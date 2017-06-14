Чек-лист хорошего блогера

14 июня — Международный день блогера. Что нужно сегодня, чтобы присоединиться к армии блогеров и стать в ней заметной фигурой?

Лариса Парфентьева в блоге издательства «Манн, Иванов и Фербер» отвечает на вопрос: что делает или не делает крутой блогер?

Выделяется

Просто быть хорошим недостаточно. Конкуренция среди блогеров настолько высока, что заметить интересного, но нового автора сложно, а без везения и вовсе невозможно. Успешный блогер обязательно чем-то ярко выделяется: экспертностью, юмором, инсайдами…

Думает о подаче

В популярном блоге текст привлекает внимание прежде всего не смыслом, а своей «оберткой». Там есть подзаголовки, короткие абзацы, маркированные списки и так далее. Конечно, фотографии. Красивые, яркие, иллюстрирующие смысл статьи. Некоторые блогеры признаются, что на поиск хороших картинок тратят времени даже больше, чем на написании самого поста!

Не успевает читать все комментарии

У крутого блогера очень много комментариев. Часто тема бывает настолько острой, спорной, что пост сам по себе вызывает бурную реакцию.

Но можно использовать разные приемы, чтобы подтолкнуть аудиторию к дискуссии. Например, заканчивать пост вопросом, напрямую попросить читателей высказать мнение.

Не попрошайничает

А вот выпрашивать лайки-шеры-репосты стало дурным тоном. Не стоит давать указания пользователю, что и как делать. Читатель сам должен принять решение, делиться вашей записью или нет. Использовать можно «подсказки». Это хороший контент, интересная тема, актуальность поста и другое.

Строит свою платформу

Платформа — это целая система коммуникации с аудиторией в виде социальных сетей, сайтов, приложений. С одной стороны, построить свою платформу легко, потому что есть огромное количество сервисов. С другой, все эти сервисы должны работать друг на друга, быть связаны между собой невидимыми (или видимыми) нитями (ссылками).

Делает классные заголовки

Можно использовать стратегию PINC. Такие заголовки обещают (promise), интригуют (intrigue), определяют потребность (need) или просто описывают содержание (content).

Примеры из рубрики «100 способов изменить жизнь»:

Обещание: Как превращать проблемы в возможности?

Интрига: Синдром Леонардо Ди Каприо и другие ошибки тех, кто ищет свой путь

Определение потребности: Паралич действия: что делать, если ты застрял на одном месте?

Описание содержания: 5 мощных ежедневных техник, которые помогут сделать жизнь лучше

Пишет быстро и регулярно

Писать в блог — это работа. Ее надо сделать, и пусть после прочтения текста не возникает желания хлопать в ладоши или бегать вокруг стула от восторга. Настоящий блогер опубликует пост, даже если он не получился идеальным. Стремление к перфекционизму может стать началом конца. Можно месяцами вынашивать гениальную идею, написать-таки пост и перед публикацией увидеть, что накануне на эту тему уже высказались.