«Лукойл» в следующем году поставит белорусской «дочке» нефти на полмиллиарда долларов

"Лукойл" заключил контракт с "Лукойл-Белоруссия" на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.

Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов (плюс или минус 5%). Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ").

На 2016 год "Лукойл" заключил аналогичный контракт с "Лукойл-Белоруссия" - объем поставок составлял 2,5 млн тонн, сумма контракта - 550 млн долларов.