Мясникович обвинил российских производителей в нездоровой конкуренции «Белшине»

Михаил Мясникович высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производятся на ОАО "Белшина". По его мнению, бобруйские производители поставлены в неравные конкурентные условия. "Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке, - цитирует Мясниковича БЕЛТА. - И это касается не только шинной продукции, но и по многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся. К сожалению, это стремление выжить в трудное время в одиночку, я считаю, является ошибочным".

Сейчас совместно с правительством обсуждаются новые подходы, как сделать так, чтобы и в рамках Союзного государства и в рамках Евразийского экономического союза все-таки проводить согласованную экономическую политику. "Все меры государственного протекционизма должны быть согласованы. Мы допускаем, что они могут быть, но они не должны наносить ущерб и потери для партнеров, которые работают в рамках единого экономического пространства. Безусловно, конкуренция должна быть, но она должна быть добросовестной", - резюмировал Михаил Мясникович.

Как сообщил также Мясникович .первую очередь модернизации завода сверхкрупногабаритных шин в ОАО "Белшина" планируют завершить в январе 2017 года. "С реализацией проекта по модернизации завода СКГШ можно говорить о завершении основной модернизации предприятия, в состав которого еще входят заводы крупногабаритных и массовых шин, - сказал Михаил Мясникович. - Техперевооружение принесло предприятию ощутимые результаты. Общество улучшает качественные и количественные показатели своей работы. Так, за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го выручка увеличилась на 25%, отмечается рост экспорта - две трети производимой продукции реализуется за пределами Беларуси".

Был также затронут вопрос качества продукции, к которому есть нарекания как со стороны Министерства промышленности, так и у Министерства сельского хозяйства. "Но здесь каких-то непреодолимых вопросов нет, и я думаю, что у предприятия хорошая перспектива. Безусловно, планируется, что основная прибыль будет формироваться на заводе сверхкрупногабаритных шин, но, безусловно, нужно решать вопросы повышения рентабельности и на заводах массовых и крупногабаритных шин", - считает председатель Совета Республики.

По его мнению, модернизация на "Белшине" проведена своевременно и должна принести значительный экономический эффект, а сроки окупаемости вложенных денег в 10-12 лет - это нормально для такого крупного производства. Структура инвестиционного капитала напряженная, но небезнадежная. "Поэтому я считаю, что торопиться со второй очередью модернизации завода СКГШ пока не следует, нужно достаточно хорошо отработать технологию по первой очереди. Пока здесь планируется производить более 1,1 тыс. сверхкрупногабаритных шин. Таким образом, можно будет "обувать" все наши БелАЗы большой грузоподъемности, а также экспортировать продукцию", - сказал Михаил Мясникович. По его словам, выведя завод СКГШ на запланированные проектные мощности, уже можно говорить о высокой конкурентоспособности ОАО "Белшина" на рынке, росте выручки, рентабельности реализуемой продукции и достаточно эффективной работе предприятия в целом.