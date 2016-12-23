"Конте Спа" стало совладельцем Туровского молочного комбината

В настоящее время акционерами ТМК являются «Премьерлизинг» Игоря Чернявского, Белагропромбанк, «Конте Спа» и «ОДКрегион». Их доли не приводятся, пишет TUT.BY.

Ранее акционерами завода были «Премьерлизинг» и дочернее предприятие Белагропромбанка ОАО «Туровщина» и ОАО «Агролизинг».

«Конте Спа» Валентина Байко — один из крупнейших в СНГ производителей чулочно-носочной продукции и трикотажа. «ОДКрегион» является эксклюзивным дистрибьютором в Беларуси компании «Конте Спа».

Сумму сделки стороны не раскрывают.

«С банком форвардная сделка. Летом акционерами завода останемся мы и «Конте», — сказал TUT.BY Игорь Чернявский.

По оценкам TUT.BY, группа «Конте Спа» инвестирует в проект около 20 млн долларов. Валентин Байко отказался назвать сумму вложений. При этом подтвердил, что его структуры получат в ТМК «контрольный пакет».

Изначально (2010−2014) партнером Чернявского в ТМК был нефтетрейдер «Интерсервис», но владельцы компании говорили, что для них это портфельная инвестиция, и не принимали участие в оперативном управлении комбинатом. Как будет вести себя «Конте Спа»? «Жизнь покажет», — ответил Байко.

Глава «Конте Спа» отметил, что ему «интересна тема сельского хозяйства». Но в данном случае, он инвестирует «не столько в сам завод, сколько в руководителя» ТМК Игоря Чернявского, которого называет «порядочным и хорошим человеком». «Мы видим потенциал в руководителе, в этом проекте», — подчеркнул Валентин Байко.

Игорь Чернявский в последнее время погряз в тяжбах с обанкротившимся Дельта Банком. Но подписал с ним на этой неделе мировое соглашение и, по его словам, не хочет об этой истории больше вспоминать.

«Вхождение „Конте Спа“ в ТМК — это многоэтапная сделка. Это и покупка акций новым инвестором с направлением денег на погашение кредитов туровского комбината, и дополнительная эмиссия [акций]. Ресурсы пойдут на расширение мощностей завода, снизится кредитная нагрузка комбината», — говорит источник, знакомый с ходом переговоров.

Как сообщили на ТМК, собрание акционеров приняло решение о проведении закрытой допэмиссии акций на сумму 17,2 млн рублей для начала финансирования 2-ой производственной очереди. «Это позволит при осуществление прямых инвестиций в размере 21,9 млн евро без НДС увеличить производственные мощности завода по переработке молока с действующих 250 тонн в сутки до 760 тонн в сутки к середине 2019 года и выпуск продукции в объеме 28 000 тонн сыра», — отметили на Туровскогом молочном комбинате, основным видом продукции которого является итальянская группа сыров.

В связи с расширением производственных мощностей стратегической задачей предприятия встанет развитие собственной сырьевой базы. Основными поставщиками молока являются хозяйства Житковичского и прилегающих районов Гомельской области. «Туровский молочный комбинат» владеет акциями двух сельхозпредприятий: «Приозёрское-агро» и «Дяковичи», в которых расположены 4 молочно-товарные фермы. Фактическая мощность основного стада по состоянию на 1 августа составляла 1560 голов, говорится на сайте ТМК. Другое дело, что сейчас доля собственного молока составляет лишь 8% от общего объема перерабатываемого сырья. В среднесрочной перспективе стоит задача увеличить этот показатель до 50%. Сопутствующее производство предполагается создать на базе «Приозерское-агро», которое объединит подразделения по производству собственных кормов, формированию и воспроизводству дойного стада и, в конечном итоге, молока. Развитие планируется путем вовлечения в технологическую цепочку иных сельскохозяйственных предприятий, строительства там новых молочно-товарных ферм и переоснащения существующих. В настоящее время осуществляется выбор таких хозяйств для включения в план развития сырьевой зоны «Туровского молочного комбината».