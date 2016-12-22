ЕАБР предоставит "Альфа-Банку" 10 миллионов долларов под внешнеторговые операции

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) и Евразийский банк развития подписали новое соглашение о предоставлении 3-летней возобновляемой кредитной линии на финансирование внешнеторговых операций клиентов банка в странах-участницах ЕАБР.

Соглашение предусматривает направление кредитных средств на финансирование экспортно-импортных сделок между компаниями государств-участников ЕАБР и может быть предоставлено в долларах США, евро, тенге и российских рублях.

«Очередной совместный проект c ЕАБР является свидетельством успешной работы белорусского Альфа-Банка по развитию сотрудничества с международными финансовыми организациями. Мы определенно рассчитываем, что данное соглашение создаст позитивный фон для формирования и углубления партнерских связей между субъектами государств-участников ЕАБР и станет предпосылкой для увеличения объемов взаимной торговли, – прокомментировал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Загарин, – а значит, принесет пользу нашим клиентам».

Условия финансирования сделок клиентов Альфа-Банка предполагают возможность получения кредитов на выгодных условиях сроком от трех месяцев до одного года.

«Реализация проекта окажет благоприятное воздействие на развитие корпоративных и партнерских связей между субъектами государств-участников Банка. Также мы ожидаем получение высокого интеграционного эффекта за счет увеличения объемов взаимной торговли», - отметил управляющий директор ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.