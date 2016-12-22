Госсаннадзор закрыл ресторан «Криница» в Ждановичах

По результатам проверок до устранения нарушений приостанавливалась деятельность ресторана «Криница» Минского райпо в Ждановичах, кафе «Sky House» и мини-кафе «Пит-Стоп» в Боровой, кафе «Очаг» в Минском районе. Также остановлена работа магазина «Белмаркет», магазина ТУП «Мибор» ЗАО «Белавтогаз» в Дзержинском районеа, кафе «Спадчына» в Пуховичском районе, магазина «ДОРОРС» в Смолевичском районе и другие. Об этом сообщает Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За период с 14 ноября по 9 декабря 2016 года приостанавливалась работа 40 объектов до устранения нарушений. При этом 11 объектов торговли и общественного питания приостановлена на срок до 20 дней «за невыполнение предписаний органов госсаннадзора и (или) неоднократные в течение года нарушения санитарных норм и правил».

Перед Новым годом госсаннадзор Минской области усилил контроль за объектами торговли и общепита «связи с предстоящими массовыми мероприятиями и возможным риском увеличения количества случаев нарушений». Интересовало службу также формирование и продажа новогодних подарков.

Под проверку попало 219 предприятий. Традиционно, нарушения выявлены практически во всех (215). По результатам проверки изъято из обращения 310 кг кондитерских изделий.