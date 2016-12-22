Olainfarm аккумулировала 100 процентов гродненского производителя травяных сборов

Латвийский фармпроизводитель Olainfarm, в сентябре этого года купивший 24% долю гродненской компании «НПК Биотест», довел свою долю в нем до 100%. В общей сложности актив обошелся Olainfarm в 3,7 млн евро.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции член совета Olainfarm Салвис Лапиньш.

Как ранее сообщал "Ежедневник", после приобретения 24% доли Olainfarm планирует в рамках опциона довести свлю долю до 70%, заплатив за нее 2,6 млн евро.

Как отметил Салвис Лапиньш, Olainfarm приобрела не только новую производственную площадку, но расширила свой портфель за счет чаев и травяных смесей, на которых специализируется белорусский производитель.

НПК «Биотест» является одним из первых частных фармацевтических предприятий в Беларуси. Компанию в 1990 году основала группа сотрудников Белорусской академии наук. НПК «Биотест» разрабатывает и производит препараты растительного происхождения и пищевые добавки. Оборот предприятия в 2015 году составил 2,7 млн евро. Также компания владеет 4 аптеками в Гродно.

Группа Olainfarm - один из крупнейших фармацевтических предприятий в Балатии, в нее также входят предприятие Silvanols, аптечная сеть Latvijas Aptieka, производитель эластичных медицинских изделий Tonus Elast и производитель экокосметики Kiwi Cosmetics.Оборот концерна в 2015 году составил 97,39 млн евро, прибыль - 15,29 млн евро.

Основной владелец Olainfarm – Валерий Малыгин. В 2016 году он вошел в топ-10 богатейших бизнесменов Латвии, составленный изданием Kapitals.