Чешские строители могут получить контракт на строительство метро в Минске
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 января 2017
АА
Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.
zpravy.aktualne.cz
Об этом сообщил на официальном сайте компании региональный представитель Metrostav для Беларуси Йозеф Дуфек. По его словам, важной вехой на пути получения контракта в Минске стало недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем». Причем, Metrostav хотели бы сотрудничать не белорусской компанией не только на местном рынке, но и за пределами Беларуси.
Начиная с 1984 года в Минске функционирует 29 станций. Последняя из них была сдана в 2014 году - «Малиновка» на «Московской» линии». С 2014 года начато строительство третьей линии, в которую на первом этапе войдут четыре станции. Участок планируется запустить в эксплуатацию в 2017-2018 годах.
Минский метрополитен является четвертым в СНГ (после московского, петербургского и киевского) по объему пассажироперевозок. В 2013 году впервые преодолен рубеж свыше 300 млн пассажиров в год. Со времен распада СССР перевозки вырастают в три раза - с 101,6 тыс. млн человек в год в 1991 году до 328,3 млн в 2013 году, доля в городских перевозках пассажиров увеличивается в четыре раза – с 8,4% до 37%.
Metrostav уже построил в Беларуси два логистических центра. Кроме того, как уже сообщал «Ежедневник», выиграла международный тендер и подписала контракт с брестскими властями по строительству в городе станции очистки сточных вод.
Его объем составляет около 7 млн евро, которые выделяет Северный инвестиционный банк в рамках реализации Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. Строительство станции планируется завершить к 2019 году - к 1000-летию основания Бреста.
Собственниками Metrostav называются бизнесмен Иржи Белоглав и DDM Group
Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11 лет после того, как в отношении него на родине было возбуждено уголовное дело.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Постановлением Совета министров от 28 декабря 2016 года №1100 увеличена предельная сумма возмещения ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" процентов по кредитам в 2016 году.
Как развили БМЗ Феоктистов и Филиппов, на что положили глаз австрийские Писецы и зять Кучмы, какой аккумуляторный бизнес создали пинчане и инвесторы из США – история развития металлургии в проекте EJ.BY и его генпартнера МТБанка.
В рамках третьей части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в машиностроении и металлургии Беларуси.
Бизнес-story Октая Искендерова – известного чайно-кофейного дистрибутора, рискнувшего начать производство кофе в Беларуси, – кому-то может показаться парадоксальной. Но ирония скептиков для бизнесмена-стратега никогда не была аргументом.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.