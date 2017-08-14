Снимите это: антитренды осенне-зимнего сезона

«Зима близко». Сегодня эта лаконичная фраза из популярного сериала «Игра престолов» становится все более актуальной и для модного мира. А если ее еще слегка перефразировать и ощутить, что «осенне-зимний сезон близко», то в настроении появляется даже легкая паника, отмечает модный блог Lakbi

И пусть с подбором новых нарядов к теплому сезону нам, как обычно, помогли дизайнеры и их новые осенне-зимние коллекции, то вопрос с антитрендами по-прежнему остается открытым. Потому что избавиться от вышедших из моды нарядов – задача порой еще более важная и сложная, чем подготовка нового гардероба. Сказано – сделано, сегодня мы определим самые немодные вещи приближающейся осени и избавимся от них навсегда.

Пальто оверсайз

Начнем, пожалуй, с нарядов, облачаться в которые после жаркого лета нам хочется меньше всего – с теплых пальто. Так, на очереди в модное небытие в наступающем сезоне оказались модели оверсайз. А все потому, что сегодня дизайнеры призывают нас всячески обратиться к женственности и утонченности, забыв все мешковатое, свободное и мужское. Ведь не зря одним из главных трендов 2017 года стал яркий акцент на талии. К слову, в вопросе верхней одежды кутюрье призывают нас придерживаться того же курса и рекомендуют заменить пальто оверсайз моделями кимоно и строгими приталенными вариантами. Главное правило и требование здесь – кокетливый поясок, подчеркивающий талию.

Одежда с шипами



Отказаться от брутальности и сверхэпатажа дизайнеры призывают также и поклонниц эффектных рок-образов. Как известно, наряду с цепями, заклепками и дерзкими нашивками, они любят украшать свою одежду металлическими шипами. Так вот, в наступившем сезоне кутюрье настоятельно рекомендуют модницам раз и навсегда избавиться от такого сурового декора. Что взамен? Все та же классическая женственность и подчеркнутое изящество силуэта. Ну а если без маленьких деталей и заметного декора вы просто не можете представить свой ежедневный лук, обратите внимание на серебряные броши, трогательную вышивку, мягкие кружева и летящие воланы.

Брюки с лампасами

Яркое лето требует от нас не менее ярких и оригинальных решений в области нарядов. Одним из таких эффектных вариантов для жаркой поры стали стильные брюки с лампасами. Однако, в наступающем сезоне нарядом must have, увы, назвать мы их точно уже не сможем. Кутюрье утверждают, что время лампасов пройдет вместе с беззаботным летом, и уже осенью они станут абсолютным антитрендом. Но, отвергая один наряд, модельеры тут же предлагают множество не менее стильных и интересных альтернатив. Тут вам и классические брюки для офиса, и модели-бананы, и любимый вариант оверсайз.

Туфли с «подносочной» платформой

Не обошла модная ревизия и привычные нам аксессуары. Любимые многими дамами туфельки с высокой платформой под носком наступающей осенью также получают статус «не комильфо». По правде говоря, модный мир уже давно не включает этот аксессуар в свои коллекции, просто некоторые дамы упорно не хотят расставаться с любимыми туфельками. Но в этот раз настало окончательное и бесповоротное время «Ч». На смену грубой тяжелой обуви спешат классические лодочки, босоножки на толстом каблуке и всевозможные туфли и ботиночки на платформе.