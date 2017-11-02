Стоит ли превращать хобби в бизнес? Подробный ответ сомневающимся

Почему вы вдруг решили, что можете заработать на «Бентли» вязанием тапочек или SMM? Душим инициативу в зародыше. Проверяем настройки «объективной реальности».

Мы с вами присутствовали при историческом моменте. На наших глазах окончательно умерла и советская, и постсоветская карьерная парадигма. Если в советском варианте идеал выглядел как «трудовая книжка с единственной записью» или поступательный рост в русле номенклатурной системы, а в постсоветском – как карьера в западной корпорации, то сейчас мы имеем дело с совершенно другими ценностями.

Наемный труд – с легкой руки Кийосаки – объявлен занятием лузерским. Лучше передвижная кофейня, но своя, чем пост в «Газпроме». Лучше капитализация своих талантов, чем размеренная жизнь клерка или нервная жизнь топа. Риск и индивидуализм – хорошо, зависимость от работодателя и трудовые отношения – плохо. Результатом такого подхода стало брожение умов, выразившееся в космическом количестве стартапов и микробизнесов. Вчерашние клерки стали прозревать и обнаруживать в себе недюжинные силы. А самое главное – приобретать уверенность в том, что «занимаясь любимым делом» они смогут вести образ жизни миллиардеров на пенсии.

Вера в свои силы – это, конечно, двигатель любого дела. Но всегда ли оправданы радикальные повороты в карьере и образе жизни? Вернее, оправданы-то они всегда, но насколько они своевременны?

Даже если вы можете в принципе все, стоит выбрать одно направление, в котором вы действительно сильны

Неумолимая статистика, которую я веду сам для себя, свидетельствует: количество запросов на консультации от тех, кто хочет уйти из наемного труда, примерно равно количеству запросов от тех, кто хочет обратно. Поэтому давайте попробуем заранее подрезать вам крылья с помощью нескольких простых вопросов.

Вы реально лучше всех на рынке? А почему ваш товар\услуга лучше, чем то же самое, но в исполнении большой и известной корпорации? Почему он лучше, чем у других предпринимателей?

Банально напоминать, но все-таки. А вы правда готовы к перепадам в уровне жизни? В бизнесе ведь всякие времена бывают. Сегодня вы наемный работник и выбираете между лафитом и клико, а завтра вы свободный человек, но зато выбираете между «Монастырской избой» и шампанским «МКШВ». Вы реально хотите что-то продавать? Постоянно, ежечасно, без выходных.

Загрузите эти три мысли в мозг и поживите с ними 3-4 дня. Как вам это?

Ок, согласен, пункт 1 никто объективно оценить не может, да оно, может, и не надо. Достаточно понимать, что ваши цены вменяемые и у вас есть первоначальная кормовая база – круг «теплых» клиентов, с которых вы можете начать. С другой стороны, полная беззаботность тут тоже непростительна. Если вы не знаете конкурентов и не можете внятно показать клиенту выгоды от работы с вами – ничего хорошего не выйдет. Точнее, первые шаги по продвижению ваших вязаных тапочек, домашних тортиков, SMМ-услуг почти наверняка будут непростыми, но если вы не придумали то самое УТП – все будет еще сложнее.

Еще одна очевидная вещь, которую большинство новообращенных не осознают. Допустим, были вы наемным работником. И работали в некой компании. Кроме вас, там были продавцы, бухгалтеры, юристы, и, что характерно – генеральный директор. Окей. Вы ушли из компании и стали вольным маркетологом\SEO\SMM\HR… – и кем стали, как вы думаете? (Спойлер: каждый первый думает, что только генеральным директором).

Так вот, генеральным вы стали в последнюю очередь. А в первую очередь – продавцом и бухгалтером. Плюс всеми остальными, вплоть до сотрудника СБ и логиста.

Ты теперь сам себе и сейлз, и маркетолог, и тот парень с лопатой тоже

Как вы считаете, много ли времени при таком раскладе останется на основной бизнес? И так ли сильно вы жаждали, скажем, общаться с налоговой, разбираться в муторных схемах бухучета, вникать в тонкости маркетинга в соцсетях? Да вы знать ничего не хотите про стоимость одного показа, таргетирование рекламы и УСНО. Вы хотите тапочки вязать.

А вот не тут-то было. Все то, что раньше было так удачно аутсорснуто коллегам из соответствующих отделов вашей компании – теперь ваша повседневная работа. «К черту все!», – улыбается с обложки один широко известный персонаж, – «Берись и делай!».

Да, берись и делай, но сначала прими за аксиому, что количество возможных фейлов у тебя увеличится в геометрической прогрессии. По той простой причине, что увеличится количество их потенциальных источников.

На наемной работе такой источник был один – ваша непосредственная функция. Теперь вы с равным успехом можете накосячить и в основной функции, и в бухгалтерии, и в логистике, и в продажах. Причем последствия будут гораздо тяжелее, чем при наемной работе: у вашего бизнеса пока просто нет запаса устойчивости.

Можешь не торговать – не торгуй. Ложные убеждения, которые толкают вас, куда не надо

В принципе, здесь все достаточно прозрачно. Как тру-HR, ответственно заявляю – чтобы примерно понять, насколько хорошо пойдет ваша торговля, хватит поверхностного анализа вашего резюме. Оно у вас наверняка есть. Откройте его и посмотрите прямо сейчас.

Работали 15 лет подряд в стабильной среде? Сильно подумайте. Может, пусть хобби таковым и останется? Предсказуемости и гарантий при «трансформации» нет никаких. То, чем восторгались ваши коллеги, может быть нереализуемо на более широком рынке. Если вы круто печете тортики, безвозмездно кормите ими «девочек из бухгалтерии» и они идут на ура – это не значит, что эти самые тортики будут раскупаться за реальные деньги незнакомыми людьми.

Проблема не в том, что тортики могут не купить (это не так: при соответствующем настрое купят все), а в том, что вы можете не видеть реальных трендов и ценовых рамок рынка. А это значит, что процесс трансформации будет медленный, мучительный и печальный.

К тому же – вам придется быстро привыкать к тому, что стабильность – скорее исключение, а не правило. Да и, собственно говоря, для начала предстоит осознать, что такое стабильность: когда она у тебя есть в фоновом режиме много лет подряд, замечать ее перестаешь.

Другие варианты в вашем резюме. Бегали с места на место? Ну, в этом, может, и нет ничего страшного. Если у вас вообще нет никакого резюме, потому что вы – всю жизнь ИП – тогда, думаю, вы и без меня разберетесь.

Так победить будет сложно, хотя запас устойчивости вам, конечно, понадобится

Что там у нас с ложными убеждениями? Попробуем вытащить некоторые из них на поверхность сознания.

«Ну, попробую, вдруг получится что-нибудь продать» (Сомнений быть не должно! Рабочей версией, не допускающей вариантов, должно быть «Получится»);

«Кто ж это покупать-то будет? У людей денег вообще нет!» (Наверно, это у вас нет. И, похоже, никогда не будет. Если не можете справиться с этой мыслью, немедленно все бросайте. Ваше счастье – наемная работа);

«Чтобы что-то продать, надо нормально к этому подойти. Ну, там, сайт сделать дорогой, на маркетинг и СММ выделить кучу денег. А главное – отточить качество продукта до полного совершенства. У меня должен быть идеальный «Инстаграм» с идеальными тапочками!» (Так вы вечно будете собираться и никогда не начнете.)

«Слишком страшно все это. Вдруг с налогами что-то накосячу? А вдруг криминальные структуры мной заинтересуются?» (Тысячи юриков и ИП сдают отчетность, и ничего. А криминальным структурам вы неинтересны.)

Одним словом, даже если вам совсем невтерпеж, сначала спокойно разберитесь с неуверенностью, перфекционизмом, страхами и социальными стереотипами.

Кстати, не менее ложное убеждение – что продажи пойдут сами собой. Я глубоко убежден, что продать можно абсолютно все и абсолютно за любые деньги, но без усилий процесс не запустить. Ваши лендинги или вязаные носки невообразимо прекрасны? До тех пор, пока об этом никто не знает – можете считать, что лендинги и носки самые обыкновенные.

Один только факт публикации фотографий ваших няшных носочков в ВК не приведет к их продажам. Впереди у вас много нудной и кропотливой работы.

Чего ради и какой ценой. Вы точно это понимаете? «Инфокоучи» и т. п. персонажи как абсолютное зло

Готовы двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма? Запаситесь пофигизмом, ибо неудачи с необходимостью будут. А энтузиазм должен питаться ясным осознанием того, зачем вам вся эта история. То есть – вашей мотивацией. Хорошая мотивация – достижение (свободы, денег, независимости), плохая мотивация — избегание (нудной работы, конфликтов с коллегами, рутины и т. п.). Предположу, что если вы сами толком не понимаете, чего хотите, вам на помощь тут же набежит толпа желающих помочь. Держите ухо востро! Именно на этом этапе ваши реальные потребности и намерения могут утонуть в информационно-консультационном шуме.

Кто издает шум? Да вы и сами знаете.

Инфокоучи с их автоворонками, продающими рассылками, мотивирующими историями. Тысячи их!

Как только информационные технологии проникли в каждый утюг, вполне закономерно возникла армия тех, кто это капитализирует. И, что также закономерно – армия тех, кто кормится на тех, кто это капитализирует. Иными словами, инфокоучи. Инфокоуч – это такой коуч, которого никто никогда не видел живьем. Он обитает в вашем скайпе. Он спамит на все ваши ящики – потому что вы однажды сдуру лайкнули его пост в ФБ. Он же одаривает вас бесплатными вебинарами со своей кухни и бесплатными «книгами» (на самом деле – большой pdf-файл), пишет разного рода «продающие письма» и т. п. Весь бесплатный контент он призывает «забирать» со своего сайта (и да, почему-то он очень любит это выражение).

Чем бы вы ни занимались – от тапочек до маркетинга – вы в любом случае будете продавать это через интернет, а значит, являетесь потенциальной ЦА инфокоуча. Чем хорош инфокоуч?

если совсем не понимаете, с чего начать – быть может, почерпнете какие-то простые идеи;

если не хотите платить вообще никаких денег за эти идеи – можете не платить.

Что вы получите в придачу? А вот тут-то и начинается самое интересное. Как мы понимаем, громкий титул инфокоуча может присвоить себе кто угодно. Некоторые из тех, кто решил стать таковым, в целях раскрутки копируют стратегии других инфокоучей, пришедших, по их словам, к успешному успеху. Соответственно, создаваемый ими информационный массив все активнее разрастается и все больше приобретает однородность. В итоге, придя к инфокоучу в надеждах создать свою уникальную стратегию, вы с большой долей вероятности получите примерно то же самое, что и ваши конкуренты. Будет ли это работать? Как считаете?

Давайте рассуждать логически. В отдельно взятом направлении бизнеса количество успешных проектов почему-то всегда ниже количества провальных. Об успешных проектах мы знаем (хотя и со слов самих авторов проектов), а вот о фейлах информации у нас гораздо меньше. Короче, это как раз то самое, что называют «систематической ошибкой выжившего».

И если вдруг вы встретите инфокоуча, который расскажет вам о худших бизнес-практиках и о 101 способе обанкротиться — обнимите его и расспросите обо всем подробнее.

А с восторженно-позитивными персонажами будьте поосторожнее.

Немного о решительных шагах и «обрубании страховки». Что будет, если оценивать обстановку после начала боя

Наконец, вы дожили до того дня, когда окончательно поняли: все силы на капитализацию хобби и ни минуты жизни на наемную работу. Пора достать шашку и рубануть по осточертевшей привязи трудовых отношений и офисного рабства!

– Давай, давай! – тихонько зудит вам в ухо бизнес-литература, – Берись и делай! Отрубай страховку, помести войско в местность смерти, перестань быть бедным папой и офисным кроликом!

Достали. Рубанули. Прошло полгода, и ваша «подушка безопасности» (а она же у вас была?) истощилась.

Вдруг стали всплывать безрадостные обстоятельства: расходы у вас регулярные, а вот поступления – нет. Мало того, что никуда не делись ваши предыдущие статьи: одежда, еда, транспорт, КУ – так еще и прибавились новые: налоги, услуги аутсорснутого бухгалтера, реклама, закупка материалов и т. п. Вы обнаружили, что реальный ландшафт конкурентной среды вовсе не таков, каким он выглядел извне. Во-первых, конкурентов оказалось гораздо больше. Во-вторых – конкуренты, как выяснилось, постоянно что-то изобретают, предпринимают, меняют стратегии и выводят на рынок новые продукты. Все это не прибавляет вам оптимизма, а как следствие - работать становится все труднее и труднее.

Упс, а почему-то само собой так не получается…

Побуду немного К. О. Начинайте процесс плавно. Не надо рубить никакие там страховки. Составьте план и придумайте, как вы будете параллелить работу и бизнес на первых порах. И в какой момент уйдете в свой бизнес совсем. Думаю, это должно случиться тогда, когда доходы от вашего капитализируемого хобби на протяжении хотя бы 3-4 месяцев подряд будут составлять хотя бы процентов 80 от вашего дохода на основной работе. Вот тут-то все и выяснится: есть ли реальный спрос, комфортно ли вам в роли коммерсанта, что надо сделать, чтобы продажи пошли вверх.

Может, вы знаете, но я напомню: у патологоанатомов заметную долю клиентов составляют граждане, прыгнувшие в воду головой вниз в незнакомом месте. С нашей «трансформацией», в общем-то, ситуация похожая. Конечно, всегда хочется избавиться от груза надоевших рабочих функций и броситься в новую сферу. Но гораздо разумнее входить в этот поток постепенно. Изучите стратегии конкурентов и последние технологии в своей сфере, участвуйте в профильных тусовках, определите соотношение ваших трудозатрат и реально возможных доходов. Тогда шансов выплыть будет больше.

Досадное явление вашей новой жизни: клиенты. Чего вы от них не ожидаете и что они, скорее всего, будут делать

Все бы ничего, но рано или поздно возникает одна небольшая проблемка. Вокруг вас появляется энное количество людей, которые ведут себя бесцеремонно и непредсказуемо, увиливают от конкретных договоренностей, рассказывают вам несбыточные басни и хотят непонятно чего. Но вы их готовы терпеть. Готовы идти навстречу их капризам и хотелкам по одной простой причине: у них ваши деньги.

И еще один странный вывод: они становятся для вас чем-то вроде начальства.

«Ну вот», – скажете вы, – «А как же свобода и независимость, возможность послать всех и каждого, возможность иметь дело только с вменяемыми людьми?»

Спешу разочаровать: никак. Работать для клиентов и быть независимым от клиента нельзя. Это справедливо даже для «Почты России» и РЖД. А пока ваш бизнес не достиг РЖД-шных масштабов, вам тем более придется проявлять чудеса лояльности и гибкости. Что-то похожее Стивен Кови называл термином «эффективная взаимозависимость».

Немного о том, чего вы не ожидаете от клиентов. Скорее всего – не ожидаете того, чего сами не планируете делать. Скажем, кидать клиента. Или устраивать ему черный пиар. А вот душа клиента в этом плане – потемки. Я не призываю строить баррикады и воспринимать клиента как заведомого антагониста. Я просто призываю к соблюдению трех простых правил:

Можете взять предоплату – обязательно возьмите. Это дисциплинирует обе стороны :-) Обо всем договаривайтесь «на берегу». Клиент должен ясно понимать, что у вас платно, а что – бесплатно. Давайте клиенту чуть больше, чем он ожидает. Пусть это даже будет нечто символическое. Красивый пакетик для вязаных тапочек. Лишние 30 минут платного вебинара. Лишние 300 граммов испеченного вами домашнего торта.

О роли предоплаты в укреплении гуманистических идеалов человечества сказано, в общем-то, немало

Есть и положительные моменты. При соблюдении вышеупомянутых правил и нормальной маркетинговой стратегии количество клиентов будет расти экспоненциально, а соответственно – с той же скоростью будет расти и ваш доход.

Синдром самозванца: иногда это не синдром. Как понять, что вы – самозванец

Здесь мы говорим о ситуациях, когда ваша компетентность будет поставлена клиентами под сомнение. Конечно, при этом мы не имеем в виду, что вы реально симулируете те навыки и умения, которые и пытаетесь продавать.

Давайте честно. Сколько раз за последний месяц вашей работы к вам обратились коллеги примерно с такой речью: «Вася, ты такой крутой спец по стационарным свихраторам! Мы не знаем никого круче. Будь добр, удели нам 10–15 минут. Кроме тебя никто не может внятно сказать, как же именно они свихрируют»? Если вы только и делаете, что отбиваетесь от таких консультаций, поздравляю: вы это сможете капитализировать – конечно, если придумаете подходящую стратегию. Если нет – тогда, быть может, вы не такой уж и сильный эксперт? Дело даже не в том, что социальное признание вашей экспертизы объективно отражает ее уровень. (Допустим, вы действительно в мельчайших подробностях знаете принцип действия упомянутого девайса). Дело в том, что если вы не можете четко донести свои знания и до трехлетнего ребенка, и до столетней бабушки – вы ни черта не смыслите в стационарных свихраторах. В таком случае вы никогда и никому не сможете продать свою консультацию, а поскольку изнутри вас будет распирать еще и уверенность в своих силах – вы получите репутацию самозванца.

– Кто, Вася? Знаю я его. Сидит в отделе свихрации пять лет уже. Надутый, как индюк. А объяснить ничего толком не может.

Самозванец – не тот, кто ничего не знает \ не умеет в выбранной области. А тот, кто не может придать своим знаниям, умениям и навыкам товарный вид. Речь здесь не о дихотомии «производитель\коммерсант». Речь скорее о том, что при отсутствии должного уровня социального интеллекта вы все равно будете выглядеть самозванцем.

Именно недостаток социального капитала привел царя к эпическому фейлу.

Можно писать гениальные картины и проводить гениальные коучинговые сессии, но если их гениальность очевидна только для вас – см. выше.

Итак, признак первый – вы не умеете представить товар лицом (вне зависимости от причины).

Признак второй – вы не хотите этого делать. Каждый раз, общаясь с клиентом и предлагая ему аутсорсинговую бухгалтерию, вязаные тапочки, раскрутку сайта – вы чувствуете внутри необъяснимый дискомфорт. Не стоит игнорировать «слабые сигналы» подсознания и списывать все на недостаток опыта, ретроградный Меркурий и т. п. Чем больше разрыв между внешним апломбом и внутренней неуверенностью – тем больше вероятность оказаться самозванцем.

Повторюсь, мы совсем не говорим о каких-то объективных критериях! Синдром самозванца – это состояние именно вашего ума, и чем оно устойчивее, тем больше оно влияет на вашу реальную репутацию в глазах клиента. Даже на расстоянии. Даже если вы клиентов живьем ни разу не видели и не планируете.

На всякий случай: как вернуться в корпоративный сегмент после хождения за своим призванием

Вернуться, конечно, можно. Но непросто. Причины, я думаю, понятны:

вы уже основательно выпали из контекста корпоративного труда. Ходить каждый день на работу вам представляется чем-то неправильным;

работодатель понимает, что вы выпали. И предпочтет более надежные варианты в лице ваших конкурентов, закаленных суровым режимом трудового распорядка.

Дело, конечно, не в привычках и не в дисциплине труда: человек привыкает абсолютно ко всему, и к пятидневке-офису-пробкам тоже привыкнет. Ничего страшного. Хуже, что ландшафт бизнеса сейчас слишком быстро меняется, растут новые технологии и подходы, и вся ваша ранее наработанная карма обесценивается с нарастающей скоростью. Вчера вы успешный профи – послезавтра вымирающий динозавр.

Кто виноват, понятно. Что же делать?

Будьте начеку. Общайтесь с коллегами. Придумайте план «Б» (да, да! И не слушайте тех, кто говорит, что иметь его вредно)

Самое главное. Не теряйте связи с бывшими коллегами. Во-первых, они могут стать частью вашего первоначального рынка сбыта, а во-вторых – помогут оставаться в курсе того, что происходит в параллельной реальности. Отслеживайте основные события в вашей бывшей отрасли, перемещения главных фигур в бизнесе, слияния, поглощения, новых игроков. Важно пользоваться именно внутренними источниками, а не, например, мониторить раз в три месяца профильный сайт. Совершенно понятно, что вы не сможете вернуться в ту компанию, откуда ушли (вероятность – процентов 5). Но смежные отрасли и компании-конкуренты вполне могут вами заинтересоваться.

Если чувствуете, что момент совсем назрел, обновите резюме на HH.ru: при этом лучше умолчать в тексте о вашем самостоятельном проекте. Работодатели настороженно относятся к кандидатам, склонным к «свободному плаванию».

Для компании ваша способность создать свое дело и прокормить себя – не плюс, а однозначный минус. Предсказуемость вашего поведения в этом случае слишком низка, зато высока вероятность внезапного увольнения. Поэтому заканчиваем описание своей бурной деятельности на том моменте, когда вы покинули последнюю компанию.

Правда, в этом случае стороннему наблюдателю будет виден необъяснимо большой перерыв. Заранее подготовьте правдоподобное оправдание для него:

решил отдохнуть, т. к. было, на что (эта версия вполне хорошо работает, если вы руководитель первой-второй линейки или действительно высокооплачиваемый редкий специалист. Если вы – банковский клерк или продавец-консультант, этот вариант не годится);

семейные обстоятельства (годится, если на самом деле хоть какие-то обстоятельства были. Свадьба, развод, переезд, рождение детей... короче, события, которые реально могли повлиять на ваше отношение к своему образу жизни и карьере);

точно решил уйти с предыдущей работы (подготовьте ответ – почему), было много предложений, все они по той или иной причине не подходили мне (низкая ЗП, далеко добираться, не та корпоративная культура), либо я им не подходил.

Не самая лучшая идея – после длинного перерыва в наемной работе радикально менять сферу деятельности. Если вы были сммщиком, ушли в свой бизнес, а потом решили вернуться в инхаус – ну, скажем, в качестве бухгалтера – не торопитесь, зайдите на рынок с компетенциями сммщика, которые вы уж точно сможете продать. А потом можете подумать над следующим радикальным поворотом карьеры.

Экспериментировать потом будете. Сначала восстановите позиции в своей прежней сфере

Очевидный вывод

Прежде чем трансформировать хобби в бизнес, убедитесь, что предмет трансформации действительно существует не только в вашей голове. Помните, что «санитарные факторы» в виде денег никто не отменял, и ваше приключение с собственным бизнесом вполне может вас быстро разочаровать: нет выручки – нет идей и задора.

Подстелите соломки, что бы там ни говорили «мотивационные спикеры»: с увесистой подушкой безопасности бизнес идет гораздо веселее и быстрее.

Наконец, планомерно избавляйтесь от стереотипов, которые незаметно создают вашу реальность. (Мы их уже перечислили, см. выше). В том числе – от стереотипа «наемный труд плох по определению»: это позволит вам со спокойной душой и самому нанимать сотрудников, и при необходимости вернуться на работу. Тогда все получится.

Петр Липов, блог компании «Текстерра»