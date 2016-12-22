Неофициально: глава «Беларусбанка» внезапно отправлен в отставку

По словам сотрудников, отставка была быстрой и внезапной: утром вчерашнего дня глава Беларусбанка еще подписывал документы, а во второй половине уже был уволен.

По данным TUT.BY, контракт с Сергеем Писариком был продлен на пять лет всего месяц назад. О причинах отставки ничего не известно. В пресс-службе «Беларусбанка» заявили, что еще утром 14 декабря Сергей Писарик подписывал документы на своем рабочем месте. Глава наблюдательного совета «Беларусбанка», министр финансов Владимир Амарин отказался от комментариев.

Летом этого года были задержаны два топ-менеджера "Беларусбанка": исполнительный директор Анатолий Боговик и первый заместитель председателя правления Геннадий Господарик.

