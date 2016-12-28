Белагропромбанк получил кредитную линию от ЕАБР

Об этом сообщает официальный сайт ЕАБР. Соответствующее соглашение стороны подписали 28 декабря.

Кредит предоставляется сроком на 5 лет. Средства предназначены для финансирования внешнеторговых операций клиентов ОАО "Белагропромбанк" в государствах ЕАБР. "Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами - участниками Евразийского банка развития"

Соглашение окажет содействие расширению взаимной торговли между государствами ЕАБР и тем самым создаст предпосылки для углубления интеграционных процессов между ними.