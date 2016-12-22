«Белнефтехим» провел переговоры с крупнейшей нефтегазовой компанией Пакистана OGDCL

В развитие договоренностей, достигнутых делегацией концерна в рамках официального визита президента в октябре 2016 года в Пакистан, 8 декабря в концерне состоялись переговоры с пакистанской национальной нефтяной компанией Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL, Исламабад), сообщили в пресс-службе концерна.

Деловая часть встречи касалась обсуждения возможностей взаимовыгодного сотрудничества между OGDCL и РУП «ПО «Белоруснефть» в части нефтесервисных услуг, внедрения современных технологий в области нефтедобычи и поставки бурового оборудования, обмена опытом, реализации высокотехнологичных проектов в нефтяной промышленности на рынке Пакистана.

Накануне встречи в концерне гости посетили РУП «ПО «Белоруснефть», ознакомились с возможностями и материальной базой белорусских нефтяников и провели переговоры с руководством предприятия. Подписан протокол переговоров.