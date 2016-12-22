«Роскачество» похвалило «Брестские» носки и раскритиковало продукцию Pierre Carden

В рамках исследования качества носков, которые продаются на российском рынке, национальная система «Роскачества» установил, что 65% продукции является фальсификатом. На этом фоне носки из Беларуси отнесены к «товарам повышенного качества».

В частности, похвалу со стороны российских экспертов получили носки «Брестские», которые выпускает Брестский чулочный комбинат (группа «Конте Спа» Дмитрия и Валентина Байко). Как отмечено, «данный товар не только отвечает всем обязательным требованиям, но и достиг повышенного стандарта Роскачества».

Каждый из 35 образцов образец был исследован по 11 параметрам качества и безопасности.

По ранжированию брестская продукция опередила итальянские Brioni (просто качественные носки) и китайские Pierre Carden, в которых вместо 82% заявленного в содержании хлопка было обнаружено менее 60%. Недостоверная информация о содержании хлопка была характерна для 22 из 35 образцов продукции.