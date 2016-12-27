«Белинвестбанк» получит кредит от IFC

Международная финансовая корпорация (IFC) откроет ОАО "Белинвестбанк" кредитную линию в размере 20 млн долларов США. Соответствующе соглашение подписано сегодня 27 декабря в Минске.
Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
"Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО "Белинвестбанк" и Международной финансовой корпорацией, согласно которому в рамках Глобальной программы торгового финансирования Белинвестбанку будет открыта линия в размере 20 млн долларов", - рассказали в пресс-службе.
В банке пояснили, что Глобальная программа торгового финансирования (GTFP) предполагает предоставление Международной финансовой корпорацией частичных и полных гарантий под отдельные торговые соглашения и покрытие страновых и коммерческих рисков по платежам по внешнеторговым контрактам клиентов банка.
"Участие в GTFP позволит расширить возможности Белинвестбанка по организации финансирования внешнеторговых сделок за счет увеличения объемов и уменьшения стоимости торговых операций, продления сроков погашения обязательств. Это, в свою очередь, позволит стимулировать внешний торговый оборот стран присутствия Международной финансовой корпорации, включая Беларусь", - подчеркнули в пресс-службе.
Внешнеторговое финансирование является одним из приоритетных направлений деятельности Белинвестбанка. Общий объем совершенных банком операций торгового финансирования в текущем году составил 245 млн долларов. Глава регионального представительства IFC в Беларуси и Украине Руфат Алимарданов подчеркнул, что поддержка банков в рамках программы GTFP остается в центре внимания работы в финансовом секторе Беларуси уже на протяжении нескольких лет.
"Партнерство IFC с Белинвестбанком поможет открыть международные рынки для большего количества белорусских производителей, что будет содействовать развитию и росту экономики страны", - отметил он.
Международная финансовая корпорация (IFC) - одно из подразделений Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующим деятельность в частном секторе стран с формирующимися рынками. В 2016 финансовом году сумма долгосрочных инвестиций корпорации в развивающиеся страны возросла почти до 19 млрд долларов.
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