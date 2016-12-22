13 уголовных дел возбуждено против крупной группы лжепредпринимателей

По данным Госконтроля, за несколько лет преступники для своих клиентов обналичили порядка 9 миллионов рублей.

Жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по обналичиванию денежных средств, а также по перенаправлению финансовых потоков, сообщает пресс-служба КГК.

В течение нескольких лет участники преступной группы обналичили для своих клиентов более 9 млн рублей.

Финансовая милиция выявила более 400 компаний реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (сфера производства, строительства и оптовой торговли).

При этом основная масса наличных денег поступала от одного столичного субъекта хозяйствования, занимавшегося реализацией автомобильных инструментов и оборудования за наличный расчет. В свою очередь в адрес этой компании от лжеструктур было переведено около 10 млн рублей безналичных денежных средств.

По выявленным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 13 уголовных дел (одно – за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, остальные – по фактам уклонения от уплаты налогов).

Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила более 3,9 млн рублей, из которых 2 млн руб. – сумма неуплаченных налогов только одним из клиентов лжеструктур.

Подозреваемыми по уголовным делам признаны 16 человек из числа активных членов преступной группы и должностных лиц. Пятеро из них заключены под стражу.

У подозреваемых изъято более 230 тыс. долларов наличных денежных средств. Наложен арест на имущество (недвижимость, дорогостоящие автомобили) на общую сумму более 2 млн долларов.