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Белагропромбанк получил кредитную линию от ЕАБР

Компании

28 декабря 2016

АА

Евразийский банк развития предоставил ОАО "Белагропромбанк" кредитную линию в 30 млн долларов на торговое финансирование.

Белагропромбанк получил кредитную линию от ЕАБР

Об этом сообщает официальный сайт ЕАБР. Соответствующее соглашение стороны подписали 28 декабря.

Кредит предоставляется сроком на 5 лет. Средства предназначены для финансирования внешнеторговых операций клиентов ОАО "Белагропромбанк" в государствах ЕАБР. "Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами - участниками Евразийского банка развития"

Соглашение окажет содействие расширению взаимной торговли между государствами ЕАБР и тем самым создаст предпосылки для углубления интеграционных процессов между ними.

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