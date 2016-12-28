Мининформ вычеркнул компанию «Рост» из списка распространителей телепродукции

Как развили БМЗ Феоктистов и Филиппов, на что положили глаз австрийские Писецы и зять Кучмы, какой аккумуляторный бизнес создали пинчане и инвесторы из США – история развития металлургии в проекте EJ.BY и его генпартнера МТБанка.
В рамках третьей части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в машиностроении и металлургии Беларуси.
Бизнес-story Октая Искендерова – известного чайно-кофейного дистрибутора, рискнувшего начать производство кофе в Беларуси, – кому-то может показаться парадоксальной. Но ирония скептиков для бизнесмена-стратега никогда не была аргументом.
В рамках исследования качества носков, которые продаются на российском рынке, национальная система «Роскачества» установила, что 65% продукции является фальсификатом. На этом фоне носки из Беларуси отнесены к «товарам повышенного качества».
Как стал акционером «Амкодора» Шакутин, почему не получился «ё-авто», зачем пришли в Беларусь Geely, Stadler и Drillmec, - портал EJ.BY и его генпартнер МТБанк продолжают исследовать новейшую историю белорусского машиностроения.
В Витебске ученые института технической акустики НАН РБ впервые на постсоветском пространстве освоили технологию изготовления колоректальных стентов из сплава титана и никеля для восстановления проходимости кишечника.
Недавно в Москве состоялось вручение престижной премии Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016, в рамках которой Minsk Marriott Hotel признан «Лучшим отелем для проведения MICE-мероприятий в СНГ».
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.