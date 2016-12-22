Экс-директору птицефабрики "Рассвет" дали 10 лет

Бывшего директора птицефабрики "Рассвет", задержанного с поличным за взятку, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества, передает БЕЛТА.

Подсудимый лишен права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет.

Напомним, в феврале 2015 года сотрудниками КГБ при получении взятки в размере 50 млн рублей был задержан с поличным директор ОАО «Птицефабрика «Рассвет».

В ходе предварительного расследования было установлено, что директор птицефабрики на протяжении нескольких лет систематически принимал незаконные денежные вознаграждения за содействие в решении вопросов, входящих в его компетенцию и связанных с занимаемым им служебным положением. Общая сумма взяток, полученных бывшим директором птицефабрики от предпринимателей, составила более 2,5 миллиарда рублей.

В отношении чиновника управлением КГБ Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК РБ. Санкции по этой статье предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ОАО «Птицефабрика «Рассвет» входит в десятку крупнейших производителей мяса птицы в стране.