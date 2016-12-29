«Укргазвыдобування» рассчитывает с помощью белорусов и румын увеличить добычу газа

Крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует в 2017 году за счет бурения новых скважин и проведения методов по интенсификации на существующих скважинах увеличить добычу природного газа на 400-600 млн кубометров по сравнению с планируемым итоговым значением за 2016 год - до 15-15,2 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ключевые планы на 2017 год: увеличение добычи на 400-600 миллионов кубометров до 15-15,2 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в 2017 году для достижения анонсированного уровня добычи компания планирует инвестировать в бурение (около 100 скважин), обновление оборудования и реализацию методов интенсификации добычи около 30 млрд гривень.

Как сообщил первый заместитель главы правления и исполнительный директор компании Александр Романюк, в 2016 году компания уже провела 18 операций по гидроразрыву пласта (метод интенсификации добычи), а в 2017 году планирует провести еще 100 операций.

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко представил программу увеличения добычи газа до 2020 года. Согласно этой программе, к этому сроку госкомпания планирует нарастить добычу до 20 млрд кубометров газа. Также в рамках реализации этой программы компания должна проводить поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, операции по гидроразрыву пласта и др. Для выполнения этой программы компания сообщала, что планирует в 2017 году увеличить объемы бурения газовых скважин почти в два раза – до 385 тыс. метров проходки. В начале октября 2016 года компания провела первые успешные операции по гидроразрыву пласта собственными силами, после чего началось использование услуг белорусского подрядчика "Беларусьнефть" и румынского Tacrom Services S.R.L, которые выиграли тендер на проведение этих операций на скважинах госкомпании. В ноябре Прохоренко озвучивал прогнозируемый рост добычи в 2017 году на уровне до 15 млрд кубометров.

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд кубометров природного газа – 70% от объема добычи "голубого топлива" в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 млрд гривень чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 млн гривень. Гидроразрыв пласта – один из методов интенсификации добычи углеводородов. Метод состоит в том, чтобы создать трещины в массивах газо-, нефтенасыщенных и других горных пород под действием подаваемой в них жидкости, которая содержит. В эти трещины попадает дополнительный приток углеводородов. Реализация гидроразрывов пластов на газовых скважинах стала возможной с появлением насосных агрегатов, обеспечивающих скорость закачки 3-4 кубометров/минута при давлении 100 МПа.