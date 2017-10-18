Почему после 35 лет мы начинаем ненавидеть свою работу

Выполняя программу первой половины жизни, многие из нас слепо следуют ожиданиям родителей или общества. Когда заканчивается топливо, мы начинаем искать контакт со своими истинными желаниями.

Мой случай совсем не уникальный. Вот, например, данные исследования hh.ru: более 80% работников российских компаний старше 40 лет мечтают о смене даже не работы, а профессии. Опрошено 8000 человек. Неплохая выборка.

Что же происходит с нами между 30 и 40 годами? Пару лет назад одноклассник поздравил меня с днём рождения так: «Гарантийный период закончился». Это было грубо. Но отражение в зеркале с возрастом действительно меняется. И это заставляет задуматься, в какой точке ты находишься, как ты к этому пришёл, что хочешь делать дальше.

Многие мои клиенты — те, кто приходит на психологическую или карьерную консультацию, — обнаруживают, что программа, руководившая ими до этого момента, перестала работать. «Учись на отлично, получи высшее образование и найди хорошую работу, чтобы много зарабатывать и счастливо жить». К 35 годам те, кто действительно хочет, обычно эту нехитрую программу выполняют. Мы растём профессионально, двигаемся вверх по карьерной лестнице, создаём семью, обзаводимся жильём, у нас появляется статус в обществе. И вдруг эти достижения как будто утрачивают смысл.

Очень часто в кабинете я слышу такие слова: «У меня всё хорошо. Есть замечательный муж / жена, дети, работа. Но внутри — пустота. Живу на автомате». При этом половину жизненного пути человек уже прошёл. Требуется немалое мужество, чтобы признаться самому себе: шёл, шёл — и зашёл в тупик.

Дальше не легче. «Я не знаю, чего хочу» — одна из самых распространённых проблем в карьерном консультировании. И одна из самых сложных. Вспоминается анекдот о маме, которая зовёт ребёнка с прогулки:

— Аркаша! Домой!

— Мам, я замёрз?

— Нет, ты хочешь кушать!

Выполняя программу первой половины жизни, многие из нас слепо следуют ожиданиям родителей или общества. Когда заканчивается топливо, мы начинаем искать контакт со своими истинными желаниями.

Как понять, чего мы хотим на самом деле? Моя профессиональная позиция заключается в том, что ответ на этот непростой вопрос каждый может найти внутри себя. Надо только дать себе его услышать.

Это не так просто, потому что мы привыкли отождествлять себя с ролями, которые нам приходится играть. Если я не профессионал, то кто? Если я не муж / жена, то кто? Если я не мама / папа, то кто?

Здесь важно сказать о трёх стадиях формирования самооценки. Первая, «детская», — это когда мы утверждаем себя через то, как нас воспринимают другие люди. Вторая — когда мы оцениваем себя через наши достижения. И третья, «зрелая», — это когда мы начинаем ценить себя просто так.

Ощущение своей внутренней ценности вырастает в том числе из более глубокого узнавания себя, исследования своего уникального отношения к жизни, примирения с тёмными и даже неприглядными сторонами личности. Человек начинает с любопытством узнавать и принимать себя вместо того, чтобы пытаться себя исправить или доделать в угоду чьим-то ожиданиям.

Не сбиться с этого пути поможет проводник. Им может стать кто угодно: психолог, тренер, коуч. Как говорят психологи, «из себя себя не видно».

Человек, который примирился с собой, не только свою жизнь делает проще. Сколько раз в конце корпоративного тренинга я слышала от участников: «Я наконец увидел в своих коллегах живых людей». Или: «Теперь я знаю, что мой начальник — тоже человек». Как же мы относимся к себе и своим сослуживцам, что такие вещи становятся новостью?

Как я уже сказала в начале, мне самой пришлось пройти этот путь. Оглядываясь назад, я вижу себя человеком, который в тумане крадётся по верёвочному мосту, протянутому в горах на большой высоте. Туман такой густой, что иногда не видно, куда ставить ногу. Терзают сомнения, чувство вины перед близкими и страх неизвестности. Но меня поддерживает ощущение правильности всего происходящего. Это ощущение ни с чем не спутаешь.

Полина Саксина, "Секрет фирмы"