МТЗ откроет сборочное производство в ЮАР

Минский тракторный завод и Агентство по экономическому развитию провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В нем говорится о создании завода по сборке тракторов в ЮАР.
фото: sytki-minsk.com
В ближайшее время африканскими партнерами будет определен модельный ряд техники, которая будет собираться на новом производстве. Меморандумом также закреплено, что сотрудничество будет осуществляться через государственно-частное партнерство, сообщила пресс-служба Министерства промышленности.
В ходе посещения предприятия делегация южноафриканской провинции ознакомилась с производственными процессами и новым модельным рядом техники «BELARUS». Глава правительства провинции Дэвид Дабеде Мабуза лично протестировал самый мощный трактор из современной линейки – «BELARUS-4522».
Во время переговоров с руководством завода Дэвид Дабеде Мабуза рассказал, что до ухода в политику он был простым фермером и прекрасно знаком с техникой. Глава регионального правительства признался, что сам бы с радостью купил белорусский трактор.
«Наша провинция в основном аграрная и техника «BELARUS» представляет для нас большой интерес. В свою очередь Минский тракторный завод может рассматривать ЮАР в качестве отправной площадки для работы и на рынках соседних стран, к примеру, Мозамбика и Свазиленда», - заявил Дэвид Дабеде Мабуза на встрече.
ОАО «МТЗ» предоставит полную инженерную и консультационную поддержку новому проекту в ЮАР, пообещал генеральный директор предприятия Федор Домотенко.
«Мы готовы отправить в ЮАР своих специалистов. Поэтому у вас проблем с персоналом не будет», - подчеркнул руководитель Минского тракторного завода.
Детальная проработка нового проекта в ЮАР, согласно меморандуму, должна начаться уже в январе 2017 года.
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