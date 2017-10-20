Любовь vs деньги. Что является реальной ценностью для нашего мозга

Предвижу крики одухотворенной общественности, что все не так и это я одна такая меркантильная, и вообще ничего в людях не понимаю, но...

Нет, конечно же, самое ценное что может быть на свете - это любовь. Во всех ее формах. И я довольно часто слышу (особенно на диагностических сессиях) : "Ну, мне бы отношения и все наладится". И после этой фразы я всегда спрашиваю, а как у человека с деньгами. И если не очень (а в большинстве случаев «не очень» - это мягко сказано), то огорчаю людей заявлением, что пока финансовая сторона их жизни и наладится, гармоничные отношения им не светят. Люди расстраиваются, не верят и какая-то часть про себя решает, что "у меня-то будет все по другому".

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, я оказываюсь права. И вовсе не потому, что "злобная и меркантильная я" накаркала, а просто потому, что собственный мозг человека не позволяет ему влюбиться. И при этом нам кажется, ну, где они прекрасные красавцы/красавицы/умные/веселые/добрые? Они наверное где-то есть, но просто не встречаются на нашем пути и я не могу влюбиться, потому что не в кого. Вокруг меня бродит типичное «не то». И периодически раздаются крики мужской или женской аудитории о том, что «настоящих мужиков не осталось», «современные женщины недостаточно женственны» и т.д. Но случайно ли это? Давайте разбираться:

У подсознания есть 2 глобальные функции - витальная и творческая. Витальная отвечает за выживание, обеспечение базовых потребностей, здоровья; а творческая - за развитие, обучение, воображение и вдохновение, за любовь, дружбу и всякое прочее приятное.

Основная функция нашего подсознания - витальная. Это функция выживания. Т.е. нашему подсознанию все равно как мы живем - оно обеспечивает наше выживание и точка. Как только нашей жизни что-то угрожает, так подсознание сразу включает витальную функцию, активирует все ресурсы и начинает нас спасать, т.е. делать все, чтобы мы выжили. Здесь и сейчас. Что будет завтра и потом его не интересует.

Иными словами, удовлетворены мои базовые потребности - еда, питье, тепло, дом, безопасность - отлично, если они удовлетворены с некоторым излишком, то тогда включается творческая функция. И тогда человек идет что-то познавать, чему-то учиться, тратит на это свободный ресурс, влюбляется, заводит друзей. Но это только после удовлетворения базовых потребностей. Иными словами - 2 нижних уровня по пирамиде Маслоу удовлетворены, тогда мы идем на третий.

Творческая функция является дополнительной, и включается только тогда, когда витальная удовлетворена и стабильна. А вот выключается довольно быстро, хотя скорость ее выключения зависит от степени серьезности угрозы. Если сложившуюся ситуацию мозг рассматривает как опасную для жизни, то творческая выключается моментально и включается витальная. Нашему существованию ничего не угрожает - мозг выжидает какое-то время, дожидается стабильности и включает творческую. Со всеми вытекающими.

Любовь - это базовая ценность любого человека. Это именно ценность, а не потребность. Она дает человеку ощущение нужности, важности и значимости для как минимум для кого-то еще. Без этой составляющей большинству людей сложно оценить себя самостоятельно, и сложно мотивировать себя на развитие. Любовь - это та самая творческая сила, которая двигает человека вперед, просто для того, чтобы получить еще одно подтверждение собственной ценности в глазах важного и ценного для тебя человека.

Но вернемся к деньгам. Деньги нам обеспечивают удовлетворение базовых потребностей. И уже поэтому они первичны. Что происходит, когда у человека проседает материальный достаток? Как только он начинает просаживаться, человек перераспределяет внимание, сократив внимание направляемое в отношения и увеличив дозу внимания, направленного на деньги/доходы. Если ситуация не выравнивается в какое-то довольно короткое время - допустим за год (хотя большинство и года не выдерживает), перераспределение внимания усиливается в сторону денег еще больше. При прохождении порогового значения, внимание полностью переходит в плоскость выживания и творческая функция выключается. И как результат - "прошла любовь - завяли помидоры". Не факт, что пара распадется, но отношения серьезно попортятся и волшебные эмоции, которые и так имеют привычку притупляться, сойдут на нет. Т.е. семью сохранить можно, а вот любовь уже не получится.

Почему это происходит?

Когда у человека неудовлетворены его базовые потребности (еда, кров, безопасность), мозг судорожно начинает искать способ выжить, т.е. сообщает всем системам угрозу жизни. Фактически активирует все системы организма в авральном режиме. А это то, что в медицине и биологии называется стрессом. При повышении уровня стресса, организм начинает вырабатывать кортизол, для того чтобы противостоять стрессу. Если стресс длится долго, то повышенный уровень кортизола становится привычным, но вот гормональная система не рассчитана на то, чтобы жить на вулкане и работать на износ. А тут год и более.

С точки зрения биохимии, любовь это последовательность биохимических процессов, и с точки зрения современной биохимии любовь имеет 4 фазы: - Фаза притяжения. Она формируется под влиянием феромонов, выработка которых активизируется лимбической системой мозга. К ним добавляются мужские или женские половые гормоны (тестостерон или эстрогены), а также негормональное вещество – оксид азота. Этот «коктейль» вызывает влечение к объекту страсти.

- Фаза увлечения или страстной влюбленности. В этом случае человек или «парит на крыльях», если чувства взаимны, или сильно страдает. Заправляют чувствами дофамин, адреналин и норадреналин, фенилэтиламин, серотонин.

- Фаза привязанности. Ее можно уже назвать не влюбленностью, а любовью. Каждый партнер счастлив находиться с возлюбленным, он этим наслаждается и не боится расставания. За это отвечают окситоцин, эндорфины и вазопрессин.

- Фаза расставания. Она происходит из-за разрыва отношений или смерти одного из влюбленных. Здесь сильно снижается уровень серотонина и эндорфинов.

Фактически основным гормоном, отвечающим за любовь у нас является дофамин, ну и немалую роль играет серотонин. Так вот, повышенный уровень кортизола подавляет выработку так называемых гормонов радости и удовольствия — серотонина и дофамина.

А теперь представьте, длительный уровень стресса, постоянно повышенный уровень кортизола, и постоянное сокращение гормонов любви и радости, снижение радости, и угнетение либидо. Может ли в таком состоянии человек влюбиться? Биохимики утверждают, что нет.

И психологи с ними согласны.

Для поддержания творческой функции в активном состоянии должен быть свободный ресурс. Особенно для любви, потому что любовь - это самая ресурсоемкая вещь из всех, какие только могут быть. Поддержание отношений отнимает столько сил, что никакому бизнесу и не снилось.

Так что получается как только начинается нестабильность, и человек перераспределяет внимание в сторону денег, то начинают страдать отношения - второй участник отношений недополучает привычного для него объема внимания. Т.е. ему не подтверждают его ценность в том объеме в котором это делали раньше, он начинает переоценивать ситуацию, свою роль в ней, и свою реальную ценность. Меньше внимания означает, что он стал менее ценным. На пустом месте. И в ответ даже если он увеличит внимание уделяемое партнеру, то партнер это внимание не сможет принять - его жизнь сфокусировалась в зоне денег, для него важно наладить здесь, у него выключены рецепторы творческой функции.

Как результат - отношения начинают ухудшаться, а потом и вовсе трещать по швам.

Если человек внимание не перераспределяет, то денежная составляющая проседает и дальше. И так до тех пор пока не просядет вообще и придется выживать. А жизнь в шалаше - это хорошо только в песнях, да и то только на летний период и в теплом климате. В реальной жизни шалаш будет восприниматься человеком, как маркер его собственной ценности, которую ему показывает объективная реальность. Точнее, если вы в отношениях и оказались в финансовой дыре, то мир таким способом показывает вашу отсутствующую ценность не только вам, но и вашему спутнику жизни, равно как и его отсутствующую ценность - вам. Долго пребывать с состоянии «я ничтожество» не может никто, и если выбраться в одиночку из этой дыры проще, то человек (точнее его мозг) предпочитает сбросить балласт и выжить самому. Звучит цинично, но и биология, и эволюция - штуки циничные:)

Я предвижу возражения на тему «есть масса примеров, когда люди влюблялись во время войн и катаклизмов». Да, это действительно так. Во время войн включается эволюционная программа сохранения вида, здесь не важно с кем, важно чтобы оставить потомство и чтобы вид выжил. Тут эта программа выключает все параметры отбора и человек влюбляется в первого более или менее подходящего для воспроизводства представителя вида. Здесь эволюция решает вопрос - оставить потомство, а не создать отношения. Похожий механизм включается при катаклизмах, хотя это и не эволюционная программа. Если для выживания мне нужен второй, то у меня возникнет к нему чувство. Но, как правило, после того как ситуация придет в норму и опасность минует, такие чувства долго не удерживаются.

Нана Хочолава, "Сноб"