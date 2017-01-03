Беларуськалий в 2016 году произвел 10 миллионов тонн удобрений

ОАО "Беларуськалий" в 2016 году произвело немногим более 10 миллионов тонн хлоркалия, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, заявил генеральный директор предприятия Иван Головатый, пишет Sputnik со ссылкой на корпоративную газету "Калийщик Солигорска".



Головатый отметил, что в 2016 году на мировом рынке хлоркалия ситуация была непростой. Поздние сроки подписания основных контрактов на поставки и снижение платежеспособного спроса привели к падению цен. "По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 миллионов тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет", – заявил Головатый. Он подчеркнул, что белорусские калийные удобрения, а также выпускаемые предприятием сложные комплексные удобрения остаются востребованной продукцией.

По словам Головатого, доля экспорта в общем объеме выпускаемой "Беларуськалием" продукции составляет 92,5%, удобрения поставляются в более чем 90 стран мира. Гендиректор также сообщил, что предприятие продолжает, несмотря на общие проблемы калийного рынка, реализацию важных инвестпроектов, которые направлены на развитие производственных мощностей "Беларуськалия".

В числе таких проектов Головатый назвал строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. По его словам, там сейчас ведется проходка шахтных стволов рудника, а также реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках для снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента. Он также подчеркнул, что работы по вскрытию новых запасов Краснослободского рудника позволили предприятию увеличить добычу руды на 30%.





