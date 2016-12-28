Тематические новости

Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний-легенд машиностроения и металлургии

Компании

Вадим СЕХОВИЧ, 28 декабря 2016

АА

В рамках третьей части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в машиностроении и металлургии Беларуси.

Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний-легенд машиностроения и металлургии

globalevents.ru

Все вошедшие в этот список бизнесы – авторы веховых событий и инициаторы трендов в развитии отрасли. Одни из них – первопроходцы, другие сумели завоевать место на рынке в жесточайшей конкуренции с госсектором, третьи – сформировали вокруг себя новые отрасли, четвертые – создатели конкурентные производства, пятые  – признанных в мире продуктов. Все они были или остаются лидерами – на нашем рынке, в региональном или мировом масштабах.

Топ-25 компаний-легенд  составлен в алфавитном порядке, для каждого участника приведена общая (год основания, офис) и корпоративная (ключевые владельцы, локация, продукция и бренды, рынки, количество сотрудников) информация.    

Итак - топ-25 компаний-легенд  машиностроительной и металлургической отраслей Беларуси  (1991-2016 гг.).         

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Компании»
Блогеры