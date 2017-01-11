Сделано в Беларуси. Транспорт и логистика: окно в Европу и пионеры автомобильного бизнеса

Как автоперевозчики проложили путь в Европу, кто заново создал «олимпийку» и кто стал первопроходцем на рынке авиаперевозок и такси - история транспортной отрасли Беларуси, подготовленная EJ.BY и его генпартнером МТБанком.

Путями неисповедимыми

Географическое положение Беларуси на перекрестке двух региональных рынков, которое активно использовалось во времена СССР, позволяло надеяться, что в рамках независимой Беларуси доля транспортной отрасли (железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта) в экономике страны будет стремительно увеличиваться. Однако отрасль не стала одной из валообразующих.

С одной стороны, она была, есть и будет зависима от состояния экономик в главных регионах, являющихся потребителями ее услуг – в России и Евросоюзе. Проблемы на этих рынках незамедлительно отражаются на объемах заказов и доходов железнодорожных и автомобильных операторов Беларуси. С другой стороны, за 25-летний период власти не сумели или не успевали создавать необходимые условия для развития отрасли. Стратегическое видение, куда развиваться, сформировалось только к концу 2000-х годов. Ответы на вызовы зачастую становились запоздалой реакцией. В итоге авиационные хабы выросли в Варшаве и Вильнюсе, а не в Минске, а логистическая программа по-настоящему стартовала только в конце 2000-х годов. Монополии и консервативный подход к привлечению в отрасль частников также не позволили эффективнее задействовать ее потенциал. Железнодорожный, воздушный и водный транспорт практически полностью находится под контролем государства и даже в автомобильном сегменте, ставшим флагманом в развитии частной инициативы в отрасли, сохраняется высокая доля государственного участия.

Трансформация мировой экономики и развитие новых рынков, происходящие в XXI веке, стали новыми вызовами для транспортников страны. Сегодня белорусы пытаются найти свое место в изменившихся условиях, например, привлекая инвесторов из Китая и ОАЭ для возведения «сухих портов». Вместе с неизбежным восстановлением экономик на традиционных рынках в России и Европе это может придать серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли.

1991

Преемники Андреевых и транспортное четырехвластие

Независимой Беларуси вместе с фондами, трудовыми коллективами и проблемами последних лет существования СССР достается структура управления транспортной отраслью. У каждой из подотраслей – автомобильной, железнодорожной и авиационной – существуют собственные регуляторы.

Во главе Министерства транспорта Республики Беларусь остается Владимир Бородич. Он руководит этим ведомством с 1983 года. Белорусскую железную дорогу в 1990 году возглавляет начальник могилевского отделения Степан Шкапич.

Оба в свое время сменяют героев соцтруда Андреевых. Владимир Бородич приходит на место основателя Министерства автомобильного транспорта БССР, легендарного Анатолия Андреева. Андреев-автомобилист возглавлял ведомство двадцать лет - в 1963-1983 годах. Степан Шкапич в свою очередь сменяет легенду белорусской «чыгункі» Андрея Андреева. Андреев-железнодорожник прославился тем, что при нем (был начальником дороги в 1981-1990 годах) на БелЖД проводился “белорусский эксперимент”, заключавшийся в стимулировании производительности работы новыми условиями оплаты труда.

Добивается прямого подчинения Совмину бывший игрок минского футбольного клуба “Трактор”и профессиональный пилот Григорий Федоров. Он на десять лет (с небольшим перерывом) получает бразды руководства авиационной отраслью – сначала как начальник Белорусского управления гражданской авиациии, потом – Департамента гражданской авиации при Минтранса и коммуникаций и, наконец, самостоятельного Государственного комитета по авиации.

До 1994 года в структуре правительства присутствует Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Оно создано в 1973 году, в первые годы независимости им руководит Станислав Яцута. Этот чиновник - представитель так называемого “сновского клана” в правительстве Вячеслав Кебича. В “сновский клан” входят также Михаил Мясникович, который возглавляет в это же время Министерство жилищно-коммунального хозяйства, и Анатолий Бутевич, занимающий должность министра культуры и информации. В 1994 году, когда Станислава Яцуту сменит во главе дорожного хозяйства Александр Минин. Но экс-министр останется при деле – станет заместителем председателя Комитета по автомобильным дорогам.

Авторазгосударствление

С конца 1980-х проводится разгосударствление транспортно-логистических предприятий страны. Через десять лет пойдет обратный процесс, и в итоге государство сохранит контроль над большинством автопарков.

фото: sovavto.by, bmat.by

На базе крупнейшего государственного оператора, производственного объединения автомобильного транспорта «Белмагистральавтотранс», в 1989 году сначала создается арендное предприятие, а потом до 1997 года существует первый и последний концерн в автомобильной отрасли. В него войдут акционированные в течение 1991-1997 годов «дочки» «Белмагистральавтотранса» - международные (АТЭП-11 и «Автовнештранс») и междугородние («БобруйскАТЭП», «ГомельАТЭП», «ГродноАТЭП», «АТЭК-Могилев», витебское АТЭК) перевозчики. В 1997 году на базе концерна «Белмагистральавтотранс» и еще одного полугосударственного предприятия АТЭП-10 будет создано открытое акционерное общество «Белмагистральавтотранс». Его владельцами станут государство (56,1% акций), бывшие АТЭКи, трудовые коллективы и физлица, обменявшие приватизационные чеки на акции.

В 1987 году на базе единственной в Беларуси автоколонны международных перевозок АТЭК-7 (работает на международных линиях с 1979 года), подчиняющейся Минавтотрансу БССР, создается международный перевозчик - арендное автотранспортное предприятие «Минскинтертранс». До середины 1990-х годов, когда его потеснит проект «Белфиксимер», это - один из крупнейших отечественных операторов в данном сегменте. До 1996 года «Минскинтертрансом» будет руководить бывший технический директор советско-афганского транспортного предприятия «АФСОТР» (в 1984-1987 годах) Степан Швец. В начале 2000-х годов арендное предприятие «Минскинтертранс» преобразуется в закрытое акционерное общество «Совавто-Минск».

В 1984-2002 годах минское АТЭП-5 возглавляет Николай Верховец. Потом на протяжении восьми лет Николай Верховец будет занимать должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. АТЭП-5 - редкий пример приватизированного госпредприятия в отрасли. В 2007 году его акции выкупит латвийская компания Norvegijas Riepas. На базе АТЭП-5 будет сформирован частный холдинг, в который войдут минское АТЭП-5, могилевский «Автопарк №4» и молодечненский «АТЭП-Автотранс». Одно из предприятий – ATEP-5 Logistics - расположено в Вильнюсе. В литовской столице и в Клайпеде располагаются его склады. В 2011 году в ходе «большой приватизации» АТЭП-5 приобретет 42,1% акций Борисовского ремонтно-механического завода.

В 1990-е с нуля создаются несколько компаний, которые сегодня имеют весомую долю на рынке. Это группа компаний «Белсотра» (бренд Rudolf Riegler III), брестский «Транзит» Олега Петлева, оршанская группа компаний Omega Truck Валерия Авилова, новополоцкий «Белтехносервис» Анатолия Яцковского и другие.

Династия Боровых

Девяностые и начало 2000-х – это эпоха династии Боровых в национальном автомобильном бизнесе. Выходцы из Октябрьского района стоят во главе крупнейших транспортных компаний страны, возглавляют влиятельное отраслевое общественное объединение и Министерство транспорта.

Николай Боровой, фото: tc.by

Николай Боровой в конце 1980-х годов руководит «Белмагистральавтотрансом». Еще до распада СССР «Белмагистральавтотранс» станет третьим перевозчиком (после действовавших с 1970-х годов «Совавто-Брест» и АТЭК-7), который выходит на международный уровень. В 1990 году он совместно с Всесоюзным внешнеторговым объединением «Союзвнештранс» и немецкой компанией Wesotra Spedition und Transport создает перевозчика «Белвестранс». «Белмагистральавтотранс» приобретает в лизинг автомобили Mercedes, Volvo и Scania, в 1994-1995 годах создает дочерние транспортно-экспедиторские фирмы в России, Германии и Польше. В 1997 году в ходе реорганизации концерна Николай Боровой передаст руководство Николаю Горбелю, а сам возглавит Ассоциацию «Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков» - одно из самых влиятельных отраслевых объединений в Беларуси. Николай Боровой – член множества предпринимательских, правительственных, ведомственных и международных организаций, он входит в Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь.

Михаил Боровой, фото: transport-gazeta.by

В 1989 году свой бизнес организует другой представитель династии, выпускник Белорусского политехнического института Михаил Боровой. Он начинает карьеру автослесарем, потом работает водителем на минском автокомбинате №7. После службы в армии будущий бизнесмен концентрируется на комсомольской работе, достигая высших ступенек карьерной лестницы – должностей секретаря и второго секретаря Минского горкома комсомола. С началом перестройки Михаил Боровой уходит в реальный сектор, становится заместителем генерального директора производственного объединения «Авторемонт». На заре предпринимательской деятельности он возглавляет народное предприятие «Белавтогаз», а с 1995 года становится президентом созданного на его базе закрытого акционерного общества. Предприятие, расположенное в Колядичах, приносит Михаилу Боровому первоначальный капитал, переоборудуя автомобили на газовое топливо. Страна переживает энергетический кризис, и услуга пользуется популярностью. В 1994 году «Белавтогаз» становится дилером Opel, в 1990-е организует на своей базе сертифицированное обслуживание ведущих западных брендов (Opel, MAN Nutzfahrzeuge, Schmitz Cargobull, Volvo Trucks, Robert Bosch и др), развивает собственные автоперевозки (“Перегон”). Пиком развития бизнеса станет создание совместно с немецкой компанией Fixemer международного автоперевозчика «Белфиксемер». Также в группу компаний, подконтрольных Михаилу Боровому, входят транспортное предприятие «БАГ-транс» и дилер МАЗ-МАН «ММБАГ».

Патент №1 Довнара и «Белинтертранс»

Чтобы получить разрешения на международные перевозки, книжки международных дорожных перевозок (МДП) и визы, первые белорусские компании должны вступать в московскую Ассоциацию международных автомобильных перевозок (существует с 1974 года). Обретение Беларусью независимости упрощает процесс выхода бизнеса на внешний рынок, число компаний с ориентиром на запад стремительно растет.

Вячеслав Довнар (слева), фото: tut.by

Появляются такие бизнесы, как «Спецтрансавтомаз» и Гандлевы дом «СТЭП». В 1991 году с прицелом на дальнее зарубежье реформирует свой бизнес обладатель патента №1 на автомобильные перевозки личным транспортом Вячеслав Довнар. Бывший токарь завода имени Серго Орджоникидзе, обладая этим патентом, с 1986 года занимается транспортировкой грузов по всему СССР на «Ниве» с прицепом. В 1988 году с партнерами он создает транспортный кооператив «Комфорт», парк которого состоит из «КамАзов» и «УАЗов». Из этого кооператива вырастает один из крупнейших бизнесов по перевозкам 1990-2000-х годов - компания «Белинтертранс».

«Белинтертранс» базируется в деревне Касынь под Минском, в лучшие годы в парке находится 550 единиц грузовой техники. Учредитель пробует развивать бизнес в Польше, Украине и Германии. Со второй половины 2000-х приоритетом становится внутренний рынок, где Вячеслав Довнар с разной степенью успеха инвестирует в профильные (логистический комплекс под Раковом) и непрофильные (макаронная фабрика, строительство, коттеджные поселки в Минском и Воложинском районах) проекты. В 2012 году на базе своих активов он создаст холдинг - «Группу БИТ-Юнион».

1992

Создание БАМАП

Создается Ассоциация международных автомобильных перевозчиков - БАМАП. Ее родоначальниками становятся 24 компании. Первые пять свидетельств о членстве в БАМАП получают руководители «Брествнештранса», «Совавто-Бреста» (сейчас - «Веставто»), «Белмагистральавтотранса», «Минскинтертранса» (сейчас - «Совавто-Минск») и «Автовнештранса» («дочка» «Белмагистральавтотранса»).

Среди отраслевых объединений, существовавших в независимой Беларуси, это одна из самых влиятельных и эффективных структур. В разные годы численность членов БАМАП составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. автоперевозчиков. Наибольший авторитет БАМАП приобретает после 1997 года, когда во главе организации становится Николай Боровой.

В 1992 году БАМАП становится действительным членом Международного союза автомобильного транспорта, а с конца 1993 года выдает книжки МДП, предоставляющие допуск к европейской транспортной системе.

“Швейцарская история” Блажукевича

фото: provitebsk.by

В этом году регистрирует свое дочернее предприятие в Беларуси швейцарская международная транспортно-экспедиторская группа M&M Militzer & Munch International Holding. Ее менеджеры после развала СССР активно осваивают новый рынок и создают дочерние предприятия в постсоветских республиках.

Белорусскую дочку «M&M Милитцер и Мюнх» в 1996 году возглавит выпускник инженерно-педагогического факультета Белорусского политехнического института Виктор Блажукевич. В 2004 году он станет владельцем ее 20% доли.

В рамках совместного предприятия Виктор Блажукевич выстраивает один из крупнейших транспортных бизнесов в Беларуси и охватывает рынки России и Украины. Кроме перевозки сборных грузов и оказания таможенных услуг, «M&M Милитцер и Мюнх» эксклюзивно занимается экспресс-доставкой грузов и корреспонденции FedEx и создает отдел доставки грузов и документов на внутреннем рынке – M&M Express. На территории страны открыты 11 представительств.

В орбите влияния белорусского офиса оказывается бизнес швейцарского холдинга в Украине. Виктор Блажукевич выступает соучредителем «М энд М Милитцер и Мюнх Украина», а компанию возглавляет переехавший из Беларуси Виктор Король. Виктор Блажукевич также является соучредителем двух российских автотранспортных компаний «Траско» (Красногорск) и «Алев-Транс» (Смоленск), которыми с 1997 года руководит еще один выходец из белорусского офиса «M&M Милитцер и Мюнх» Евгений Шакалида.

Офис в Минске на протяжении многих лет имеет швейцарский транспортно-логистический концерн Kuehne + Nagel International, входящий, по версии Forbes, в Global 2000 Leading Companies.

“Взаимные активы”

В результате раздела имущества бывшего СССР российские структуры наследуют бизнес и инфраструктуру двух самых крупных транспортно-логистических предприятий советской Беларуси – брестские компании «Совавто-Брест» и «Брествнештранс».

Оперативное руководство «Совавто-Брест» (создано в 1978 году на базе АТЭК №1) в советские времена осуществляет «Совтрансавто-Москва». Оно допущено к международным перевозкам с 1976 года, здесь производилась перецепка, смена экипажей, техобслуживание и выдача валюты. После 1992 года «Совавто-Брест» по положениям Бишкекского соглашения остается российского «Совтрансавто». В 2000 году «Совавто-Брест» будет переименовано в «Веставто», а в 2007 году вместе с «Совтрансавто-Москва» войдет в транспортно-экспедиционный холдинг «Руста». Его создаст бывший акционер холдинга «Совтрансавто» Алексей Двойных.

До 1990 года «Брествнештранс» называется «Союзвнештрансом». С 1974 года предприятие специализируется на обслуживании грузов в морских портах и железнодорожных станциях. В 1987-1992 годах на базе «Брествнештранса» будет завершено строительство крупного контейнерного терминала. В результате раздела советской собственности часть имущества «Брествнештранса» перейдет Беларуси, часть - российскому «Союзвнештрансу». Они вместе станут собственниками совместного предприятия «Брествнештранс», которая оказывает складские и таможенные услуги и занимается автомобильными и организацией железнодорожных перевозок.

Беларусь, в свою очередь, после раздела имущества бывшего СССР становится собственником некоторых активов на территории России. Какое-то время в оперативном управлении у дорожников будет находиться дорожно-строительный трест «Белнефтедорстрой». Он был создан в 1980 году в Нижневартовске для строительства подъездных дорог и обустройства нефтегазовых месторождений Западной Сибири и подчинялся сначала Министерству строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР, потом - Комитету по автомобильных дорогам Минтранса и коммуникаций Беларуси. Предприятие будет ликвидировано в начале 2000-х годов.

Создание «Трансавиаэкспорта»

Создается частная авиакомпания «Трансавиаэкспорт», которая становится одним из крупнейших в СНГ грузовых авиаперевозчиков.

В состав авиакомпании входят аэродром в Мачулищах под Минском и 20 военных самолетов Ил-76 3-й Витебской авиационно-транспортной дивизии. Их начинают переоборудовать (процесс затянется на десятилетия) в гражданские суда Ил-76ТД. Летом 1993 года белорусский авиаперевозчик будет зарегистрирован в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В 1993 году во главе проекта и предприятия становится генерал-лейтенант Владимир Мещеряков. С 1991 года он находится в запасе, а раньше, с 1978 года, служил начштаба – первым заместителем командующего 26-й воздушной армии Белорусского военного округа.

«Минское приземление» Lufthansa и Austrian Airlines

фото: teraz.sk

В этом году рейсы из Франкфурта-на-Майне и Вены в Минск организуют две крупные мировые компании Deutsche Lufthansa и Austrian Airlines.

На протяжении 1990-2000-х годов - это главные конкуренты «Белавиа» на рынке пассажирских авиаперевозок, а Lufthansa Cargo – один из крупнейших игроков белорусского рынка по доставке грузов.

Через пятнадцать лет, в 2007 году, «Белавиа», Lufthansa и Austrian Airlines будут контролировать почти 75% белорусского рынка авиаперевозок пассажиров. У «Белавиа» - около 55%, у Austrian Airlines – 11%, у Lufthansa – 9,5%. После поглощения австрийского перевозчика компанией Deutsche Lufthansa в 2009 году доля немецкой компании превышает 20%.

В 1990-е перевозками пассажиров активно занимаются LOT, «Аэрофлот», Swiss International Air Lines, Finnair. В середине 2000-х растет доля Czech Airlines, Alitalia, Air Baltic, EL-AL, позже - Turkish Airlines, Etihad Airways, “МАУ”.

Бизнес по-соседски

В этом году правительство Беларуси подписывает первое двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении – с Польшей. Стороны обмениваются первыми 3 тыс. разрешениями на проезд по территории своих стран.

Польские автоперевозчики, к 2010-м годам занявшие первое место по объемам международных автомобильных грузоперевозок в Евросоюзе, становятся одними из главных конкурентов белорусским перевозчикам в направлении Европа-СНГ-Европа. Доля польских компаний на этом рынке составляет более 25%. В числе операторов польского рынка много «дочек» западноевропейских транспортно-логистических концернов. Однако крупнейший бизнес в отрасли - “местная” компания Pekaes. Это единственный представитель автотранспортного бизнеса, который входит в топ-200 крупнейших компаний Польши (по версии Wprost за 2016 года), ее владельцем долгое время является самый богатый поляк мира Ян Кульчик. Польские инвесторы вкладывают деньги в белорусских резидентов. Самый известный проект – витебско-смоленский перевозчик “Чартер” Кшиштофа Чаплицого.

Белорусы занимают около 27% рынка перевозок Европа-СНГ-Европа, а на первое место (с долей около 30%) постепенно выходят российские компании. В числе самых крупных перевозчиков - преемник советского «Совтрансавто», который вместе с брендом SovTransAvto приватизирует бывший начальник Центра международных расчетов «Совтрансавторасчет» Анатолий Тян. До 2007 года в состав Холдинговой компании «Совтрансавто» входит брестская компания «Веставто». Несколько крупных автоперевозческих российских бизнесов базируется в Смоленской области. В Группу компаний «Карго Лайн» входят несколько структур, включая «Карго Лайн» в Витебске. Основными владельцами «Карго Лайн» являются россияне Виктор Сазанов и Олег Баранов, а также белорус Сергей Бушунов - в качестве миноритария.

Около 8% в перевозках по направлениям ЕС-СНГ и СНГ-ЕС приходится на украинских автоперевозчиков, по 3% - литовских и латвийских. Среди крупнейших балтийских бизнесов – литовская компания Girteka Logistics Миндаугаса Райлы.

Первый морской проект

Беларусь предпринимает первую попытку создать собственный морской флот.

С этой целью подписывается межправительственное соглашение с Польшей, по которому предполагается использовать Гдыню в качестве места прописки белорусского торгового флота. К польскому порту намечено провести ширококолейную железную дорогу из Белостока. Регистрируется совместное белорусско-польское предприятие, вкладом в уставный фонд которого с польской стороны должны стать два судна дедвейтом по 12 тыс. тонн, с белорусской — финансовое обеспечение и фрахт грузов. Предполагается, что суда по истечении двух лет работы СП поступят в собственность Беларуси. Портом их прописки должен был стать Минск, портом обслуживания — Гданьск.

Проект не получает развития из-за того, что стороны не могут договориться по финансовым вопросам (стоимости транзита по железной дороге и т.д.).

Пограничная монополия «Белмагистральавтотранса»

Концерн «Белмагистральавтотранс» по приказу министра транспорта Владимира Бородича назначается оператором по обслуживанию белорусских и иностранных перевозчиков на государственной границе.

Его сеть из 20 отделений монопольно оформляет разрешения для белорусских компаний, транзитные декларации, взимает транспортные налоги и оказывает прочие услуги. В 1995 году этот сервис будет передан государственному предприятию «Бюро международных автомобильных сообщений «Интеравтотранс».

1993

Первый транспортный мегарегулятор и карьерный круг Шкапича

Правительство созревает до создания мегарегулятора – Министерства транспорта и коммуникаций. Новой структуре подчиняются в качестве департаментов Белорусская железная дорога и Белорусское управление гражданской авиации.

Возглавляет ведомство экс-глава БелЖД Степан Шкапич. Выходец из Брестской области окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1988 году – аспирантуру Всесоюзного заочного института инженеров транспорта, а в 1992 году стал доктором транспорта, академиком Академии транспорта Российской Федерации.

Уже в следующем году Степан Шкапич уезжает из Беларуси в Москву, где на протяжении десяти лет работает в различных союзных органах, а также советником посольства Беларуси в России. В 2008 году он вернется на родину и возглавит входящий в состав БелЖД Брестский электротехнический завод.

Место Степана Шкапича во главе БелЖД в 1994 году займет председатель Белорусского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Евгений Володько. Также поменяется власть в авиационной отрасли: вместо Белорусского управления гражданской авиацией создается Белорусское объединение гражданской авиации, которое возглавит Олег Рыжиков.

Белорусский расцвет и закат Kalija parks

Неудачной попыткой создать на базе крупнейший в СССР специализированного терминала по перевалке калийных удобрений в Вентспилсе совместное российско-белорусское предприятия (учредителями компании «ВентКалий» должны были стать Международная калийная компания, «Беларуськалий», «Уралкалий» и «Сильвинат») пользуются латвийские бизнесмены.

фото: portofventspils.lv

В этом году терминал становится собственностью латвийской стивидорной компании Kalija parks. Она входит в состав логистического холдинга LSF holdings, которым на паритетных началах владеют Олег Степанов и вентспилский градоначальник и председатель правления Венстпилского свободного порта Айвар Лембергс .

Первая партия белорусских удобрений перегружена через терминал в Вентспилсе в 1963 году и с тех пор он является ключевым перевалочным пунктом для экспорта белорусских удобрений. Модернизация, проведенная за евросоюзовские деньги, позволяет увеличить пропускную способность терминала с 2,7 млн до 7,5 млн тонн грузов в год. Через Вентспилский порт в конце 1990-х - начале 2000-х перегружается более половины из 7-7,5 млн тонн удобрений “Беларуськалия”, ежегодно отправляемых на экспорт. В 2004 году доля белорусской продукции в грузообороте Kalija parks составляет 77%.

В середине 2000-х возникают трения между акционерами LSF holdings. На этом фоне Олег Степанов предлагает правительству Беларуси бесплатно передать в собственность «Беларуськалия» контрольный пакет создающегося на базе терминала совместного предприятия. От белорусов требуется обеспечение его загрузки.

Окончательно Вентспилский порт и стивидор Kalija parks теряют свое лидерство в перевалке белорусских удобрений в 2007 году. Это будет обусловлено комплексом причин: лучшим конкурентным предложением со стороны Клайпейдского порта и его компаний, тарифной политикой Латвийской железной дороги, резко взвинтившей цены на услуги, и затянувшейся «войной» между совладельцами LSF holdings.

АsstrA Лагуна

Начинается история одного из крупнейших независимых экспедиторских бизнесов Беларуси – холдинга AsstrA Associated Traffic.

За двадцать лет ее основатель и владелец Дмитрий Лагун создает свыше двух десятков филиалов, охватывающих 11 стран: Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Польшу, Германию, Италию, Литву, Китай и Чехию.

Штаб-квартира бизнеса располагается в швейцарском Цюрихе.

1994

Лукашов в Минтрансе

После победы Александра Лукашенко на выборах 1994 года министр транспорта и коммуникаций Степан Шкапич не попадает в сформированное Михаилом Чигирем новое правительство.

Его место занимает мало кому известный бывший начальник автопарка Червеня и депутат Национального собрания Александр Лукашов. Он будет министром в течение семи лет и установит рекорд среди членов кабинета Михаила Чигиря. При нем министерство утратит статус регулятора в транспортной отрасли, «потеряв» ставшие самостоятельными Белорусскую железную дорогу и Государственный комитет по авиации.

Дорожная карта Минина

Вместо упраздненного при формировании нового правительства Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог создается Комитет по автомобильным дорогам. До 1996 года он находится в подчинении Минстройархитектуры, далее – Минтранса и коммуникаций ( с 2001 года как депарамент “Белавтодор”). На протяжении этого периода за дорожное хозяйство страны отвечает Александр Минин.

Выпускник Киевского автомобильно-дорожного института начал трудовую деятельность мастером минского мостостроительного управления №6 в 1978 году. С его именем связаны важнейшие проекты в подотрасли, реализованные в 1990-х - начале 2000-х.

В ноябре 2005 года Александр Минин скоропостижно скончается на 51-м году жизни.

Постолимпийская реконструкция и деньги ЕБРР

Главный проект, который реализован при Александре Минине, это реконструкция в 1994-2005 годах построенной к Олимпиаде-80 трассы М1/Е30 (Брест - Минск - граница России).

фото: abw.by

610-километровая дорога является частью одного из важнейших по классификации Евросоюза трансъевропейского транспортного коридора II Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород. Этот факт помогает в поиске дополнительного источника финансирования. Им становится Европейский банк реконструкции и развития, который выделяет на капитальную реконструкцию главной автомобильной артерии страны заем в 50 млн долларов. Еще 72 млн долларов изыскиваются в бюджете. Деньги идут на модернизацию участка Ивацевичи-Минск, строительство грузового таможенного терминала в Бресте, обустройство погранпереходов и техническое переоснащение предприятий «Белавтострады». Средства осваиваются к 1998 году. В соответствии с условиями заемного соглашения с 1996 года вводится плата с автовладельцев за проезд по дороге, деньги частично идут на выплату кредита и процентов по нему, частично – на содержание дороги. Погашение по основной части кредита ЕБРР производится в 2007 году.

В дальнейшем за счет бюджетных средств модернизируется участок Борисов-Орша и приграничные с Россией и Польшей части дороги, а также строится мост через Западный Буг.

Подряды семьи Салини

Пьетро Салини (справа), фото: salini-impregilo.it

В этом году первый подряд в Беларуси (на сумму 18,5 млн евро) в рамках модернизации М1/Е30 получает итальянская компания Todini Costruzioni Generali – дочка миланского строительного холдинга Salini Impregilo, контролируемого семьей Салини во главе с Пьетро Салини.

В 1996 году Todini получает контракт на сумму 38,2 млн евро, а в 1999 – на 11,4 млн евро.

В 2011 году итальянская компания становится обладателем самого крупного в истории бизнеса в Беларуси подряда. Она модернизирует 53-километровый бобруйско-пуховичский участок на трассе М5 «Минск-Гомель». Стоимость проекта составляет 87,6 млн евро, а финансирует его Всемирный банк.

«Белэйр» Кузьмина и "лукойловский" «Техавиасервис»

В начале 1990-х годов на имеющихся с советских времен фондах создается несколько частных авиакомпаний.

Самая крупная из них - «Белэйр» (создана в 1992 году) - специализируется на организации чартеров на Як-40, Ту-134 и Ил-76. Она принадлежит Евгению Кузьмину, который в 1990-е входит в топ-50 влиятельных белорусских бизнесменов.

В этом году «Белэйр» теряет лайнер Ил-76ТД. При посадке в сараевском аэропорту он выкатывается за взлетно-посадочную полосу и ломает носовую стойку. Самолет не удается эвакуировать и отремонтировать из-за боевых действий. В 1999 году «Белэйр» сворачивает бизнес, а Евгений Кузьмин уходит в государственную авиакомпанию «Белавиа».

В течение 1994-1999 годов на чартерных рейсах (парк Ан-24, Ан-12 и Ту-134) работает компания «Техавиасервис», принадлежащая совместному предприятию «Лукойл-Белоруссия» Валерия Яляева. Она тоже теряет самолет: из-за отказа одного из двигателей в 1998 году в Анголе разбивается Ан-12. Экипаж успевает спастись.

В тройку частных авиакомпаний этого периода также входит «Вингс» (в 1993-1996 годах). Кроме того, в разные периоды на рынке работают минские «Белавиасервис» (БАС), «Геликоптер», «Дженерал Лайн», витебская АХМОС, кричевская «Бел Файт».

Частные победы на рынке такси

Крупнейший оператор на столичном рынке страны советских времен, Минское производственное объединение легкового автотранспорта «Минсклегавтотранс», распадается на две самостоятельные структуры – «Легавтотранс» (061, потом 161) и «Автотаксосервис» (081, 181).

фото: tut.by

Основу парка обоих перевозчиков составляют около 1,5 тыс. «ГАЗ-24» и «ГАЗ-3110». В середине 2000-х годов компании стремительно теряют позиции на рынке. В конце 2000-х – начале 2010-х их акции скупают инвесторы. «Автотаксосервис» со своей базой на Путейной переходит в собственность владельца холдинга «БелГазавтосервис» Михаила Супруновича, а крупный пакет «Легавтотранса» достается владельцам холдинга «Трайпл».

С середины 1990-х на рынке такси Минска начинают оформляться несколько крупных частных парков - «Веенрок», «Интеркредит», «Анжер». Самым крупным игроком становится служба 057 (157), организованная дистрибутором Peugeot - компанией «Сифтранс». Во второй половине 2000-х лидерами на рынке становятся компании Олега Радкевича («Корис-Гуард», 135) и Игоря Верховца («СИАавто-007, 107), в 2010-е годы растет бизнес молодого бизнесмена Виктора Пузикова («Виптрейд», 7788, 252).

В ноябре 2015 года официально объявляет о своем выходе на рынок Беларуси международный такси-сервис Uber. В начале 2016 года его появление вызывает стихийный митинг таксистов - сотрудников практически всех служб Минска.

Продолжение следует ….