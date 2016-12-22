ЕБРР планирует вложить 100 млн евро в белорусские дороги

Страновая стратегия ЕБРР до 2020 года позволяет расширить взаимодействие банка с госсектором. «Раньше мы были банком частного сектора», — сказал TUT.BY глава представительства ЕБРР в Минске Александр Пивоварский.

Ключевыми моментами станет работа над предприватизационными инвестициями в банки и компании реального сектора, а также сотрудничество в крупных инфраструктурных проектах. «В целом диапазон направлений работы банка в рамках новой стратегии расширен очень сильно. И мы готовы рассматривать новые сферы, где правительство стремится проводить реформы», — сказал Пивоварский.

В рамках новой страновой стратегии ЕБРР имеет возможность инвестировать и в транспортный сектор.

На данный момент идет обсуждение проекта по модернизации участка автодороги М-10 (граница РФ — Гомель — Кобрин) протяженностью 85 км от Речицы до Калинковичей. Предварительно стоимость проекта оценена в 350 млн долларов. Данный транспортный коридор, пересекающий территорию Беларуси с запада на восток, является альтернативным маршрутом между ЕС, Беларусью, Россией и Китаем. По планам реконструкция удвоит пропускную способность модернизированного участка, увеличит максимальную допустимую нагрузку на ось до 11,5 т, сократит время поездок и сделает их более комфортными. Ожидается, что это будет первый концессионный проект в нашей стране, реализованный в формате государственно-частного партнерства. Правительство рассчитывает, что концессионер возьмет на себя проектирование, строительство, эксплуатацию и обслуживание реконструированного участка дороги. Взамен инвестору предложат плату на этапе эксплуатации модернизированного участка. Тендер по поиску концессионера планируется провести в первой половине 2017 года.

Европейский банк реконструкции и развития может оказать финансовую помощь Беларуси в реконструкции автодороги М10 в рамках Фонда подготовки инфраструктурных проектов. Кроме того, ЕБРР рассматривает вариант с самостоятельным финансированием проекта. По словам сотрудников банка, общий объем инвестиций с их стороны может составить около 100 млн долларов.

Кроме того, у ЕБРР есть интересы в железнодорожных и авиаперевозках. «Мы готовы обсуждать [с Белорусской железной дорогой] совместные проекты, если там будет коммерческая составляющая. Железная дорога должна заниматься своей профильной деятельностью, а, например, общепит и другие вспомогательные услуги передать частным компаниям. В ряде соседних стран такие проекты с железной дорогой уже реализованы. Где-то даже есть частные перевозчики», — рассказал Александр Пивоварский.