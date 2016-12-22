В Украине начато расследование по факту концентрации у белорусского бизнесмена магазинов duty-free

Как сообщает АМКУ, в отношении белорусского бизнесмена и немецкой компании начато расследование «по делам о нарушениях в виде осуществления концентрации без разрешения». В после зрения антимонопольщиков попала покупка Артуром Гранцем и Gebr. Heinemann в 2013 году акций компаний Sky Halley и SkyRianta. Сделка позволила им установить контроль над одним из трех операторов магазинов duty-free в аэропорту “Борисполь” - «Киеврианта». При этом Артуру Гранцу и нецам уже принадлежал к этому времени оператор « БФ энд ГХ Тревел Ритейл».

Как сообщал «Ежедневник», в сентябре этого года АМКУ, наоборот, одобрило сделку по приобретению Артуром Гранцом и немецкой компанией магазинов в пунктах пропуска в Закарпатской области.

Артуру Гранцу, который начинал бизнес в середине 1990-х годов в Беларуси, также принадлежат магазины беспошлинной торговли в Грузии и Армении, логистический бизнес в Литве, завод мандаринового концентрата в Грузии и производитель растительного масла и маргарина в Украине.