Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся

Случается так, что родственники вас используют, а вы не знаете, как это прекратить.

Анастасия Пивоварова с помощью кандидата психологических наук Инны Семикашевой разбирается в проблеме на «Лайфхакере»:

В этой статье ни слова про детей и родителей, потому что это отдельная тема. И ни слова про пожилых или больных родственников, за которыми нужен уход, — это слишком сложный вопрос, отвечать на который надо в индивидуальном порядке.

Поговорим о дальней родне.

Они живут на другом конце страны, родство между вами может найти только дотошный генетик. Это вообще чужие люди, с которыми вы ни за что бы не подружились, но они ваши родственники, поэтому вы с ними общаетесь. А они лезут в вашу жизнь, портят планы и настроение. И только родственная связь мешает вам навсегда отказаться от общения с ними. Хотя иногда именно так и нужно поступить.

Лайфхакер попытался выяснить, что делать в таких случаях, и собрал настоящие истории из жизни знакомых. Они не захотели показывать свои фото, но поделились опытом трудного общения с родственниками.

Почему не получается сказать «нет»

Кажется, что проблема родственников надуманная. Ну кто мешает отказать в неудобной просьбе, сделать замечание в ответ на бестактный вопрос, пропустить мимо ушей чью-то грубость?

У людей, которые так могут, никаких проблем с роднёй и нет. Но чаще всего получается, что страдают от родственного беспредела самые вежливые, воспитанные и совестливые. Не получается просто так взять и сказать «нет», мешают вбитые в голову установки:

Они же родственники.

Так не принято.

Это невежливо.

С родными так нельзя.

Родственникам надо помогать.

Знакомо? Это нормы, которые непросто переступить. Когда-то такое отношение к семье было залогом выживания, и память о тех временах сохранилась в воспитании и традициях.

Но почему-то надоедливой родне нарушать неписаные законы можно.

Сложно сказать, стоит ли поддерживать отношения с людьми, которые не нравятся. Например, семья собирается по праздникам за одним столом, и среди родственников есть человек, который вам неприятен (золовка, двоюродная сестра, шурин — не имеет значения). Тогда нужно постараться как-то переступить через своё неприятие, но это обычно несложно, один вечер потерпеть сил хватает.

А вот если это общение становится регулярным, то не стоит себя насиловать. Никакие родственные связи не стоят наших задавленных, невысказанных эмоций, которые мы спрятали под маской родственной любви. Это прямой путь к психосоматике: гипертензии, проблемам с сердцем, с ЖКТ или ещё к чему-нибудь похуже.

Эмоции подскажут, стоит ли терпеть. Настроение испортилось? Руки опустились и захотелось плакать, хотя нет причины? Раздражение такое, что хочется что-то разбить или закричать? Волна ненависти поднимается изнутри, а ведь вроде бы и пустяк какой-то случился? Вот это и есть те самые признаки, когда психика сигнализирует: что-то идёт не так. Но мы редко к себе так чутко относимся, как к другим людям. Постарайтесь понять, только не родственников, а себя!

Надо осознать: если человек ведёт себя бестактно и некрасиво, он первым вышел за рамки семейного общения, так что ваше вежливое «нет» никак не испортит отношения. Потому что портить уже нечего.

Легко сказать, но как это сделать? Зависит от того, что делают ваши родственники.

Шантаж

Шантаж в семейной жизни встречается чаще, чем в кино.

Когда родственники требуют от вас чего-либо в обмен на своё расположение, это шантаж. Например, когда тётушка завещает вам квартиру, но за жилплощадь вам придётся сражаться с другими потенциальными наследниками, показывая, кто больше любит тётю. Иногда шантаж приобретает особо извращённые формы.

Когда Лёша собрался жениться, ему сообщили: тётя Света завещала квартиру невесте, поэтому тётю Свету надо любить, уважать, поздравлять и приглашать в гости.

После первой встречи стало ясно, что тётя Света — катастрофа. Наглая, невоспитанная любительница спиртного и скандалов. Она названивала поздно вечером или в рабочее время, чтобы получить дозу внимания и обязательно напомнить, что её надо слушаться.

Лёша продержался два года, а потом отправил тётю Свету по известному адресу. Через неделю квартиру переписали на кого-то из более покладистых родственников.

С тех пор Лёша тётю не видел. И счастлив.

Избавиться от шантажиста можно только одним способом — устранить предмет шантажа. Если это материальные ценности, то обзаведитесь своими.

Это нелегко, но наши нервы и время — ресурс гораздо более ценный, чем деньги. Ради себя стоит постараться.

Требование любви

Люди, которые в нас что-то вкладывали, требуют в ответ того же самого. Например, присматривали за детьми, когда те были маленькими. Но дети выросли, а старшие требуют в ответ любви, уважения и внимания.

Я тебя воспитывала, я из-за тебя ночей не спала, а ты на электричке ездишь!

Родственные чувства не выдают в роддоме. И любовь не обязанность. Но если вы не даёте родне желаемого, начинается давление на чувство вины, то есть разговоры переходят в тот же шантаж, только эмоциональный.

Есть человеческая благодарность, нормы и традиции, совесть в конце концов, из-за которых вы не прекратите общение. Но никакие обязательства не заставят вас человека любить. Сведите общение к тому состоянию, когда ваша совесть спит спокойно, и почаще вспоминайте, что чувства по команде не появляются.

Просьба помочь или дать в долг

«Мы же родственники». Под этим предлогом чаще всего хотят денег, услуг и любых действий, оплачивать которые будут когда-нибудь потом. Если будут. Ведь родственная связь сама по себе неплохая плата за любое дело (по их мнению).

Отказать сложно, чтобы никого не обидеть. Но есть риск, что вам сядут на шею.

У Димы классическая ситуация. Дима переехал в Москву. Догадываетесь, что случилось дальше? Нашествие дальних родственников, которые собрались у него поселиться. Когда дядя решил, что Димина квартира — лучшее место для поиска работы в столице (ни о какой компенсации стоимости съёмного жилья или хотя бы коммунальных расходов речи не шло, конечно), Дима снял другую квартиру и поменял номер телефона. Всё шло неплохо полгода, но недавно родители передали новый номер родственникам, которым нужно провести несколько дней в Москве.

Как отказывать родственникам, которые навязываются с просьбами? Сделать так, чтобы они думали, что сами не хотят вашей помощи.

Например, озвучить условия, на которых вы что-либо сделаете.

Конечно, приезжайте, можете сразу на месяц, у меня как раз с деньгами проблема, оплатите половину стоимости жилья. Это 15 тысяч рублей.

Помогу конечно, покажу вам город, только у нас после полуночи мало что работает, а до полуночи я занят.

Конечно, я дам денег взаймы. Когда вам удобно сходить к нотариусу и составить расписку?

Ещё один способ отказать так, чтобы не обижать — сразу попросить об ответной услуге, желательно такой же. Только обозначить сроки, в которые родственнику придётся вернуть «долг», желательно как можно быстрее. Никаких «как-нибудь потом».

Да, я вам помогу с переездом, как раз кота вам привезу — я в отпуск уезжаю, вот и присмотрите за животным.

Я отложил деньги на ремонт, могу дать вам в долг, но ремонт уже идёт, так что приезжайте вместо грузчиков выносить мусор, ведь на грузчиков мне теперь не хватит.

Только учтите, что такие способы не для здоровых отношений и мира во всём мире.

В этих примерах звучит не вежливое «нет», а нечто совсем иное, близкое к манипуляции. И я предполагаю, что обид будет в таком случае в разы больше, чем если вы прямо откажете.

Хамство

«А почему у тебя нет машины, зарабатывать не умеешь?», «Зачем в ипотеку влез, на квартиру нет?», «А почему ты не в юбке?», «А почему у тебя жениха нет?», «Чего не женишься?» — содержание вопросов разное, смысл один: посмотри внимательно, как ты неправильно живёшь, не то что я (или мои дети).

И всегда в душе нарастает желание покрыть этого родственника трёхэтажным матом, но внутренние преграды слишком сильны.

Лена среди многочисленной родни была чем-то вроде выставочного экземпляра. Училась на отлично и получала медали и дипломы, чем её родители постоянно хвастались. То ли по этой причине, то ли ещё по какой-то, но родственники устроили негласное соревнование «достань Лену». Подмечали любой промах. То платье слишком скучное, то замуж не вышла, то вышла, да не так, то ещё что-нибудь. Уже взрослую Лену спросили, что же она никак не родит второго ребёнка, ведь не маленькая уже.

Лена впервые поинтересовалась, почему тётушку так волнует этот вопрос: «Зачем вы спрашиваете? Вы считаете, что мы с мужем не умеем заниматься сексом? Или вы хотите нам напомнить, что у нас не хватит средств? Или вы думаете, что у нас проблемы со здоровьем, хотите лишний раз ударить по больному месту? Что вы хотите услышать в ответ? Дату предполагаемых родов? Только честно?»

Ответа не получила, но и спрашивать перестали.

Не сдерживайтесь, иначе плотину рано или поздно прорвёт, а это приведёт к эмоциональному скандалу. Скажите всё, что думаете, но без нецензурной лексики.

Взрослый и корректный метод — озвучить свои чувства. Ведь в данном случае родственники играют в игру по Эрику Бёрну: их «конфета» в том, что они выведут человека из себя, но при этом он будет им улыбаться. Отнять «конфету» можно сказав прямо: «Извините, но мне неприятно, когда вы об этом говорите (спрашиваете)». И больше ничего не объяснять. Глядя в глаза и спокойным тоном. Больше не полезут.

Непрошеные советы

Это разновидность хамства, только чуть более прикрытая заботой. Никто не задаёт вопросов, зато все раздают советы, которые вам не нужны.

С такой формой навязчивого внимания бороться можно двумя способами. Первый — постоянно улыбаться и соглашаться с мудростью, формально, конечно. Но для этого нужна выдержка и железобетонная уверенность в себе, иначе пострадает самооценка. Второй способ — раздавать советы в ответ. Сразу, не дожидаясь вопроса.

Ни один семейный праздник Аллы не обходился без советов, как быстрее выйти замуж. Особенно бойко проверенные способы предлагали женщины, у которых семейная жизнь была далека от идеала. Когда Алле надоело кивать головой, она стала говорить, что узнала точный рецепт, который поможет вылечить мужа от алкоголизма. Или что психологи открыли, как отучить мужчину изменять. После такого советчицы переключаются на жалобы, а Алла может вздохнуть спокойно.

Хотя если чужие советы вас сильно задевают, то, возможно, это сигнал, что родня попала по больному. Запомните этот момент и решите внутреннюю проблему, тогда и родственная болтовня станет безразлична.

Простота хуже воровства

Сюда можно отнести обширную категорию людей, которые плохо воспитаны. «Ачотакова?» — обычный вопрос, когда они видят ваше бледнеющее лицо.

До сих пор в страшных снах Ольга видит огромный чайный сервиз, купленный родственницей на далёком рынке. Иначе как тошнотворным этот сервиз не назвать. Из неизвестного полимера, с «золотом» и узорами, которые должны были означать «богатство». Ценник, впрочем, родственница не отклеила.

Ольга не обиделась. Ну вот такое у родственницы представление о прекрасном. Она хотела как лучше.

Примеров масса. Это обязательные поздравления с религиозными праздниками от людей, которым наплевать, что ты другого вероисповедания (потому что в их мире других не бывает, они не специально). Обязательные (и отвратительные) стихи на дни рождения. Дежурные подарки. Глупые традиции.

До тех пор, пока это всё не приносит вреда, простите людям их мелкие недостатки. Возможно, с их стороны вы выглядите как сноб и задавака, что ничуть не лучше.

Не все родственники — друзья

Кто-то может подумать, что все родные люди — зарвавшиеся хамы, которые только и ждут момента, чтобы ударить по больному. Конечно, это не так. Но с по-настоящему родными людьми, на самом деле близкими, таких проблем и не возникает.

Хотя раздражающие родственники — это индикатор отношения к себе. Если вы не можете спокойно сказать «нет» или прекратить неприятный разговор, задумайтесь: что вам мешает? Почему вы подчиняетесь чужим установкам и терпите выпады в свою сторону? Как глубоко закопана ваша самооценка и уверенность, если вы не готовы пропустить это мимо ушей? Ответы на эти вопросы помогут больше, чем отправка родственников в чёрный список.