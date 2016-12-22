Белорусские предприятия пробуют получить арабский сертификат «Халяль»

Наличие сертификатов "Халяль" позволит белорусской продукции постепенно войти на рынок ОАЭ и закрепиться на нем.

Об этом сообщил торговый советник посольства Беларуси в ОАЭ Игорь Бондарев во время международного семинара "Сертификация продукции "Халяль" и самих производств", который прошел в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, передает БЕЛТА.

Игорь Бондарев отметил, что интерес со стороны белорусских производителей к освоению рынка ОАЭ должен быть очень серьезный. "Арабские Эмираты последние 20 лет активно развивали портовую инфраструктуру, реэкспортные возможности, наладили прочные связи со странами всего Ближнего Востока. Поэтому, говоря об освоении рынка ОАЭ, необходимо учитывать и реэкспортный потенциал, который включает такие страны, как Индия, Ирак, Иран, Пакистан", - сказал торговый советник.

Несколько белорусских предприятий уже работают над получением сертификата "Халяль". Проведение в Минске тематического семинара инициировала эмиратская компания RACS. Участие в нем позволит белорусским производителям, а на семинар прибыли представители около 40 предприятий, получить подробную информацию о рынке халяльной продукции стран Персидского залива, последних тенденциях его развития, требованиях к сертификации и качеству продукции.

По мнению исполнительного директора компании RACS Хамеда Джамала, белорусская продукция будет востребована в ОАЭ прежде всего благодаря высокому качеству. Большие перспективы он видит в организации поставок воды и сельхозпродукции, в первую очередь мяса птицы. Хамед Джамал познакомил участников семинара со всемирными стандартами "Халяль", стандартами в ОАЭ, особенностями сертификации продукции "Халяль" в Беларуси.

По итогам семинара состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и компанией RACS. Документ будет направлен на увеличение объемов экспорта белорусской продукции. Организаторы семинара - РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и концерном "Белгоспищепром". В ближайшие дни в Минске пройдет третье заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ.