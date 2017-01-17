33 лучших сериала 2016 года

Девушки по вызову и молодые папы, Скалли и Малдер, бронксские рэпперы и дагестанские милиционеры, Вуди Аллен и Майли Сайрус, изгоняющие дьявола и призывающие монстров, покорители Марса и вьетнамские ветераны, и, конечно же, роботы и ковбои!
Юный американец пакистанского происхождения (звезда «Изгоя-Один» Риз Ахмед) берет отцовское такси и отправляется на вечеринку, а к утру обнаруживает себя в постели с убитой девушкой — и ничего не помнит. Защищать его в суде берется чудак в шлепанцах с харизмой Аттикуса Финча (Джон Туртурро). Как и лежащая в его основе британская юридическая драма Criminal Justice, этот сериал гипнотизирует зрителя, как дудка — змею: от него в любой момент ждешь удара. Чрезвычайно страшная — а по мнению многих, еще и кафкианская — сказка про темноту!
Секретные материалы: Сезон 10 (The X-Files: season 10)
В этом списке нет продолжений (иначе бы его пришлось назвать «150 лучших сериалов», а мы хотим жить не меньше, чем вы), но мы делаем исключения для антологий — историй, радикально меняющихся от сезона к сезону. Десятый выпуск «Секретных материалов» — отличный пример такой драматургии. Спустя двадцать лет после первой встречи Скалли и Малдер все еще заняты общим делом, но мир вокруг них так изменился, что у зрителя обливается кровью сердце. Один из телегероев Дэвида Духовны уже жаловался, что он «аналоговое устройство в цифровом мире». Но в «Блудливой Калифорнии» это признание было лишь pickup line, чтобы подкатить к девушке на роликах. В «Секретных материалах» оно уже звучит как приговор, но тем трогательнее следить за последней гастролью любимых героев детства.
Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона (The People v. OJ Simpson: American Crime Story)
Грандиозная реконструкция преступления, на передачах о котором, как на «Улице Сезам», выросло целое поколение. Сериал завоевал пять премий «Эмми» и собрал под крышей первого сезона (второй будет об урагане «Катрина») целое созвездие актеров, по которым потом будет сложно не скучать: Кубу Гудинга-младшего, Сару Полсон, Дэвида Швиммера, Джона Траволту и Сельму Блэр.
Черное зеркало (Black Mirror)
В третьем сезоне «Ералаша» для взрослых по-прежнему исследуются вещи, которые происходят, когда высокие технологии встречаются с низкими инстинктами. Но поскольку теперь шоу продюсируют не сдержанные британцы, а богатые американцы из Netflix, то тормозов у него не осталось: одна из серий посвящена войне, другая — виртуальному симулятору загробной жизни, третья — охоте на педофилов, четвертая — критике общества, одержимого лайками и репостами. К чему мы все это — не забудьте рассказать об этой статье друзьям!
Девушкаповызову (The Girlfriend Experience)
Студентка престижной юридической школы в свободное от учебы время — а затем и вместо нее — торгует собой. Сперва ради денег и из любопытства, но затем ее мотивы становятся настолько непостижимыми, что зрителю уже и не оторваться. К тому же вчерашняя модель и завтрашняя кинозвезда Райли Кио (в портфолио которой теперь и «Безумный Макс», и «Американская милашка», и прямое родство с Элвисом Пресли) проводит половину сериала голышом — и мы все друг друга обманем, если скажем, что суть кабельных каналов со всей их высокой драматургией не в этом.
Американская история ужасов: Сезон 6 (American Horror Story: Roanoke)
Уже пятый сезон «Американской истории ужасов» окончательно дал понять, что шоу скатилось в самоповторы: на смену старому дому с призраками пришел дьявольский отель, изувера в черном латексе подменил демон похоти с кинжалом-дилдо, и в общем-то, участвовать во всех этих провокациях как-то совсем надоело. Шестой сезон предпринял мужественную попытку ироничного саморазбора: знакомые по пяти предыдущим выпускам актеры в нем теперь играют вымышленных актеров, которые изображают не менее вымышленных героев в якобы документальной передаче о доме с привидениями. Жить в «Американской истории ужасов» от этого стало чуть повеселее, а вот умирать — так же страшно, как и раньше.
ЛУЧШИЕ ДРАМЫ
Молодой папа (The Young Pope)
В результате сложной многоходовки кардинал Войелло (чем-то похожий на Бориса Березовского актер Сильвио Орландо) назначает папой римским молодого американского архиепископа (Джуд Лоу). А тот отказывается быть марионеткой и внезапно для всех начинает реформировать Церковь, повергая в шок то собственную корпорацию, то миллиардную паству. Миграция мастеров больших форм на маленькие экраны не всегда проходит гладко: Вуди Аллен в этом году малость схалтурил, зато Паоло Соррентино снял сериал, который не вписывается ни в какие рамки. Это настоящий пир — для ума, для глаз и для духа. Преуспеет ли герой Джуда Лоу в своих реформах, сказать после первого сезона сложно, но вот режиссеру привлечь к религии внимание тех, кто никогда не был о ней высокого мнения, точно удалось.
Корона (The Crown)
Главная удача канала Netflix в этом году — гибрид «Аббатства Даунтон» с «Карточным домиком», рассказывающий о юности нынешней королевы Англии. Сериал стоил баснословных денег, поэтому нас ждет очень длинная многолетняя шахматная партия, в которой за первый сезон делается лишь несколько ходов. Впрочем, и одного взгляда на эту доску достаточно, чтобы захотеть следить за героиней и ее королевской ратью годами.
Наемник Куорри (Quarry)
Ветеран возвращается домой из Вьетнама и обнаруживает, что в военной форме лучше даже не выходить из аэропорта: порвут в клочья свои же пацифисты. Зато его армейские навыки оказываются востребованными в криминальном мире — и получается очень странный (и трагически недооцененный) сериал на стыке «Таксиста», «Охотника на оленей», «Рэмбо» и российского «Брата». И судя по тому, как артист Логан Маршалл-Грин (тоже трагически недооцененный) изображает молодого Де Ниро, именно таких сравнений от нас и ждали. А и не жалко.
Люк Кейдж (Luke Cage)
Компания Disney — счастливый владелец «Звездных войн» и издательства Marvel — в этом году решала непростую задачу: как рассказывать истории, одинаково интересные и якобы детям, и якобы взрослым. Выход был найден: «Звездные войны» разветвились на «Эпизоды» для маленьких и «Истории» для стареньких, а комиксы окончательно поделили кинотеатры и ТВ. В кино идут очередные «Мстители», зато на интернет-канале Netflix можно смотреть вполне себе зрелого драматургически «Люка Кейджа» — бытие супергероя поневоле, неуверенного в себе.
Голиаф (Goliath)
В конце года в прокат вышел омерзительный фильм «Плохой Санта — 2», и за актера Билли Боба Торнтона стало очень страшно и грустно. Оказалось, напрасно: в ночь на 9 января 2017 года он получил «Золотой глобус» за главную роль в драматическом сериале «Голиаф» — идеальной взлетной полосе для восставшего из пепла Феникса. Как и Торнтон, герой «Голиафа» начинает жизнь сначала: когда-то он был успешным юристом, но проиграл дело о смерти ребенка и спился. Семья распалась, бывший партнер стал врагом, а репутация была уничтожена, но герой нашел силы воскреснуть. Как и юридическая драма «Лучше звоните Солу», «Голиаф» умеет вдохновлять.
Стартап (StartUp)
У компании Sony есть свой стриминговый сервис Crackle, который хочет быть таким же серьезным и успешным, как Netflix, Amazon и Hulu, — и готов вкладывать в это свои силы и деньги. Первую попытку сложно назвать удачной, но у сериала «Стартап» есть свой шарм. Во-первых, Мартин Фримен самоотверженно играет в нем негодяя. Во-вторых, тема противостояния инновационного предпринимательства с контролирующими органами настолько интересна сама по себе, что благодаря ей можно смотреть даже фильм «Духлесс-2», не говоря уже о столь усердном сериале.
Миллиарды (Billions)
Помните мантру писателя Тома Вулфа про «рыжего пса», сидящего на цепи внутри каждого из мужчин? Благодаря актеру Дэмиену Льюису у этого словосочетания наконец-то появилось лицо. В «Миллиардах» он играет могущественного дельца с Уолл-стрит, превращающего весь Нью-Йорк в поле боя со своим врагом-прокурором, сыгранным не менее харизматичным Полом Джиаматти. Получается жаркий и трескучий костер амбиций.
ЛУЧШИЕ МИНИ-СЕРИАЛЫ
Винил (Vinyl)
Вообще, «Винил» затевался как сага на долгие года, но низкие рейтинги и высокие расходы заставили канал HBO свернуть проект Мартина Скорцезе. Так что получилась не эпопея, а очень лаконичная — и личная — история о становлении музыкальной индустрии Восточного побережья, золотых годах рок-н-ролла и юности режиссера, который этим рок-н-роллом всегда был одержим. Опьяняющего драйва в «Виниле» не меньше, чем в «Волке с Уолл-стрит», но зритель должен быть готов к тому, что без минимальных знаний о рок-сцене здесь легко заскучать.
Марс (Mars)
Первый игровой телесериал канала National Geographic в декабре получил почетную премию фестиваля RAW Science в Лос-Анджелесе, и не зря: еще никогда телевидение не просвещало зрителей настолько обходительно, изобретательно и красиво. Половина сериала — спродюсированный Роном Говардом фантастический эпос об экспедиции на красную планету. Вторая половина — публицистический нон-фикшн, в котором рассказывается о людях, прямо сегодня готовящих колонизацию космоса; среди них, к слову, то и дело мелькает Илон Маск. Это так называемая докудрама — жанр, переплетающий в себе вымысел и журналистику. Надо полагать, в следующем году мы будем сталкиваться с ним все чаще.
11/22/63
Путешественник во времени пытается предотвратить гибель Кеннеди, но во время каждой из своих экспедиций создает только больше проблем. Главного героя играет Джеймс Франко, девушку в беде — одна из безусловных героинь года Сара Гадон, а отправителя ценной бандероли в прошлое — Крис Купер. Экранизация романа Стивена Кинга получилась до того элегантной, что авторы уже задумались о втором сезоне. Президентам стоит быть начеку.
Ночной администратор (The Night Manager)
Британские спецслужбы, чтобы приструнить международного оружейного барона, внедряют в его ближний круг агента, в которого влюбляются и женщины, и мужчины одновременно. «Ночной администратор» — не самая лучшая в мире экранизация Джона ле Карре (лучшая — «Преданный садовник»), но он позволяет тем не менее сделать ряд выводов, которые нам всем еще пригодятся в будущем. Хью Лори — неубедительный злодей. Элизабет Дебики — самая грациозная молодая актриса выше 180 см. Том Хиддлстон — Джеймс Бонд, который устроит почти всех, если Дэниел Крейг и Тео Джеймс ни о чем не договорятся с продюсерским семейством Брокколи. А постановщик Сюзанна Бир — отличный кандидат для съемок бондианы, которые ей, говорят, уже поручили. Лучше была бы лишь Кэтрин Бигелоу.
Кризис в шести сценах (Crisis in Six Scenes)
Америку 60-х трясет от выкрутасов политиков и молодежи, а пожилую пару интеллигентов в прямом смысле трясет юная хиппи-революционерка, спрятавшаяся в их доме от полиции. Бунтарку играет Майли Сайрус, принимающую сторону — Элейн Мэй и Вуди Аллен, который здесь не только актер, но и сценарист и режиссер. Гордый интернет-канал Amazon Prime анонсировал шоу как первый телесериал (телефильм у маэстро уже был) Аллена, но старец, как обычно, сжульничал. Он просто снял очередную полнометражную трагикомедию про все, что ненавидит, да и нарезал ее на шесть кусков без особых драматургических правок. Будете смотреть по эпизоду за раз — пожалеете. Осилите целиком — потребуете добавки.
ЛУЧШИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ (И МИСТИЧЕСКИЕ) СЕРИАЛЫ
Мир Дикого Запада (Westworld)
В парке аттракционов будущего богатые гости изображают из себя ковбоев, а человекоподобные роботы стоически переносят издевательства, насилие и смерть от рук туристов. Но любой, кто видел одноименный фильм родом из семидесятых, знает: восстание машин не за горами. Главная телевизионная головоломка года оказалась чуть предсказуемее, чем нам хотелось бы, но в остальном это совершенное шоу, каждую из деталей которого — игру актеров, сюжет, декорации, социальные манифесты, музыку, спецэффекты, массовые оргии — нужно поскорее отправить в какой-нибудь музей.
Очень странные дела (Stranger Things)
В американском пригороде 80-х творятся странные вещи: в лесу испаряется малолетний велосипедист, с военной базы бежит девочка с порядковым номером вместо имени, из параллельного измерения к горожанам тянет свои щупальца какой-то монстр, а героиня Вайноны Райдер развешивает по стенам гирлянды и начинает устраивать спиритический сеанс. Если вы вдруг до сих пор не видели этот чудо-сериал, ставший сенсацией лета, подарите его себе на Старый новый год — и не сомневайтесь, что счастливее вас в этот праздник никого не будет.
The OA
В 2017 году на Showtime выйдет «Твин-Пикс», но есть подозрение, что все, что в нем будет, уже показали в 2016 году на Netflix. Сериал «Очень странные дела» полностью удовлетворил им же сформированный спрос на ностальгию по Кингу, Спилбергу, пригородной Америке и детским детективам. А декабрьский веб-сериал The OA (настолько малоизвестный у нас, что его переводом не озадачились даже пираты) загадывает загадку не менее интересную, чем убийство Лоры Палмер. Кто-то похитил маленькую слепую девочку и вернул спустя семь лет абсолютно зрячей, но со странными шрамами на спине. И меньше всего эта героиня хочет делиться с кем-то своим тайнами. В первом сезоне всего восемь серий, так что новогодних праздников нам вполне хватит, чтобы узнать, кто за всем этим стоит — инопланетяне, демоны, русские хакеры или врачи без границ.
3%
Холодная антиутопия родом из жаркой Бразилии, в которой общество окончательно поделилось на стерильные хай-тек-дворцы и хижины в фавелах, и ни мира, ни войны ни тем, ни другим не видать. Чтобы попасть в счастливые 3 процента населения, герои участвуют в специальных ежегодных отборах — интеллектуальном аналоге «Голодных игр». Пластинка, конечно, заезженная, но ставит ее блестящий режиссер Сесан Чарлоне — когда-то оператор таких фильмов, как «Город Бога» и «Слепота». Кстати, умные и страшные антиутопии в этом году выходили и на австралийском ТВ — см. также сериал Cleverman, о котором мы бегло писали осенью.
Изгоняющий дьявола (The Exorcist)
Десятисерийный сеанс экзорцизма, которому, конечно, не сравниться с кино Уильяма Фридкина, — но зато сколько благородства в его обреченной попытке! Для канала Fox сериал получился даже чересчур смелым: его героев обуревает похоть и кризис веры, а каждый кадр выстроен так сложно, что лучше бы смотреть на экран в абсолютной темноте, а не в перерыве между домашними делами. Иначе пропустите половину метафор и загадок!
ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ
Салам, Масква
Русский и дагестанец нехотя работают вместе в московской полиции, раскрывая преступления, совершенные на национальной (точнее, многонациональной) почве. Сериал, который его автор Павел Бардин описал как «шаг в сторону русского HBO», оказался не совсем тем, о чем мечталось: да, начинается это полицейское бадди-муви вполне себе как наш ответ «Прослушке», но заканчивается как очередные «Менты», только с кавказским акцентом. Но за смелость проблематики и псевдодокументальную эстетику этот сериал стоило включить в список.
ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ И МЮЗИКЛЫ
Развод (Divorce)
Если война — это продолжение политики другими средствами, то «Развод» — продолжение ими же «Секса в большом городе»: оба сериала сделаны каналом HBO; оба, несмотря на сюжеты размером с целую жизнь, укладываются в комедийные двадцатиминутные эпизоды; оба, наконец, вращаются вокруг героинь Сары Джессики Паркер. А теперь скажем кощунственную вещь: не замеченный даже желтой прессой «Развод» — событие столь же содержательное, как и знаменитый «Секс».
Отжиг (The Get Down)
Летом 1976 года чернокожие мальчишки и девчонки из Бронкса влюбляются друг в друга, и рождается благодаря всему этому хип-хоп — отчаянный, но звонкий и мечтательный, но энергичный. В мире мюзиклов, принадлежащем «Вестсайдской истории», режиссер Баз Лурманн устроил настоящую цветную революцию — и подарил зрителям лучший музыкальный сериал лета.
Гастролеры (The Roadies)
2016 год был небогат на дорожные приключения с паломническими мотивами. Из кино на ум приходит разве что «Американская милашка», в которой юные торговцы журналами колесили по стране так, будто кто-то доверил им самим нарисовать все линии судеб на своих ладонях. А в сериалах эту нишу попытались занять скромные, но жизнелюбивые, мечтательные и смешные «Гастролеры» — производственная комедия про технический персонал, который организовывает туры музыкальных звезд по стране. Увы, уже после первого сезона шоу закрыли.
Экранизация Дугласа Адамса — еще более странная, чем «Автостопом по галактике». В одной лишь первой серии на нас вываливают 1) героя Элайджи Вуда, страдающего от галлюцинаций; 2) сестру этого героя, больную вымышленной болезнью; 3) киллершу с непостижимой философией; 3) ее смешного-смешного заложника; 4) забавного сыщика, который мнит себя Шерлоком Холмсом наоборот; и 5) каких-то буквально высасывающих душу фриков. Понять, что происходит в этом сериале, решительно невозможно — но именно за это мы и любим британский абсурд.
Флибэг (Fleabag)
Выросшее из хваленого эдинбургского спектакля шоу одной актрисы. Героиня — язвительная, взвинченная и положительно несчастная девушка, которая пытается как-то устроить свою жизнь — и то и дело заглядывает в камеру, чтобы заручиться поддержкой зрителя. Отличная британская альтернатива «Сексу в большом городе» и «Девочкам», на самом деле.
Белая ворона (Insecure)
У канала HBO, от которого мы привыкли каждое лето ждать умные ситкомы, был не самый хороший год. Сериал «На грани» не получил продолжения, у «Футболистов» выдался напряженный сезон, «Кайф с доставкой» отпугнул многих зрителей своими постельными сценами, а «Завучи» оказались типичным фильмом Джадда Апатова — странным сочетанием душевности и похабства, наедине с которым тяжело оставаться долго. Спасение от всего этого — вышедшая осенью трогательная «Белая ворона», кажущаяся экранизацией инстаграма Ирины Горбачевой. Не в прямом, конечно, смысле: на самом деле героиня — афроамериканская девушка, которой трудно находить язык и с бледнолицыми коллегами, и с чернокожими друзьями.
Атланта (Atlanta)
Когда Кеннет Брана почти четверть века назад брал Дэнзела Вашингтона в «Много шума из ничего», он, наверное, и представить не мог, что спустя годы все шекспировские страсти на телевидении будут приватизированы чернокожими авторами и актерами. Это не расизм, а констатация факта: «Отжиг» — сериал про Ромео и Джульетту, «Империя» — экранизация «Короля Лира», а «Атланта» — гимн персонажам-плутам и несчастным шутам. Главный герой — юный, но уже хронический неудачник, увидевший свой шанс на успех в том, чтобы помочь состояться своему кузену-музыканту. Вместе они пробьются на рэп-сцену — а окончательно остроумная «Атланта» расправит свои плечи, надо полагать, во втором сезоне.
ЛУЧШИЙ НОРМКОР
Назначенный выжить (Designated Survivor)
Если смотреть только те сериалы, новости о которых доносит до нас пресса, то может сложиться ощущение, что на телевидении сейчас идет исключительно «Лебединое озеро» — сплошь высокое искусство для умеющих напряженно смотреть. На самом деле так называемые нормкор-сериалы никуда не делись. И лучшее шоу для вечерней разрядки, которое можно смотреть одним глазом и слушать одним ухом, в этом году — это, пожалуй, «Назначенный выжить». В нем всю американскую верхушку уничтожают террористы (нет, сериал вышел до торжества Трампа), и президентом становится мягкий, добрый и растерянный чиновник в очках — Кифер Сазерленд. А первой леди — максимально далекая от любой макбетовщины Наташа Макэлхоун. Получается семья, за которой и следить хочется всей семьей.
Легко (Easy)
Киноальманах о биении молодых сердец в современном Чикаго, который в ленивые январские вечера смотреть даже приятнее, чем в осень, когда он вышел. Автор сериала Джо Сванберг — мастер микробюджетных драм про отношения с «живыми» диалогами. Это нетвердое движение в киноискусстве получило название «мамблкор», и благодаря успеху и признанию сериала «Легко» оно теперь, видимо, переберется и на ТВ. Но жаловаться нам не на что: в альманахе собраны хорошие и простые сентиментальные новеллы, а встречать в кадре подзабытых актеров вроде Орландо Блума вместе с восходящими звездами вроде Эмили Ратаковски тепло и приятно. Но вообще, чуть более радикально и менее приторно ту же проблематику в 2016 году исследовал сериал под названием «Любовь».
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