Осиповичский вагоностроительный завод работает лишь три дня в неделю
Компании
28 декабря 2016
АА
Возбуждено дело о банкротстве завода. Его пассивы в десять раз превышают активы.
Заявление в суд подано самим должником на основании решения учредителей — российской компании «Гранд Экспресс» и Белорусской железной дороги (БелЖД), сказал TUT.BY управляющий заводом-банкротом Николай Шевкунов.
Активы ОВЗ по состоянию на 1 декабря 2016 года представлены в сумме 27,915 млн рублей, пассивы — 228,046 млн рублей, рассказал управляющий.
По словам Шевкунова, требования кредиторов будут приниматься управляющим в течение января-февраля 2017 года, тогда и будет сформирован реестр требований и установлена очередность их удовлетворения.
В настоящий момент завод работает три дня в неделю — вторник, среда, четверг, завершает исполнение ранее заключенных договоров. БелЖД уже заводом не управляет.
Вопросы привлечения к субсидиарной ответственности будут решаться в конце процедуры банкротства, сейчас только начало, пояснил Шевкунов.
в «Гранд Экспрессе» недовольны поведением властей Беларуси, которые вывели ликвидное имущество завода путем взыскания с ОВЗ средств в покрытие расходов, понесенных по гарантии правительства по кредиту Евразийского банка развития. «Ранее принадлежавшие активы должника проданы судебным исполнителем на публичных торгах в форме аукциона по цене согласно независимой оценке, покупателем является Могилевское отделение БелЖД», — заявил Шевкунов. «Тысячи наименований различного имущества, от объектов недвижимости до уникальных станков, были оценены в кратчайшие сроки. В спешно организованных торгах не смогли принять участие несколько крупных вагоностроительных компаний, готовых по рыночной стоимости приобрести современный вагоностроительный комплекс и вернуть его к полноценной деятельности», — говорила гендиректор «Гранд Экспресса» Ольга Доник.
По ее словам, кредиторами ОВЗ, помимо «Гранд Экспресса», «являются международные компании и финансовые учреждения, и они уже заявили о своем намерении взыскать в международных судах свои убытки с Республики Беларусь и связанных с ней государственных компаний, допустивших подобное перераспределение активов».
Как развили БМЗ Феоктистов и Филиппов, на что положили глаз австрийские Писецы и зять Кучмы, какой аккумуляторный бизнес создали пинчане и инвесторы из США – история развития металлургии в проекте EJ.BY и его генпартнера МТБанка.
В рамках третьей части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в машиностроении и металлургии Беларуси.
Бизнес-story Октая Искендерова – известного чайно-кофейного дистрибутора, рискнувшего начать производство кофе в Беларуси, – кому-то может показаться парадоксальной. Но ирония скептиков для бизнесмена-стратега никогда не была аргументом.
В рамках исследования качества носков, которые продаются на российском рынке, национальная система «Роскачества» установила, что 65% продукции является фальсификатом. На этом фоне носки из Беларуси отнесены к «товарам повышенного качества».
Как стал акционером «Амкодора» Шакутин, почему не получился «ё-авто», зачем пришли в Беларусь Geely, Stadler и Drillmec, - портал EJ.BY и его генпартнер МТБанк продолжают исследовать новейшую историю белорусского машиностроения.
Недавно в Москве состоялось вручение престижной премии Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016, в рамках которой Minsk Marriott Hotel признан «Лучшим отелем для проведения MICE-мероприятий в СНГ».
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.