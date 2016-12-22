Беларусь и Китай развивают сотрудничество в сфере железнодорожной техники

Долгосрочный инвестиционный проект в сфере развития железнодорожной техники в Беларуси будут вместе развивать ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования» (CUEC) и ООО «CRRC Датунская электровозостроительная компания».

9 декабря в Минске было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской железной дорогой, CRRC Датунской электровозостроительной компанией и Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования. Было объявлено о создании совместной компании ООО «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника».

Как сообщили БелаПАН учредители, ключевыми видами деятельности созданной компании является поставка, ремонт и техническое обслуживание железнодорожной техники.

Масштабные проекты в Беларуси в сфере железнодорожного транспорта CUEC успешно реализует уже более семи лет. В частности в 2010 году CUEC и Датунская электровозостроительная компания подписали контракт с Белорусской железной дорогой на поставку 12 электровозов серии БКГ-1. В 2013 году был заключен еще один контракт на поставку 18 единиц подвижного состава серии БКГ-2. Гарантийное и сервисное обслуживание поставленных электровозов обеспечивается китайскими специалистами на базе локомотивного депо «Барановичи».

С 2010 года по 2015-й Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования реализован в Беларуси проект по электрификации железнодорожного участка Осиповичи — Гомель, который стал первым проектом строительного подряда китайских предприятий по электрификации железной дороги в Европе.

9 декабря было также подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским областным исполнительным комитетом и учрежденным ООО «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника». Отмечается, что новое предприятие станет платформой для дальнейшего расширения взаимодействия в сфере развития железнодорожной техники.

ООО «CRRC Датунская электровозостроительная компания» — один из крупнейших мировых производителей железнодорожной техники. Предприятие было создано в 1954 году, постоянно расширялось и модернизировалось, в настоящее время располагает двумя техническими центрами в Шаньси и Пекине, в научно-технической сфере тесно сотрудничает с ведущими лабораториями Германии и Швейцарии, внедряя в производстве их ведущие разработки. Электровозы и другое оборудование для железной дороги поставляются на экспорт в страны Азии, Южной и Северной Америки, Африки.

Компания по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC) является внешнеторговой корпорацией, которая интегрирует торговлю и промышленность.