velcom сохранит бренд «Атлант Телеком»

Компании 08 декабря 2016

Международный холдинг Telekom Austria Group, владеющий velcom, завершил сделку по покупке 100% долей уставного фонда «Атлант Телекома» и дочерней «Телесети» у инвесткомпании «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

фото: satsis.ru

Фиксированная сеть оператора будет активно развиваться, а для абонентов всё изменится только к лучшему, рассказали в пресс-службе velcom.



«Решений по изменению бренда «Атлант Телеком» не было, юридическая самостоятельность компании сохранится, а все текущие обязательства перед абонентами будут выполняться в полном объеме» - отметил заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции, а также директор «Атлант Телеком» Антон Бладик. По словам топ-менеджера, «Атлант Телеком» вместе с velcom продолжат строительство Ethernet-сети в Минске и областных центрах. В настоящее время специалисты обеих компаний вместе изучают различные сценарии развития инфраструктуры и подключения новых пользователей.



Качество услуги фиксированного интернета и сервиса для клиентов будет повышено за счет трансфера технологий от velcom и объединения ресурсов. «Изменения будут происходить только в лучшую сторону. Компетенции, которыми обладает velcom, будут направлены на то, чтобы создать максимальные удобства для пользователей бренда «Атлант Телеком» во всех городах его присутствия», – отметил топ-менеджер velcom.



Тарифная политика в сфере фиксированного интернета пока останется без изменений. То же самое касается IP-телевидения и других сервисов, которые компания предоставляет абонентам. Количество телеканалов планируют увеличить, полюбившиеся «кинозалы» сохранят – для их наполнения используется только легальный контент. «В будущем сервис IPTV должен получить больше телеканалов и контента. Кроме того, он станет мобильнее – планируется, что смотреть телевидение можно будет с разных устройств», – пояснили в компании.



По словам топ-менеджера «сформированная в velcom система принципов деловой этики во взаимоотношениях с клиентами, партнерами и справедливые и прозрачные отношения внутри компании, будут применены в «Атлант Телеком» и помогут в устойчивом развитии общего бизнеса.



Опыт бренда «Атлант Телеком» поможет оператору velcom с развитием фиксированного интернета для физических и юридических лиц. «Та экспертиза, которая за годы работы накоплена провайдером, найдет применение при дальнейшем строительстве фиксированной сети и подключении новых абонентов. Речь не идет о соподчинении компаний: velcom и «Атлант Телеком» продолжат развиваться последовательно сближаясь, а совместная работа станет более эффективной за счет использования взаимного опыта. И это, безусловно, почувствуют наши клиенты во всех регионах Беларуси», – отметил Антон Бладик.



«Атлант Телеком» сейчас насчитывает 126 тыс. абонентов фиксированной связи и 49 тыс. – кабельного телевидения. На данный момент, это крупнейший частный провайдер в Беларуси, который развивает фиксированный широкополосный доступ в интернет, IPTV и кабельное телевидение. Компания velcom, в свою очередь, имеет более тысячи клиентов юридических лиц и около 170 бизнес-центров, подключенных к фиксированному интернету оператора. Ожидается, что приобретение холдингом Telekom Austria Group провайдера «Атлант-Телеком» даст импульс в развитии рынка фиксированной связи в Беларуси.





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