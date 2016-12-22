"Беллесбумпром" создал нового оператора по экспорту целлюлозно-бумажной продукции

Концерн «Беллесбумпроупил учредителем» ОАО «ЦБК-Консалт», которое призвано стать основным экспортным оператором по продвижению и продажам продукции целлюлозно-бумажных предприятий концерна.

Как сообщила пресс-служба концерна, ключевой задачей акционерного общества будет являться создание разветвленной сети продаж, которая позволит диверсифицировать рынки, сбалансировать ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

В свою очередь, продажа продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» через товаропроводящую сеть позволит производителям сконцентрироваться на организации производственного процесса. Хорошая связь между предприятием-поставщиком и его сбытовой сетью является одним из основных условий успешной деятельности.

Основной целью создания собственной товаропроводящей сети является достижение и закрепление лидирующего положения товаров производимых предприятиями концерна «Беллесбумпром» на рынках стран СНГ и стран дальнего зарубежья.

Одним из основных видов деятельности акционерного общества также является сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна «Беллесбумпром», в части продвижения и продажи новых видов продукции.