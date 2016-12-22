Госсаннадзор закрыл ресторан «Криница» в Ждановичах
Компании
13 декабря 2016
АА
Всего под Минском приостановлена работа четырех кафе – таковы результаты предновогодних санитарных проверок.
Ресторан "Криница", фото: relax.by
По результатам проверок до устранения нарушений приостанавливалась деятельность ресторана «Криница» Минского райпо в Ждановичах, кафе «Sky House» и мини-кафе «Пит-Стоп» в Боровой, кафе «Очаг» в Минском районе. Также остановлена работа магазина «Белмаркет», магазина ТУП «Мибор» ЗАО «Белавтогаз» в Дзержинском районеа, кафе «Спадчына» в Пуховичском районе, магазина «ДОРОРС» в Смолевичском районе и другие. Об этом сообщает Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
За период с 14 ноября по 9 декабря 2016 года приостанавливалась работа 40 объектов до устранения нарушений. При этом 11 объектов торговли и общественного питания приостановлена на срок до 20 дней «за невыполнение предписаний органов госсаннадзора и (или) неоднократные в течение года нарушения санитарных норм и правил».
Перед Новым годом госсаннадзор Минской области усилил контроль за объектами торговли и общепита «связи с предстоящими массовыми мероприятиями и возможным риском увеличения количества случаев нарушений». Интересовало службу также формирование и продажа новогодних подарков.
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