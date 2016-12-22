Неофициально: глава «Беларусбанка» внезапно отправлен в отставку
Компании
15 декабря 2016
АА
По словам сотрудников, отставка была быстрой и внезапной: утром вчерашнего дня глава Беларусбанка еще подписывал документы, а во второй половине уже был уволен.
фото: myfin.by
По данным TUT.BY, контракт с Сергеем Писариком был продлен на пять лет всего месяц назад. О причинах отставки ничего не известно. В пресс-службе «Беларусбанка» заявили, что еще утром 14 декабря Сергей Писарик подписывал документы на своем рабочем месте. Глава наблюдательного совета «Беларусбанка», министр финансов Владимир Амарин отказался от комментариев.
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