Белорусский бизнес испытывает острый кадровый дефицит

Белорусский бизнес кинулся в стандарты, в выстраивание бизнес-процессов по мировым канонам, совсем забыв о людях. Результатом стал кадровый дефицит, который не дает белорусскому бизнесу подняться на следующую ступень эволюционного развития.

Об этом заявил директор "Атлант-М Британия" Григорий Барановский на прошедшей в Минске конференции "Бизнес в стиле Flex", которую МТБанк устроил для своих корпоративных клиентов.

"Если мы приходим сегодня в какое-то заведение или в какую-то компанию и чем-то там недовольны, разве можно сказать, что проблема там в бизнес-процессах? Практически нет. На сегодня практически все компании довели свои бизнес-процессы до логического конца. Сегодня не в бизнес-процессах и не в стандартах проблема. Проблема в людях", - уверен Григорий Барановский.

Как заявил эксперт, при росте безработицы и откликов на одну вакансию до сотен резюме, бизнес сталкивается с реальной проблемой, что взять на работу некого. И речь здесь идет не столько о квалификации претендента, сколько о его соответствии новым кадровым требованиям.

По мнению эксперта, сегодня белорусский бизнес уже дошел до того уровня развития, когда мало просто выстроить бизнес-процессы и соблюдать определенные стандарты. Для дальнейшего развития белорусскому бизнесу не хватает элементарной культуры. Вот тут как раз и возникает главная кадровая проблема, так как культурно поднимать бизнес на новую ступень развития в стране практически некому.

Как считает Григорий Барановский, если раньше белорусские бизнесмены, создавали компании с целью улучшения своего материального положения, то теперь все больше думают о том, какую пользу принести обществу, какое наследие оставить после себя.

"На заботе о других и строится культура", - заявил эксперт. Но, по его мнению, воплощать эту миссию в жизнь при нынешнем кадровом дефиците сегодня весьма затруднительно.

"Компания не может прыгнуть выше, чем человек. Поэтому наши компании работают сегодня в основном на уровне физиологических потребностей человека, потребностей безопасности и социальной потребности", - уверен эксперт.

Между тем, конкуренция на всех без исключения рынках усиливается и компании, которые не смогут перешагнуть на новый уровень развития, будут обречены не вымирание, уверен Григорий Барановский.

"Сегодня нужно делать следующий шаг вперед", - заявил эксперт.