В Беларуси можно строить успешный бизнес, который будет работать по всему миру на благо страны, поэтому не все здесь так плохо, как многие говорят, уверен соучредитель известной компании Gurtam Алексей Щурко.

Накануне Нового года Алексей Щурко, а также его топ-менеджеры, директор дивизиона Wialon Александр Кувшинов и директор ООО "Нью Апекс" Евгений Глазов, решили рассказать об успехе компании, которая создавалась их руками более 14 лет.

Алексей Щурко - один из самых успешных айтишников Беларуси, который занимает 56 место в Топ-200 самых успешных белорусских бизнесменов Беларуси.

Белорусский бизнесмен работает в сфере IT уже более 14 лет. Свой первый коммерческий проект он создал еще в студенческие годы, во время учебы в БГУИР. В 2002 году вместе с отцом и двоюродным братом Алексей Щурко создал компанию Gurtam, которая разрабатывает и внедряет системы спутникового мониторинга транспорта.

На сегодняшний день система Wialon белорусской компании работает в 120 странах мира, в том числе на рынке СНГ, где занимает долю в 36%. Gurtam имеет в своем активе более миллиона подключенных объектов, что является огромным достижением для рынка спутникового мониторинга транспорта. Сколько это стоит, топ-менеджеры Gurtam не говорят, но в качестве примера рассказали, что их ближайшего конкурента с базой подключенных объектов всего в 750 тыс., купили недавно за 2,3 млрд долларов. Молодые бизнесмены признались, что Алексей Щурко также постоянно отбивается от заманчивых предложений различных инвестиционных фондов, желающих купить успешную белорусскую компанию. Однако в планах учредителей нет реализации "традиционной белорусской мечты": создать, продать и уехать жить в Лондон.

Как говорят Алексей Щурко, Александр Кувшинов и Евгений Глазов, успех компании Gurtam говорит о том, что в Беларуси можно строить успешный и серьезный бизнес, который будет работать на благо страны многие годы. Причем, за весьма короткий промежуток времени можно создать такую компанию, которая будет стоить значительно больше, чем многие государственные предприятия, в которые годами вливаются огромные средства.

Как признался Алексей Щурко, он не намерен останавливается на достигнутом и в настоящее время работает над созданием нового телематического продукта в направлении IoT (интернета вещей), который выйдет на рынок в 2017 году. Молодой бизнесмен уверен, что новый продукт компании станет таким же успешным, как Wialon.

"Так что не все у нас так плохо", - резюмировал Алексей Щурко.

Информация по делу

Gurtam - международная компания-разработчик программного обеспечения из Беларуси, широко известная своими решениями для мониторинга транспорта.

Офисы Gurtam работают в Беларуси (Минск), России (Москва), США (Бостон), ОАЭ (Дубай), Аргентине (Буэнос-Айрэс), а портфолио компании насчитывает сотни проектов, реализованных в строительстве, логистике, сельском хозяйстве, добывающей промышленности и коммунальных услуг.