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Cербскому девелоперу Боголюбу Каричу после 11 лет скитаний разрешили вернуться на родину

Компании

03 января 2017

АА

Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11 лет после того, как в отношении него на родине было возбуждено уголовное дело.

Cербскому девелоперу Боголюбу Каричу после 11 лет скитаний разрешили вернуться на родину

По сообщению местных СМИ, частный самолет из Москвы с Каричем прилетел в аэропорт Белграда «Никола Тесла» около 14 часов 30 декабря. Бизнесмену устроили пышную встречу члены его семьи, друзья, обычные граждане и журналисты.

Поводом для возвращения в Сербию послужила свадьба его дочери, пишет TUT.BY.

26 декабря прокуратура Сербии приостановила расследование уголовного дела против Боголюба Карича и еще четырех других подозреваемых в злоупотреблении служебным положением в компании Mobtel. А Верховный суд отозвал ордер на арест владельца BK Group.

Карич сообщил журналистам, что не намерен заниматься политикой и тем более баллотироваться на пост президента Сербии. При этом готов служить сербскому народу.

В прошлом году бизнесмен запустил собственный телеканал в Сербии.

Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. По неофициальным данным, ежегодный оборот его холдинга «Братья Каричи» достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии. После падения режима Милошевича братья Каричи утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику. Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности мобильного оператора Mobtel — его обвиняли в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну.

В 2010 году сообщалось, что Россия предоставила убежище Боголюбу Каричу. Спустя несколько лет он обзавелся офисом и жильем в Минске, где ему была доверена реализация нескольких крупных девелоперских проектов («Маяк Минска», «Минск-Мир» и др.). 28 декабря прошлого года Александр Лукашенко, который известен дружбой с сербскими бизнесменами, своим указом № 497 выделил Каричам под застройку участок на Октябрьской площади в Минске. Как заявлял в интервью сербской газете Blic Боголюб Карич в середине 2016 года, «их компания строит 4,7 млн кв. м [жилой и коммерческой недвижимости] только в Минске, 2 млн „квадратов“ в России, Туркменистане и Казахстане». Заключены контракты на общую сумму 13 млрд долларов.

Боголюб Карич за последний год несколько раз встречался в Минске и Москве с президентом Сербии Томиславом Николичем.

«Я до сих пор считаю обвинительный акт против него (Карича) политически мотивированным», — сказал президент Сербии журналистам. Но при этом Николич отметил, что не может оказывать влияние на судебную систему. Сам Боголюб Карич обвинения в свой адрес отвергал, говорил, что над ним устроили политическую расправу.
 

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