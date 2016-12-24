Главный закон секса и денег

Раньше я думала, что жизнь – это праздник беспробудной радости. Чем старше я становилась, тем больше сомнений у меня возникало.

А знакомство с мастером Дао Цзи Сяоганом развенчало все традиционные мифы, которые формируются в голове у современной европейской женщины под влиянием популярной околонаучной не китайской литературы и средств массовой информации под названием «подружки». В процессе обучения у мастера Цзи белый свет мерк всё больше, а темнота просвещения заполняла моё сознание. Мне становилось всё страшнее и страшнее.

Началось с того, что мастер спас меня от невежества, заявив о том, что секс вреден. Нет, не то чтобы он вообще угрожал жизни, однако та «изуверская» форма соития, к которой взрослые женщины и мужчины ритуально прибегают в процессе брачного и внебрачного взаимодействия, с точки зрения образованного китайца - путь к самоуничтожению. Я как-то смирилась, что сахар – сладкая смерть, но что секс – приятная смерть, стало знанием, запредельным для моего понимания.

О том, что деньги – зло, я слышала от людей небогатых, не добившихся успеха и оправдывающих своё материальное неблагополучие высокими духовными принципами. При этом, общаясь с людьми состоятельными, имеющими несколько высших образований и несколько процветающих биснесов, занимающихся при этом благотворительностью и удивляющих высокими моральными принципами, возникали немалые сомнения в том, что деньги могут как-то навредить духовной личности. Тем не менее, мастер Дао, будучи человеком и образованным и состоятельным, подтвердил умозаключение лузеров – деньги, хоть и не мировое зло, ведущее прямиком из банка в ад, но всё-таки могут быть не менее опасны, чем секс.

Так уж устроен нынешний социум, что у руля власти в нём стоят мужчины. Они же являются владельцами основного капитала. Ежедневно, сами того не осознавая, мы, женщины, сталкиваемся со смертоносной угрозой, обнимая возлюбленного и шелестя купюрами. Как тут не вспомнить фразу «Всё зло от мужиков»!

Хотите узнать, чем аргументировал духовный учитель своё убийственное для любвеобильных, привыкших к роскоши женщин заявление?

Древняя китайская цивилизация занималась изучением законов взаимодействия человека и Вселенной, человека и социума, мужчины и женщины. В соответствии этим знанием все процессы в мире обусловлены энергоинформационным обменом. Этот обмен совершается на трех уровнях - духовном, энергетическрм, физическом. И если хотя бы на одном из уровней соединение оказывается непрочным, полноценного качественного взаимодействия не происходит. Мужчина и женщина могут получать удовольствие от секса, даже если он – преступник, а она – монахиня, тайно покинувшая монастырь ради любимого бандита. Физическая близость будет прекрасна, но рано или поздно они расстанутся – идеология не позволит им стать одним прекрасным целым, полная гармония в этом случае недостижима. По мнению мастера, поиски сексуального наслаждения – миссия тех, кто не удовлетворён духовно и не наполнен любовью. Человек ищет любви посредством секса, но не всегда находит покой и умиротворение, а потому продолжает поиски.

Когда голод ставит тебя на грань жизни, ты можешь съесть любой недоброкачественный продукт, лишь бы не умереть. Относительная сытость и уверенность в завтрашнем дне позволяют нам иметь кулинарные капризы. Любовный голод заставляет людей «питаться» суррогатом любви и, не получая удовлетворения, продолжать поиски чего-то неведомого. И мало кто из наших молодых современников знает, что такое настоящая Любовь.

Как ни парадоксально, деньги – это тоже результат обмена энергией и информацией. С точки зрения последователей древнего даосского учения деньги – некая энергетическая субстанция, которая возникает по мере энергетических затрат в строго необходимом количестве, соответствующем личному объёму энергии человека. Если денег больше, чем энергии – они превращаются в инструмент разрушения энергетического поля человека. Потому среди внешне счастливых миллионеров так много людей, неудовлетворённых жизнью, вынужденных зарабатывать больше и больше, не чувствуя покоя от растущих банковских счетов.

Размышляя о суете мира и о женщинах, пытающихся казаться счастливыми, но так и не познавших подлинного счастья, мастер Цзи сформулировал своеобразное правило секса и денег, а может, даже закон человеческого счастья: «Секс- это суррогат любви, а деньги – суррогат свободы. Познавшему любовь открываются тайны секса, познавшему свободу открываются тайны денег».

Мудро, не правда ли?

Лиза Питеркина