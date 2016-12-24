В Минске появился «БелБиоград»

В Беларуси официально зарегистрирован научно-технологический парк "БелБиоград". Об этом сообщил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
"Мы получили подтверждение о регистрации научно-технологического парка "БелБиоград". Это будет крупный современный, перспективный парк, который объединит разработки в области био- и нанотехнологий, а также медицинских и аграрных технологий", - сказал Владимир Гусаков.
Напомним, что в 2011−13 годах Минэкономики вело активную подготовительную работу по созданию Национального научно-технологического парка «БелБиоград». В основу его развития был положен опыт создания Сингапурского биотехнологического парка «Биополис», являющегося, по экспертным оценкам, эталоном среди специализированных технопарков в мире.
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