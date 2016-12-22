КГБ задержал за взятки гендиректора "БелАВМ" и ряд руководителей госструктур

Генеральный директор СЗАО «БелАВМ» Дмитрий Ронин входит в топ 200 самых успешных белорусских бизнесменов, занимая в нем 130 позицию. Успех частной компании практически полностью обеспечивали государственные заказы, в которые Дмитрий Ронин поставлял компьютерную и другую сопутствующую технику. За время работы компании на белорусском рынке практически нет ни одной государственной структуры, которая бы не входила в сферу интересов Дмитрия Ронина.

О том, что доминирующее положение СЗАО "БелАВМ" на рынке госзакупок обеспечено главным образом за счет коррупционных связей говорилось давно и много. Об этом указывали в своих жалобах другие участники торгов, в том числе и руководители государственных компаний. Но многие годы эта информация проходила мимо ушей как контролирующих органов, так и правоохранительных. И вот ситуация изменилась.

Как сообщил Центр информации и общественных связей КГБ, задержанному Дмитрию Ронину инкриминируется дача взятки в размере 20 тыс. долларов управляющей Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Людмиле Бачило. Последняя также была задержана и сразу же написала явку с повинной. Согласно данным оперативников, деньги передавались за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда. Людмиле Бачило инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.430 (в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение).

Кстати, свою долю в дележе государственного пирога в размере 4 тыс. долларов получил и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники. Он также задержан.

Вместе с Дмитрием Рониным КГБ задержал и других должностных лиц СЗАО "БелАВМ". Это заместитель генерального директора компании Николай Романович, а также сотрудник компании Леонид Горбачевский.

Также, в ходе оперативной разработки Дмитрия Ронина были выявлены его коррупционные связи с руководителями других госструктур, которые уже арестованы. Это председатель правления ОАО «Небанковская кредитно- финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» («ЕРИП») Олег Веремейчик, который в июле 2016 года получил от Дмитрия Ронина 9 тыс. долларов, а в ноябре еще 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» «договорного» тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 миллиардов неденоминированных рублей.

В "Американке" оказался и начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз, а также его заместитель Екатерина Павловская. Оперативники КГБ задокументировали три эпизода получения Анатолием Морозом от Дмитрия Ронина взяток на сумму около 13 тыс. долларов.

Впрочем, учитывая сколько лет СЗАО "БелАВМ" держало монополию на поставки компьютерной техники государственным структурам, вряд ли на указанных задержаниях дело завершится. Сам Дмитрий Ронин вряд ли расскажет когда, кому и сколько давал, а вот его заместитель, а также другие сотрудники компании вполне могут разговориться. Им ведь совсем нет резона тянуть эту коррупционную лямку.