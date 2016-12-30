«Лукойл» в следующем году поставит белорусской «дочке» нефти на полмиллиарда долларов
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
29 декабря 2016
АА
"Лукойл" заключил контракт с "Лукойл-Белоруссия" на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.
sksn.by
Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов (плюс или минус 5%). Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ").
На 2016 год "Лукойл" заключил аналогичный контракт с "Лукойл-Белоруссия" - объем поставок составлял 2,5 млн тонн, сумма контракта - 550 млн долларов.
Как развили БМЗ Феоктистов и Филиппов, на что положили глаз австрийские Писецы и зять Кучмы, какой аккумуляторный бизнес создали пинчане и инвесторы из США – история развития металлургии в проекте EJ.BY и его генпартнера МТБанка.
В рамках третьей части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в машиностроении и металлургии Беларуси.
Бизнес-story Октая Искендерова – известного чайно-кофейного дистрибутора, рискнувшего начать производство кофе в Беларуси, – кому-то может показаться парадоксальной. Но ирония скептиков для бизнесмена-стратега никогда не была аргументом.
В рамках исследования качества носков, которые продаются на российском рынке, национальная система «Роскачества» установила, что 65% продукции является фальсификатом. На этом фоне носки из Беларуси отнесены к «товарам повышенного качества».
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.