На периферии не хотят покупать продукцию «Беллегпрома»
Компании
22 декабря 2016
АА
Руководство концерна предложило Белкоопсоюзу сбывать остатки с максимальными скидками.
фото: people.onliner.by
21 декабря состоялось совместное совещание по вопросу сотрудничества концерна «Беллегпром» с Белкоопсоюзом. На совещании присутствовали руководители предприятий концерна «Беллегпром», руководители областных организаций потребкооперации, сообщиает пресс-служба «Беллегпрома».
Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подчеркнул, что перед его предприятиями остро стоит вопрос накопившихся остатков, увеличение срока отсрочки платежей и условия поставки товаров, производимых предприятиями концерна.
Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик в свою очередь отметил, что районные и областные торговые площадки обладают большим потенциалом и надо менять подходы к работе с ними. Это и оформление торговыми организациями потребительской кооперации предварительных заявок в производственную программу предприятий концерна, работа фирменных секций предприятий (или единой секции «Беллегпром»), а также проведение совместных маркетинговых мероприятий.
Для предприятий концерна остро стоит вопрос уменьшения просроченной дебиторской задолженности организациями потребительской кооперации, говорится в релизе. Несмотря на принимаемые меры, такие как, операции по взаимозачету, переговоры и согласование графиков платежей, ревизия остатков у контрагента и возврат нереализованного товара, просроченная задолженность находится практически на одном и том же уровне.
Ефимчик предложил предприятиям концерна накопившиеся все накопившиеся остатки в организациях потребительской кооперации реализовать с максимальными скидками.
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