в Беларуси

На белорусский рынок приходит занимающаяся исследованиями товарных рынков американская компания Nielsen. Ее офисы работают в более чем 100 странах, по выручке Nielsen входит в топ-2000 мировых компаний.

В Минске открывается локальный офис «Эй-Си Нильсен Бел», который начинает предлагать услуги по исследованию различных сегментов белорусского рынка иностранным бизнесам, присутствующим в Беларуси, а также некоторым «продвинутым» белорусским компаниям.

1998

Падение Хвастовича и начало «динамовской» эпохи Чижа

Футбольный бизнес владельца «Динамо» и Ко Евгения Хвастовича строится на трансферах футболистов и на проектах вне футбола. В начале 1990-х годов под крышей «Динамо» Евгений Хвастович планирует возвести коттеджный поселок под Минском. Но проект не удастся реализовать.

В середине 1990-х годов внефутбольные возможности Евгения Хвастовича иссякают, к тому же он теряет серьезные суммы на трансферах нескольких игроков. После нескольких удачных трансферов (например, Сергея Гоцманова в английский «Брайтон энд Хоув Альбион») начинается «черная полоса». Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов не платит за «динамовца» Сергея Ясковича, который уходит из команды в статусе свободного агента. Не до конца рассчитывается за братьев Маковских киевское «Динамо», серьезные потери бизнесмен несет на трансфере Петра Качуро в «Шеффилд Юнайтед».

В клубах начинаются задержки с выплатой зарплаты, и «футбольная империя» бизнесмена распадается. Сначала обретает «независимость» «Молодечно», потом «Атака-Аура», часть футболистов которой оказывается в БАТЭ.

После референдума 1996 года наступает черед главного актива – «Динамо». Евгений Хвастович близок с тогдашними оппозиционными лидерами, и это тоже играет свою роль. Перед сезоном 1998 года власти создают новое юрлицо – закрытое акционерное общество «Динамо-Минск» (его акционерами становятся КГБ, МВД, «Белавиа», «Белтелеком»), и в июле этого же года футболисты хвастовичского «Динамо» перезаключают с ним контракты. «Динамо-93» будет снято с розыгрыша, после того как откажется играть с «Динамо».

В 1998 году Евгений Хвастович вместе с семьей эмигрирует в США, а в 1999 году будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В «черном списке» его фамилия продержится до начала 2010-х годов.

Юрий Чиж (в центре), фото: m.by.tribuna.com

В том же 1998 году новым владельцем главного футбольного бренда страны станет «Трайпл» Юрия Чижа и Владимира Япринцева. «Трайпл» получит контрольную долю в уставном капитале «Динамо-Минск».

Офисы «большой четверки»

В этом году в Минске открывается офис первой компании из тогда еще «большой пятерки» крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний мира – Deloitte Touche Tohmatsu.

Для оказания услуг в области международного аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования создается дочерняя компания «Делойт и Туш». В ее штате работает около 60 человек. В 2000-е годы компания активно участвует в работе Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь. С 2008 года минский офис международного гиганта возглавляет Андрей Сурмач.

Через два года на белорусский рынок приходит еще один участник «большой четверки» (она формируется в 2001 году после скандала вокруг отчетов Enron и ухода с рынка Arthur Andersen) - Ernst & Young (теперь – EY).

Ernst & Young станет одним из лидеров белорусского рынка аудиторско-консалтинговых услуг. На протяжении 2010-х годов минский офис компании занимает первое место в рейтинге аудиторских организаций, составляемом Минфином Беларуси по объему выручки. С момента открытия местного офиса (с перерывом на командировку в Украину в 2007-2009 годах) его возглавляет Павел Лащенко. При нем компетенции белорусского офиса будут расширены за счет налоговой и юридической практик. Компания долгое время является координатором Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Беларуси, становится инициатором ряда профессиональных, а также ивент-проектов, включая организацию и проведение национального конкурса «Предприниматель года».

В 2010 году в Беларуси откроют офисы остальные две компании «большой четверки» - PricewaterhouseCoopers (сейчас – PwC) и KPMG.

Бизнес в ночи

В этом году, конкурируя со знаменитым «Макс-шоу», открывается дискотека в West World Club. Называемое по-народному «Шайбой» заведение с 2003 года контролируется борцами – Игорем и Вячеславом Крепчуками. В стенах купленного им ресторана «Беларус» также располагается казино.

Не многим открывшимся в 1990-2000-х годах ночным клубам удастся сохранить популярность и дожить до 2016 года. Кроме Макс-шоу» и West World Club, в числе таковых окажется Madison Club (позже – Madison Royal Club). Правда, в отличие от первых двух заведений он поменяет владельца – его прародитель Юрий Аверьянов, обремененный долгами, продаст клуб, а сам уедет за границу.

Закроются или переформатируются в разные годы шумевшие «Гудвин», «Реактор», «Джони Би Гуд», «Бронкс», Alcatraz, Dankoff, Millennium, «Юла», а также самый большой клуб страны из Витебска «Энергия» Виктора Велюги и одно время затмевавший по популярности столичные заведения брестский Matrix владельца самой большой сети duty-free Александра Потемкина. Им на смену придут Dozari, Black House, TNT Rock Club Валерия Шумского, концерт-холл Prime Hall владельцев гипермаркетов «Корона», а также заведения нового формата на улицах Зыбицкая и Октябрьская.

Охотничьи предложения

Новополоцкая компания «Интерсервис» создает на части территорий ландшафтных заказников «Красный Бор» и «Освейский» охотхозяйство «Красный Бор».

Оно расположено на территории Россонского и Верхнедвинского районов и по площади (около 60 тыс. гектаров) входит в топ-10 крупнейших пользователей охотугодий в Беларуси. В 2010-х годах владельцы «Интерсервиса» Николай Воробей и Александр Шакутин закупают оленей в Литве и Польше, инвестируют в инфраструктуру. В 2015 года хозяйство подчиняется компании «Шантэр», которую бизнесмены создают для управления активами в туристическом сегменте. «Шантэру» принадлежат также несколько баз отдыха холдинга «Амкодор» в Минском, Мядельском и Молодечненском районах.

фото: wildlife.by

Крупнейшими собственниками охотугодий в Беларуси являются Белорусское общество охотников и рыболовов (10 млн гектаров), Министерство лесного хозяйства (3,4 млн), Управление делами президента Республики Беларусь (около 840 тыс.), Белорусское военно-охотничье общество (около 300 тыс.), Лунинецкий райисполком (около 180 тыс.), «Белагропромбанк» (около 130 тыс.), Федерация профсоюзов Беларуси (около 58 тыс.). Из частных охотохозяйств в топ-10 входит гродненская «Белая тропа», созданная бывшим функционером БООР Николаем Тумащиком (около. 100 тыс.), и «Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство» (около 57 тыс.), которое берет под контроль оршанский бизнесмен Владимир Павлов. Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство охватывает 5 районов Витебской области – Лиозненский, Дубровенский, Оршанский, Сенненский и Витебский.

В 2012 году появляется первое арабское охотхозяйство в Беларуси – на территории Логойского района. Оно располагается на участке земли, который на 99 лет передан в аренду семье владельцев Катара. В 2016 году участок под охоту в том же Логойском районе выделяется семье наследного принца Абу-Даби.

Конец белорусских ЧОПов

На процветающем в России и некоторых странах бывшего СССР частном бизнесе, связанном с охранной деятельностью, в Беларуси ставится крест. В конце года выходит декрет президента №24 «О мерах по усовершенствованию охранной деятельности», которым «в целях усиления роли государства» запрещена деятельность частных охранных предприятий.

фото: edinstvo.by

Монополию на охранную деятельность, связанную с имуществом», получает Департамент «Охрана» при Министерстве внутренних дел Беларуси.

1999

«Видео Интернешнл» и карьера Новицкого

В этом году в Беларуси открывается дочерняя структура одного из крупнейших российских операторов медиарекламного рынка России «Видео Интернешнл». Ее основной владелец Юрий Заполь находит местного партнера и директора Игоря Новицкого. Последний будет руководить бизнесом до 2016 года.

Минская «дочка» работает сначала как компания «ТВ-реклама», потом как «Видео Интернешнл – Минск». Уже в 2000 году «Видео Интернешнл-Минск» заключит договоры о продаже рекламы на вещающих в Беларуси каналах ОРТ и «Россия». Позже в число ее клиентов войдут ОНТ, ВТВ, СТВ, ТВ3, «Мир» и другие телеканалы. На сегодняшний день в число партнеров «Видео Интернешнл-Минск» входит более 1,5 тыс. рекламодателей, размещающих рекламу на медиаресурсах селлера. В 2010 году российская «Видео Интернешнл» будет продана структурам банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и «Северстали» - владельцам «Национальной медиа группы».

С 2013 года в этой же нише работает «Алькасар Медиа сервис» - «дочка» российской «Алькасар-медиа», которой в свою очередь владеет «Газпром». Медиасселер продает рекламные возможности «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «НТВ-Беларусь» и ТНТ International.

Государственный оценщик

Постановлением правительства создается Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки».

На протяжении 2000-х годов эта структура выступает главным оценщиком рыночной стоимости «фамильного серебра» белорусской экономики, выставляемого на продажу. В числе ее «заслуг» 5 млрд долларов, которые получает белорусское государство от продажи «Белтрансгаза» «Газпрому, а также деньги от приватизации «БПС-Банка», «Белвнешэкономбанка», «Славнефтебанка».

Оценки специалистами ИНО долей МАЗа (при создании совместного предприятия с КамАЗом) и «Беларуськалия» (при попытке продажи «Уралкалию» Сулеймана Керимова), однако, не устроят российских претендентов.

2000

Медийный TUT.BY

Практически одновременно с созданием почтового сервиса разработчик банковского софта Юрий Зиссер запускает проект TUT.BY. Создание и продвижение собственного контента должно привлекать потенциальных пользователей электронной почты, а в итоге TUT.BY становится крупнейшим в стране медийным бизнесом.

В 2001 году на портал TUT.BY привлекается первая реклама, в 2003 году проект выходит на самоокупаемость, а в 2004 году начинает формироваться полноценная редакция медийного проекта. Сегодня, несмотря на наличие нескольких десятков сервисов, TUT.BY воспринимается в первую очередь как медийный ресурс.

2001

Первая туристическая программа

С этого года начинается реализовываться разработанная Министерством спорта и туризма первая Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь. Она рассчитана на 2001-2005 годы.

Как сказано в прологе, программа «призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений и адекватных им механизмов государственного регулирования в сфере туризма».

Одной из главных задач в документе названо «формирование привлекательного имиджа Республики Беларусь как страны, благоприятной для туризма» и «предоставление наибольшего благоприятствования въездному туризму». Разработчики документа обращают внимание на дисбаланс между числом выезжающих и приезжающих. В 1999 году, например, за пределы Беларуси с туристической целью выезжает 934 тыс. человек, а число туристов, приехавших в РБ, составляет всего 76 тыс. человек.

фото: apknews.by

Ожидается, что за пятилетку число иностранных туристов, прибывающих в Беларусь, вырастет в 2 раза и составит 1,75 млн человек, а в целом выручка туристических организаций должна ежегодно прирастать примерно на 15% и составить в 2005 году свыше 44 млн долларов. Экспорт туруслуг должен вырасти в 1,8 раза.

Отмечается, что «особенно важно значение туристского потока из экономически развитых стран, так как расходы интуристов значительно выше, чем туристов из СНГ».

В качестве «нестандартного ресурса», который может привлечь внимание интуристов, в программе назван созданный в 1988 году Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. «Организация туристского маршрута по заповеднику позволит осознать масштабы и последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС», - отмечается в программе.

Также в документе появляется раздел «Агротуризм». Предпосылками к его развитию названы «растущий уровень урбанизации и потребность горожан в смене обстановки и образа жизни в период отпусков», «относительно невысокий уровень отдыха в сельской местности», «возможность питаться экологически чистыми продуктами, собирать лесные ягоды, грибы, лекарственные травы» и «приобщение к самобытному миру природы». В качестве одного из направлений развития агротуризма предлагается создавать «туристские деревни».

2002

Переподчинение McDonald`s и стратегический застой

В ноябре этого года закрывается существующий с 1997 года один из самых прибыльных ресторанов McDonald`s в Беларуси на Привокзальной площади.

Несмотря на действующий до 2036 года договор аренды, заключенный корпорацией с БГУ, здание будет законсервировано на время строительства на этом месте здания факультета международных отношений БГУ. Планируется, что ресторан вновь заработает через четыре года, когда будет возведен корпус. Но этого не произойдет - в 2010-х годах в его стенах разместится кафе-бистро национальной кухни «Маэстро».

В белорусской сети McDonald`s таким образом останется 5 ресторанов. С этого времени прекращается открытие новых заведений. Это решение обусловлено не только конфликтом вокруг ресторана на Привокзальной площади, но и сменой политики США и корпорации по отношению к Беларуси после президентских выборов 2001 года.

Хамзат Хасбулатов, фото: kp.kg

В 2002 году белорусские заведения будут переподчинены российскому подразделению корпорации. Его возглавляет Хамзат Хасбулатов – брат экс-спикера российской Госдумы Руслана Хасбулатова. В 2002 году акционеры МсDonald’s принимают решение перенести успехи российского подразделения на большую территорию. Хамзат Хасбулатов сначала становится президентом МсDonald’s в России, Украине и Беларуси, а в 2005 году возглавляет восточноевропейский дивизион, в который, помимо перечисленных стран, входят заведения в Румынии, Молдове, Грузии, Болгарии, Азербайджане, Латвии, Литве и Эстонии.

Новый ресторан McDonald`s откроется только в 2011 году в Минске. В 2014 году McDonald`s впервые выйдет за пределы белорусской столицы и начнет кормить посетителей бургерами в Витебске. В 2016 году в Беларуси будет работать 9 заведений бренда.

Появление ОНТ и телебизнесы

До этого года вещанием телепрограмм на территории Беларуси занимаются Общественное российское телевидение, контролируемое Борисом Березовским (потом Романом Абрамовичем), Всероссийская гостелерадиокомпания, НТВ Владимира Гусинского (потом «Газпром-Медиа»), ТВ-6, а также Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (бывшее Гостелерадио) и городское «Столичное телевидение».

фото: allby.tv

В качестве альтернативы россиянам и Белтелерадиокомпании, которая испытывает острый кадровый дефицит и не оправдывает ожидания властей во время президентских выборов 2001 года, в этом году создается канал ОНТ – Общенациональное телевидение.

Оператором канала, для вещания которого передается частота, используемая российским «Первым каналом», становится закрытое акционерное общество «Второе национальное телевидение». Его акционерами становятся Министерство информации (51%), АСБ «Беларусбанк» (29%) и частная компания «ФИТ» (20%). Владелец последней Андрей Остроух становится первым генеральным директором ОНТ, но уже в следующем году его сменит Юрий Козиятко.

В этом же году частота, используемая российским ТВ-6, будет передана белорусскому кабельному каналу «Первый музыкальный». В 2010 году он будет преобразован в канал «ВТВ» (владелец – компания «Добровидение»), черпающий основной контент из программ российского «СТС». С 2006 года начнет работает еще один местный развлекательный канала «БелМузТВ».

С 1996 года на территории Беларуси вещает частный «8 канал». Но в 2001 году у него отберут в пользу СТВ национальные частоты и он ограничится вещанием только на Минск. Владельцем контрольного пакета «8 канала» является бизнесмен Алексей Ваганов.

Дистрибуцией телеканалов в Беларуси занимаются несколько компаний, среди которых «БелБизнесМедиа», «Телекоммуникационные кабельные сети», «ТелекомБелМедиа», «БетаТелесеть» и др.

«Темпо» и «Васількі» от Яунцмене

Первую попытку создать сеть пиццерий во второй половине 1990-х годов предпринимает владелец компании «Кравира» Нидал Юссеф. Заведения под брендом Zio Pepe работают не только в столице, но и в Бресте и Барановичах.

В этом году на площадке универсама «Веснянка», который для своего магазина «Соседи» выкупает группа литовских и белорусских инвесторов, открывается первая пиццерия «Темпо».

За направление общественного питания в рамках дистрибуционно-розничного холдинга («Соседи», «Тропинка», «Фрутимпорт», «Стима») отвечает участник этой группы инвесторов Алма Яунцемене. Она имеет богатый опыт работы в общепите - до того, как начать инвестировать в Беларуси, она управляет ресторанным бизнесом в рамках бизнеса автодилера и владельца литовских супермаркетов Pas Juozapa Юзапаса Будрикиса.

До выхода на рынок в середине 2010-х годов американских франчайзинговых брендов сеть «Темпо» будет крупнейшим производителем и поставщиком пиццы в Минске. В 2016 году в столице будет работать 15 точек, также «Темпо» открыты в Молодечно и Могилеве. Бренд одним из первых организует доставку пиццы на дом.

В 2010 году Алма Яунцемене и ее партнеры выведут на рынок новый проект – рестораны белорусской кухни «Васількі».

Открытие «Журавинки»

фото: ivaclub.by

Здание некогда популярного советского ресторана «Журавинка», построенное в 1968 году, в конце 1990-х годов выкупает осевший в Беларуси турецкий бизнесмен Хусейн Шахин. Он реставрирует его и в 2002 году вдыхает новую жизнь в ресторанное наследие.

«Журавинка» на некоторое время становится самым популярным местом отдыха для минчан и гостей Беларуси. При ней открываются небольшая гостиница и офисный центр. Но с середины 2000-х годов в условиях ужесточившейся конкуренции она теряет клиентов и доходы. Некоторое время «Журавинкой» управляет местный бизнесмен Борис Ганбаров, а потом Хусейн Шахин переуступает развлекательный комплекс другому турку, владельцу Crowne Plaza и казино Princess Суди Озкану.

Последний пытается реанимировать бизнес, но с 2015 года заведение начинает аккумулировать долги перед бюджетом, контрагентами, сотрудниками.

Туристический союз

Создается Республиканский союз туристических организаций.

В качестве главной задачи его участники определяют «содействие туристическим организациям Беларуси в консолидации их действий при лоббировании общих интересов развития туристической деятельности в целях решения наиболее значимых и актуальных проблем».

Учредителями РСТО становятся «Внешинтурист», «Санни Трэвел энд Трейд», «Сакуб», «СМОК Трэвел» и «АлатанТур», в 2016 году в нее входит свыше 25 туристических компаний.

Карьера Гольцблата

Уроженец Минской области и псковский десантник Андрей Гольцблат – самый известный выходец из Беларуси в юридическом бизнесе СНГ.

После службы в псковской дивизии ВДВ он оканчивает Высшую школу МВД СССР, аспирантуру Московской юридической академии, работает в Верховном Совете России и Госдуме, а в 1994 году начинает собственный проект – создает компанию «Юридическая практика».

На новый уровень Андрей Гольцблат выходит в 2002 году, когда объединяется с Сергеем Пепеляевым в рамках компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». Компания имеет два офиса в Москве и Санкт-Петербурге и около 200 сотрудников, в России с ней могут соперничать только дочерние компании крупных мировых юридических бизнесов.

Андрею Гольцблату в компании принадлежит 35%. В 2008-2009 годах он выходит из нее и становится партнером британской юридической компании Berwin Leighton Paisner в рамках фирмы Goltsblat BLP.

Goltsblat BLP входит в число лучших европейских и российских юркомпаний.

2003

Радио-квота

С середины этого года белорусские радиостанции вынуждены работать в новых условиях – вводится обязательная 50-процентная квота на белорусскую музыку в эфире. В 2005 году она будет увеличена до 75%. Только в 2009 году эта квота будет ограничена девятью часами в сутки.

Директивная белорусизация приводит к падению интереса слушателей к радио, ускорению оттока пользователей в интернет и, как следствие, сокращению доходов от рекламы для нескольких десятков радиостанций.

В 1990-е и в первой половине 2000-х годов самой известной коммерческой FM- станцией является «Радио Рокс». В августе 1992 года она начинает вещание с ретрансляции московского «Радио Рокс», а с весны 1997 года переходит на самостоятельное вещание из минской студии. Собственные радиопроекты на пике развития этого медиа-сегмента имеют IT-компания «БелХард Групп» («Авторадио»), бывший нефтетрейдер Василий Урывский («Альфа-радио») и другие немедийные инвесторы.

2004

Загородный отдых и бизнес-клубы

В начале года недалеко от одноименного районного центра Юрий Чиж открывает горнолыжный комплекс «Логойск». С этого момента начинается развитие нового направления сферы услуг в Беларуси.

Через год недалеко от чижовского проекта появится государственный горнолыжный комплекс «Силичи». Что касается частного бизнеса, то по этому пути идут бывший партнер Юрия Чижа Алексей Олексин (база отдыха «Сябры» в Минском районе), Валентин Пристром («Якутские горы» в Минском районе), Владимир Мелешкевич (спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» в Дзержинском районе), Леонид Гулевич («Природа» в Логойском районе) и некоторые другие бизнесмены.

фото: robins.by

На новый уровень загородный отдых поднимает Павел Топузидис. В 2011 году он открывает элитный комплекс на Минском море Robinson Club. Лев Зайдес формирует группу инвесторов для возведения скандального «Бульбашъ-Холла». Александр Мошенский выстраивает туристический комплекс Шале Greenwood на Белом озере в Брестском районе.

Отдельное направление представляют бизнес-клубы по интересам. Самые известные из них - cтрелковый Sporting Club, который содержит экс-дистрибутор Procter & Gamble в Беларуси и племянник экс-главы российского Центробанка Виктора Геращенко Андрей Геращенко, и теннисный комплекс WIMC, который создает производитель радиаторов (компания «ЗТО») Иван Тимашков.

Учебная стезя

Создается компания «Аверсэв» - один из сегодняшних лидеров-издателей специализированной литературы.

Ее основатели и владельцы Александр Таранда и Дмитрий Дембовский с самого начала делают ставку на сотрудничество с Министерством образования, которое становится ключевым заказчиком «Аверсэва».

Продолжение следует…