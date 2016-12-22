БелАЗ продал 28 самосвалов крупнейшему российскому производителю угля

Об этом говорится в сообщениипресс-службы российской компании, передает TUT.BY.

Отправка большегрузов осуществляется в разобранном виде посредством железнодорожной перевозки на специальных платформах из Жодино. На сегодняшний день уже отгружен один БелАЗ 75 131 (грузоподъемность 130 тонн) в адрес ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Хакасия) и три БелАЗа 75 306 (г/п 220 т) в адрес АО «Ургалуголь» (Хабаровский край). Отправка из Жодино еще 14 единиц техники запланирована на декабрь этого года. В «Ургалуголь» до конца года доставят еще четыре 130-тонных и два 220-тонных самосвала, на Восточно-Бейский разрез один 130-тонник, на «Разрез Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» четыре БелАЗа 220-тонника, в АО «Разрез Харанорский» один БелАЗ 220-тонник, и в АО «Разрез Тугнуйский» два БелАЗа 220-тонника.

В январе-феврале 2017 будет произведена отправка еще 10 большегрузов.

Проект реализуется партнером СУЭК — логистической компанией GEFCO. Компания представлена более чем в 150 странах и входит в десятку крупнейших логистических операторов в Европе с оборотом 4,1 млрд евро. Штат сотрудников составляет 12 тыс. человек.

СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 32 тыс. человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко, который родился в 1972 году в Гомеле. В российской версии журнала «Форбс» он занимает 11-е место в топ-200 богатейших бизнесменов РФ. Его состояние оценено в 8,2 млрд долларов.