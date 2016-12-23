"Конте Спа" стало совладельцем Туровского молочного комбината
Компании
23 декабря 2016
АА
Компании, подконтрольные бизнесмену Валентину Байко, стали акционерами «Туровского молочного комбината» (ТМК). Информация об этом размещена на сайте ТМК.
фото: sky.by
В настоящее время акционерами ТМК являются «Премьерлизинг» Игоря Чернявского, Белагропромбанк, «Конте Спа» и «ОДКрегион». Их доли не приводятся, пишет TUT.BY.
Ранее акционерами завода были «Премьерлизинг» и дочернее предприятие Белагропромбанка ОАО «Туровщина» и ОАО «Агролизинг».
«Конте Спа» Валентина Байко — один из крупнейших в СНГ производителей чулочно-носочной продукции и трикотажа. «ОДКрегион» является эксклюзивным дистрибьютором в Беларуси компании «Конте Спа».
Сумму сделки стороны не раскрывают.
«С банком форвардная сделка. Летом акционерами завода останемся мы и «Конте», — сказал TUT.BY Игорь Чернявский.
По оценкам TUT.BY, группа «Конте Спа» инвестирует в проект около 20 млн долларов. Валентин Байко отказался назвать сумму вложений. При этом подтвердил, что его структуры получат в ТМК «контрольный пакет».
Изначально (2010−2014) партнером Чернявского в ТМК был нефтетрейдер «Интерсервис», но владельцы компании говорили, что для них это портфельная инвестиция, и не принимали участие в оперативном управлении комбинатом. Как будет вести себя «Конте Спа»? «Жизнь покажет», — ответил Байко.
Глава «Конте Спа» отметил, что ему «интересна тема сельского хозяйства». Но в данном случае, он инвестирует «не столько в сам завод, сколько в руководителя» ТМК Игоря Чернявского, которого называет «порядочным и хорошим человеком». «Мы видим потенциал в руководителе, в этом проекте», — подчеркнул Валентин Байко.
Игорь Чернявский в последнее время погряз в тяжбах с обанкротившимся Дельта Банком. Но подписал с ним на этой неделе мировое соглашение и, по его словам, не хочет об этой истории больше вспоминать.
«Вхождение „Конте Спа“ в ТМК — это многоэтапная сделка. Это и покупка акций новым инвестором с направлением денег на погашение кредитов туровского комбината, и дополнительная эмиссия [акций]. Ресурсы пойдут на расширение мощностей завода, снизится кредитная нагрузка комбината», — говорит источник, знакомый с ходом переговоров.
Как сообщили на ТМК, собрание акционеров приняло решение о проведении закрытой допэмиссии акций на сумму 17,2 млн рублей для начала финансирования 2-ой производственной очереди. «Это позволит при осуществление прямых инвестиций в размере 21,9 млн евро без НДС увеличить производственные мощности завода по переработке молока с действующих 250 тонн в сутки до 760 тонн в сутки к середине 2019 года и выпуск продукции в объеме 28 000 тонн сыра», — отметили на Туровскогом молочном комбинате, основным видом продукции которого является итальянская группа сыров.
В связи с расширением производственных мощностей стратегической задачей предприятия встанет развитие собственной сырьевой базы. Основными поставщиками молока являются хозяйства Житковичского и прилегающих районов Гомельской области. «Туровский молочный комбинат» владеет акциями двух сельхозпредприятий: «Приозёрское-агро» и «Дяковичи», в которых расположены 4 молочно-товарные фермы. Фактическая мощность основного стада по состоянию на 1 августа составляла 1560 голов, говорится на сайте ТМК. Другое дело, что сейчас доля собственного молока составляет лишь 8% от общего объема перерабатываемого сырья. В среднесрочной перспективе стоит задача увеличить этот показатель до 50%. Сопутствующее производство предполагается создать на базе «Приозерское-агро», которое объединит подразделения по производству собственных кормов, формированию и воспроизводству дойного стада и, в конечном итоге, молока. Развитие планируется путем вовлечения в технологическую цепочку иных сельскохозяйственных предприятий, строительства там новых молочно-товарных ферм и переоснащения существующих. В настоящее время осуществляется выбор таких хозяйств для включения в план развития сырьевой зоны «Туровского молочного комбината».
В рамках исследования качества носков, которые продаются на российском рынке, национальная система «Роскачества» установила, что 65% продукции является фальсификатом. На этом фоне носки из Беларуси отнесены к «товарам повышенного качества».
Как стал акционером «Амкодора» Шакутин, почему не получился «ё-авто», зачем пришли в Беларусь Geely, Stadler и Drillmec, - портал EJ.BY и его генпартнер МТБанк продолжают исследовать новейшую историю белорусского машиностроения.
Латвийский фармпроизводитель Olainfarm, в сентябре этого года купивший 24% долю гродненской компании «НПК Биотест», довел свою долю в нем до 100%. В общей сложности актив обошелся Olainfarm в 3,7 млн евро.
С этого понедельника конкурсный управляющий российской компанией – банкротом «УК Теплоэнергосервис» принимает заявки на участие в торгах по продаже права требования этой компании к «Брестэнерго» 73,9 млн росс. рублей (или 1,2 млн долларов).
Приоритеты витебского бизнесмена, директора частного предприятия «Лигалэнд» Александра Ковалев отличаются от общепринятых. Он говорит, что в бизнесе для него важен не столько заработок, сколько эмоции.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.