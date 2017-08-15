О блеске и нищете конкурентов биткоина

И опять на пике популярности старые истории про две заказанных пиццы за биткоины и про первых майнеров, ставших мультимиллионерами, пишет a_nalgin.

Впрочем, не биткоином единым. И опоздавшие на ушедший поезд, пытаются запрыгнуть в последние вагоны других криптовалют. Благо их теперь насчитывается более восьми сотен.



Каковы самые популярные альтернативы?



Конечно, такой ценовой график, ракетой улетающий в космос, кого угодно сведёт с ума.

Паровозом #биткоин вызвал колоссальный рост интереса к другим криптовалютам. Их совокупная рыночная капитализация превышает теперь 135 млрд долл. Впрочем, это капля в море по сравнению с 60-триллионным размером денежной массы в мире. Даже с такими экспоненциальными темпами криптовалютам ещё расти и расти до традиционных денег.

Внутри этого 135-миллиардного пространства распределение рыночных долей иллюстрирует хорошо извенстную истину о преимуществах пионеров. На биткоин приходится половина текущей капитализации рынка, на следующий вторымЭфир (Etherium) – почти половина остатка.

В целом же первая десятка криптовалют составляет примерно 90% совокупной капитализации этого экзотического рынка. Эфир – самая известная альтернатива биткоину. Однако ей до сих пор аукается прошлогодний скандал с хакерской атакой, из-за которой рынок Эфира поделился на две неравные части (с выделением Etherium Classic). И цена Etherium в биткоинах пока не радует.

Замыкающий тройку лидеров Ripple сложно назвать полноценной альтернативой биткоину хотя бы потому, что его нельзя майнить. Компания-производительRipple Labs, основанная в 2012 году, задумывала свой продукт как биткоин для банков и сразу выпустила весь тираж в свет – 100 млрд монет. В начале года на новостях о привлечении крупных инвестиций для развития проекта наблюдался всплеск интереса к этой криптовалюте, но сейчас он сошёл на нет. Что хорошо видно по котировкам.

Замыкают пятёрку лидеров два клона биткоина – Litecoin и Нео. По рыночной капитализации пока они идут ноздря в ноздрю. У лайткоина можно считать преимуществом более длинный послужной список: история этой криптовалюты начинается в 2011 году. Также считается, что её легче майнить, чем оригинал. Впрочем, по темпам роста она пока уступает биткоину.

Напротив, Нео – это относительный новичок на рынке (и к тому же продукт ребрендинга Antshares). Эту криптовалюту ещё называют китайским Эфиром, а её партнёром выступает Alibaba Group Джека Ма. Соответственно, высокая популярность у китайцев – а крупнейшим драйвером спроса на цифровые валюты последние пару лет выступают инвесторы Поднебесной – предопределяет экспоненциальную курсовую динамику Нео. И пока это единственнаякриптовалюта, растущая синхронно с биткоином.

Впрочем, формирующийся рынок криптовалют поменяется ещё не раз. Особо любопытствующие могут почитать про альтернативы биткоину двухлетней давности. Почти все из тех героев (кроме лайткоина) прозябают ныне за пределами десятки лидеров по капитализации, оставаясь маргинальными изобретениями программистов.



С другой стороны, означает ли это, что биткоин так и останется единственнымлидером на все времена и его позициям ничто не угрожает?



Вряд ли. Как показывает опыт, ни одна компьютерная операционная система никогда не могла полностью вытеснить всех остальных конкурентов, сколь бы ни были рекордными темпы её проникновения. Ни один человеческий язык, ни одна религия или мода не уничтожили все остальные альтернативы. И даже #доллар на рынке не один.



Так что у желающих поспекулировать криптовалютами ещё уйма времени впереди. Другое дело, что произойдёт, когда на технологию блокчейн для денежной эмиссии перейдут центробанки?