Белорусские госпредприятия не желают экономить топливо

У белорусских госпредприятий, в том числе в системе ЖКХ и в сельском хозяйств, нет никакого желания экономить топливо, несмотря на директиву президента и требование правительства.

Как заявил "Ежедневнику" директор ООО "Нью Апекс" Евгений Глазов, у руководителей белорусских госпредприятий на сегодняшний день нет никакого стимула к тому, чтобы реально оптимизировать работу своего автопарка и экономить топливо. Это стало совершенно очевидно, когда представители компании пытались множество раз предложить госсектору внедрить спутниковую систему мониторинга транспорта Wialon, компании Gurtam.

Как отметил Евгений Глазов, сегодня Wialon является лидером среди систем спутникового мониторинга и имеет в своем активе более миллиона подключенных объектов в 120 странах мира. Однако, несмотря на то, что компания белорусская, у себя в стране она имеет только 20 тыс. подключенных объектов, в подавляющем большинстве - автомобилей частных компаний.

"Даже если взять для примера сельское хозяйство, то в Беларуси оно почти полностью государственное, а в России - больше частное. И получается так, что в России с удовольствием используют нашу систему, так как она очень быстро окупается и очень быстро руководители этих хозяйств получают результат в виде огромной экономии топлива. А вот в Беларуси категорически не хотят ее использовать", - рассказал Евгений Глазов.

Как рассказал бизнесмен, руководителей госпредприятий даже не интересуют расчеты и конкретные примеры того, какую огромную экономию топлива дает внедрение системы.

"Четыре слива топлива по 50 литров и система уже полностью себя окупает", - привел конкретный пример Евгений Глазов. По его словам, сливы топлива работниками - весьма серьезная проблема не только для Беларуси, но и всего постсоветского пространства. Грешат этим и в Восточной Европе, и в Латинской Америке.

Впрочем, как рассказал бизнесмен, сливы – это лишь малая часть того, на чем Wialon позволяет существенно экономить топливо. Например, система позволяет выявлять использование транспорта в личных целях, оптимизировать его работу на холостом ходу, улучшать логистику и т.д. По сути Wialon делает полный мониторинг транспорта, позволяя анализировать и оптимизировать все процессы. И все это на более чем миллионе примеров показало свою большую эффективность. Однако, как рассказал Евгений Глазов, если частные компании с охотой внедряют систему, потому что они экономят свои деньги и понимают выгоду, то государственные компании активно противятся этому.

" У нас, к сожалению, если внедрить Wialon на том же сельхозпредприятии, то очень быстро кто-то потеряет работу, возможно, без работы останется часть деревни, а это люди, это семьи", - пояснил Евгений Глазов. Кроме того, очень часто от сливов топлива свою долю имеют не только водители и механизаторы, но и механики и руководители предприятий. Ну и само собой, больше всех служебный транспорт используют в личных целях именно руководители государственных предприятий. Так зачем им разоблачать себя? Вот и получается, что если частные компании заинтересованы в экономии топлива и оптимизации работы своего транспорта, то государственным предприятиям это и даром не нужно, несмотря на директиву президента об экономии, которую исполняют только на бумаге, и требование правительства об экономии.

Впрочем, сейчас компания Gurtam работает с МТЗ и МАЗом, чтобы они выпускали свою технику с уже предустановленной системой мониторинга транспорта. Однако процесс этот очень долгий из-за множества технических нюансов и различных требований по сертификации.